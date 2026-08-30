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Evden çıkmadan son haritaya bakın! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda kuvvetli sağanak ve fırtına diğer yanda çöl sıcakları…
Evden çıkmadan son haritaya bakın! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda kuvvetli sağanak ve fırtına diğer yanda çöl sıcakları…
Yağışlar bitiyor mu, sıcaklar ne zaman geliyor? MGM'nin son hava durumu uyarısı ezber bozdu. Karadeniz ve Doğu Anadolu şiddetli sağanak ile saatte 60 kilometreye ulaşan fırtınayla mücadele ederken, yağışlı sistem yerini yavaş yavaş çöl sıcaklarına bırakıyor. Uzmanlar uyardı: Bu bölgelerde yaşayanlar hazırlıksız yakalanmasın!
Giriş Tarihi: 30.08.2026 09:17
Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 09:27