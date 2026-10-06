Trend Galeri Trend Yaşam Evden çıkmadan haritaya bakın! Meteoroloji'den toz taşınımı ve sağanak alarmı! Hafta sonu plan yapanlara dikkat

Evden çıkmadan haritaya bakın! Meteoroloji'den toz taşınımı ve sağanak alarmı! Hafta sonu plan yapanlara dikkat

Türkiye haritası sarı ve kırmızı alarm veriyor! Salı günü Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da şiddetli sağanak ile zehirli 'toz taşınımı' kabusu yaşanırken, meteorolojiden hafta sonu planı yapanlara 32 derecelik sürpriz müjde geldi. İşte saat saat kritik uyarılar ve il il güncel hava durumu detayları…

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Giriş Tarihi: 06.10.2026 09:44 Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 09:54
Evden çıkmadan haritaya bakın! Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak alarmı! Hafta sonu plan yapanlara dikkat

Yeni haftanın hava durumu raporları, yola çıkacakları ve hafta sonu kaçamağı planlayanları yakından ilgilendiren kritik uyarılarla dolu. Güncel değerlendirmelere göre Türkiye, batısında ılık ve güneşli bir sonbahar, doğusunda ve güneyinde ise adeta kışı yaşıyor.

Evden çıkmadan haritaya bakın! Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak alarmı! Hafta sonu plan yapanlara dikkat

Özellikle Salı günü gün içinde etkili olacak bölgesel kuvvetli sağanaklar ve sağlığa zararlı olabilecek 'toz taşınımı' riski haritalarda alarm veriyor. Araç sahipleri ve solunum yolu hassasiyeti olanlar için kritik saatler başlarken, herkesin aklındaki o tek soru yanıt buldu: "Bu yağışlar ne kadar sürecek?

Evden çıkmadan haritaya bakın! Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak alarmı! Hafta sonu plan yapanlara dikkat

BUGÜN O SAATLERDE DIŞARI ÇIKACAKLAR DİKKAT: KUVVETLİ YAĞIŞ VE TOZ TAŞINIMI VURACAK!

Salı gününe ait sabah saatleri haritası, özellikle Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri için oldukça hareketli bir güne işaret ediyor. Sabah 06:00 ile 12:00 saatleri arasında, Antalya'nın doğusundan başlayarak Mersin, Adana ve tüm Güneydoğu hattında "Kuvvetli Yağış" uyarısı dikkat çekiyor. Bölge halkının ani su baskınlarına karşı tetikte olması şart.

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Evden çıkmadan haritaya bakın! Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak alarmı! Hafta sonu plan yapanlara dikkat

İşin daha da çarpıcı kısmı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde aynı saatlerde "Toz Taşınımı" riskinin haritaya yansımış olması. Araç sahipleri ve solunum yolu hassasiyeti olanların öğle saatlerine kadar bu duruma ekstra özen göstermesi gerekiyor. Öğle saatlerinden itibaren ise yağışlı sistem etkisini biraz daha doğuya ve kuzeye taşıyarak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun tamamını kuvvetli sağanak çemberine alıyor.

Evden çıkmadan haritaya bakın! Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak alarmı! Hafta sonu plan yapanlara dikkat

AKŞAM SAATLERİNDE HANGİ BÖLGELER RAHAT NEFES ALACAK?

Gün boyu etkili olan sağanak yağışların ardından akşam saatlerine (18:00 - 24:00) yaklaşıldığında, İç Anadolu'nun doğusu ve Akdeniz'de hava yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor. Ancak Doğu Anadolu'nun sınır kesimlerinde ve Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar hız kesmeden devam ediyor. Gece saatlerine gelindiğinde ise Hakkari, Van ve Kars çevreleri ile Doğu Karadeniz'in yükseklerinde kuvvetli yağış uyarısı haritadaki yerini korumaya devam ediyor. Eğer Salı gecesi bu bölgelerde yola çıkacaksanız, ıslak zemin ve ani bastıracak yağışlara karşı hızınızı düşürmenizde fayda var.

Evden çıkmadan haritaya bakın! Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak alarmı! Hafta sonu plan yapanlara dikkat

BU HAFTA SONU PLAN YAPANLAR DİKKAT: HAVALAR ISINACAK MI?

Çarşamba gününden itibaren Türkiye'nin batısında yüzünü gösteren güneş, doğudaki yağışlı sistemi adım adım yurdu terk etmeye zorluyor. Perşembe gününe geldiğimizde ise o fırtınalı ve yağışlı haritadan eser kalmıyor; yurdun neredeyse tamamında parçalı bulutlu ve pırıl pırıl güneşli bir hava hakim oluyor.

Evden çıkmadan haritaya bakın! Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak alarmı! Hafta sonu plan yapanlara dikkat

Cuma günü Doğu sınırlarında ufak bir hareketlenme olsa da, sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinde seyrediyor. Cumartesi gününe plan yapanlar için ise müjdeyi verelim: Tüm Türkiye genelinde yağışsız, açık ve hafta sonu kaçamakları için son derece ideal bir sonbahar havası bizleri bekliyor. Batı ve güney sahillerinde sıcaklıklar 29-32 dereceleri zorlarken, pastırma yazını andıran bu güneşli günlerin tadını çıkarmak için planlarınızı şimdiden yapabilirsiniz.

Evden çıkmadan haritaya bakın! Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak alarmı! Hafta sonu plan yapanlara dikkat

MGM HARİTAYI PAYLAŞTI! 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU...

6 EKİM 2026 SALI

Türkiye'nin batı ve orta kesimlerinde (Marmara, Ege, batı Akdeniz ve İç Anadolu) genellikle parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakimken, Karadeniz, Doğu Anadolu ve iç-doğu kesimlerde geniş çaplı gök gürültülü sağanak yağışlar görülmektedir. Sıcaklıklar batı ve güney kıyılarında 25-28 derece civarında seyrederken, doğu bölgelerinde yağışın da etkisiyle 15-20 derecelere kadar düşmektedir.

Evden çıkmadan haritaya bakın! Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak alarmı! Hafta sonu plan yapanlara dikkat

7 EKİM 2026 ÇARŞAMBA

batı ve iç kesimlerde güneşli ve parçalı bulutlu hava etkisini sürdürmeye devam etmektedir. Yağışlı sistem biraz daha doğuya kayarak etki alanını daraltmış olup, ağırlıklı olarak Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini göstermektedir. Güney kıyılarında (örneğin Antalya çevresinde) sıcaklıklar 28 derece seviyelerini korumaktadır.

Evden çıkmadan haritaya bakın! Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak alarmı! Hafta sonu plan yapanlara dikkat

8 EKİM 2026 PERŞEMBE

Ülke genelinde yağışlar tamamen etkisini yitirmiş ve yerini güneşli, az bulutlu bir havaya bırakmıştır. Tüm yurtta sakin bir hava durumu gözlemlenirken, batı ve güney sahillerinde sıcaklıklar 26-28 derece aralığında seyretmekte, doğu kesimlerde ise açık hava ile birlikte termometreler 20 derece civarında ılıman değerler göstermektedir.

Evden çıkmadan haritaya bakın! Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak alarmı! Hafta sonu plan yapanlara dikkat

9 EKİM 2026 CUMA

Türkiye'nin batı, iç ve kuzey kesimlerinde parçalı bulutlu ve güneşli hava durumu devam ederken, doğu bölgelerine yeni bir yağışlı sistem giriş yapmıştır. Özellikle Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun geniş bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar yeniden etkili olmaya başlamıştır.

Evden çıkmadan haritaya bakın! Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak alarmı! Hafta sonu plan yapanlara dikkat

10 EKİM 2026 CUMARTESİ

Yağışlı sistem ülkeyi hızla terk etmiş ve tüm yurt genelinde tekrar güneşli, parçalı bulutlu bir hava hakim olmuştur. Hafta sonunun ilk gününde sıcaklıklarda ülke genelinde belirgin bir artış gözlemlenmekte olup, Ege ve Akdeniz sahillerinde termometreler 29-32 derece seviyelerine kadar yükselmektedir.

Evden çıkmadan haritaya bakın! Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak alarmı! Hafta sonu plan yapanlara dikkat

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

SABAH (06:00 İLE 12:00)

Türkiye'nin batı ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava görülmektedir. Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'de ise gök gürültülü sağanak yağışlar etkilidir. Özellikle Mersin, Adana ve Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda (Şırnak ve Hakkari çevreleri) kuvvetli yağış beklenirken, Güneydoğu Anadolu bölgesinin orta ve doğu kesimlerinde toz taşınımı uyarısı bulunmaktadır.

Evden çıkmadan haritaya bakın! Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak alarmı! Hafta sonu plan yapanlara dikkat

ÖĞLE 12:00 - 18:00)

Batı ve orta bölgelerdeki güneşli ve parçalı bulutlu hava etkisini sürdürmeye devam etmektedir. Buna karşılık doğudaki yağışlı sistem etki alanını genişleterek şiddetini artırmış durumdadır; Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin büyük bir bölümünü kapsayan geniş bir alanda kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar gözlemlenmektedir.

Evden çıkmadan haritaya bakın! Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak alarmı! Hafta sonu plan yapanlara dikkat

AKŞAM (18:00 - 24:00)

Batı ve iç kesimlerde bulutlanma devam ederken yağış alanı doğuya doğru çekilerek daralmaktadır. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışlar sürmekle birlikte, kuvvetli yağış uyarısı sadece yurdun en kuzeydoğu kesimlerine (Artvin ve Ardahan çevreleri) yoğunlaşmıştır. Ayrıca güneyde Hatay çevresinde lokal gök gürültülü sağanak geçişleri görülmektedir.

Evden çıkmadan haritaya bakın! Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak alarmı! Hafta sonu plan yapanlara dikkat

GECE (00:00 - 06:00)

Türkiye'nin batı ve orta kesimlerinde yağışsız, parçalı ve çok bulutlu bir gece yaşanmaktadır. Yağışlı sistem Karadeniz'in doğu kıyıları ve iç kesimleri (Trabzon, Rize, Gümüşhane, Artvin) ile Doğu Anadolu'nun bir bölümünde (Erzurum, Bingöl, Bitlis çevreleri) kuvvetli sağanak şeklinde etkisini göstermeye devam etmektedir.

Evden çıkmadan haritaya bakın! Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak alarmı! Hafta sonu plan yapanlara dikkat

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas, Tokat ve Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye, K. Maraş, Hatay kıyıları, Karaman, Malatya'nın güney kesimleri, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri, Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, zamanla doğu kesimlerimizde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

nak yağışlı

Evden çıkmadan haritaya bakın! Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak alarmı! Hafta sonu plan yapanlara dikkat

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Osmaniye, K. Maraş, Hatay kıyıları, Karaman, Malatya'nın güney kesimleri, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri, Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Evden çıkmadan haritaya bakın! Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak alarmı! Hafta sonu plan yapanlara dikkat

İŞTE İL İL HAVA DURUMU...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Evden çıkmadan haritaya bakın! Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak alarmı! Hafta sonu plan yapanlara dikkat

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

UŞAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

gürültülü sağanak

Evden çıkmadan haritaya bakın! Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak alarmı! Hafta sonu plan yapanlara dikkat

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye ve K. Maraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

Evden çıkmadan haritaya bakın! Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak alarmı! Hafta sonu plan yapanlara dikkat

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Karaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Evden çıkmadan haritaya bakın! Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak alarmı! Hafta sonu plan yapanlara dikkat

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı bulutlu

Evden çıkmadan haritaya bakın! Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak alarmı! Hafta sonu plan yapanlara dikkat

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Evden çıkmadan haritaya bakın! Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak alarmı! Hafta sonu plan yapanlara dikkat

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı