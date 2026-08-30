Trend Galeri Trend Yaşam Evden çıkmadan son haritaya bakın! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda kuvvetli sağanak ve fırtına diğer yanda çöl sıcakları…

Evden çıkmadan son haritaya bakın! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda kuvvetli sağanak ve fırtına diğer yanda çöl sıcakları…

Yağışlar bitiyor mu, sıcaklar ne zaman geliyor? MGM'nin son hava durumu uyarısı ezber bozdu. Karadeniz ve Doğu Anadolu şiddetli sağanak ile saatte 60 kilometreye ulaşan fırtınayla mücadele ederken, yağışlı sistem yerini yavaş yavaş çöl sıcaklarına bırakıyor. Uzmanlar uyardı: Bu bölgelerde yaşayanlar hazırlıksız yakalanmasın!

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 30.08.2026 09:17 Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 09:27
Evden çıkmadan son haritaya bakın! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda kuvvetli sağanak ve fırtına diğer yanda çöl sıcakları…

MGM'nin haritalarına göre yağışlı hava özellikle Karadeniz kıyı şeridi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kendini gösteriyor. Samsun'dan Ordu'ya, oradan Rize ve Artvin'e uzanan Karadeniz hattı, haritalarda ayrıca "kuvvetli yağış" notuyla işaretlenmiş durumda; bu bölgede ani sel ve dere taşkını riski öne çıkıyor.

Evden çıkmadan son haritaya bakın! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda kuvvetli sağanak ve fırtına diğer yanda çöl sıcakları…

SAĞANAK VE FIRTINA NEREDE ETKİLİ OLACAK?

Sağanağa gök gürültüsü ve yıldırım da eşlik edecek. Yağışın en yaygın görüleceği bölgeler arasında Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum ve çevresi bulunuyor.

Evden çıkmadan son haritaya bakın! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda kuvvetli sağanak ve fırtına diğer yanda çöl sıcakları…

Marmara, Ege ve Akdeniz kıyı kesimleri ise bu yağışlı sistemden büyük ölçüde etkilenmeyecek, hava burada açık ve güneşli seyredecek.

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Evden çıkmadan son haritaya bakın! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda kuvvetli sağanak ve fırtına diğer yanda çöl sıcakları…

KRİTİK UYARI: DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ RÜZGAR

Haritalardaki en dikkat çekici detaylardan biri rüzgar uyarısı. Bingöl, Muş, Ağrı, Hakkari, Mardin ve Siirt çevrelerinde rüzgarın saatte 40-60 kilometreye ulaşması bekleniyor. Bu bölgelerde açık alanda bulunanların, tarımsal faaliyet yürütenlerin ve özellikle çadır, tente gibi sabit olmayan yapılara sahip işletmelerin dikkatli olması gerekiyor.

Evden çıkmadan son haritaya bakın! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda kuvvetli sağanak ve fırtına diğer yanda çöl sıcakları…

YAĞIŞ GERİ ÇEKİLİRKEN SICAKLAR TIRMANIŞA GEÇİYOR

MGM haritaları, yağışlı sistemin zamanla Doğu Karadeniz'in dar bir kesimine (Rize-Artvin çevresi) sıkışacağını, ülkenin geri kalanında ise havanın hızla açacağını gösteriyor. Yağış alanı daralırken sıcaklıklarda da belirgin bir yükseliş dikkat çekiyor.

Evden çıkmadan son haritaya bakın! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda kuvvetli sağanak ve fırtına diğer yanda çöl sıcakları…

Marmara, Ege ve İç Anadolu'da sıcaklıklar 35-37°C bandına çıkarken, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'de termometreler 39-40°C'ye kadar tırmanıyor. Adana, Şanlıurfa, Mardin ve Mersin çevreleri, haritalarda en sıcak bölgeler arasında öne çıkıyor. İzmir ve Aydın gibi Ege illerinde de yaz sıcakları geri dönerek 37°C'ye ulaşıyor.

Evden çıkmadan son haritaya bakın! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda kuvvetli sağanak ve fırtına diğer yanda çöl sıcakları…

VATANDAŞLARA ÖNERİLER

Sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bölgelerde ani sel baskınlarına ve yıldırım düşmesine karşı tedbirli olun.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli rüzgarın etkili olacağı saatlerde çadır, tente ve benzeri sabit olmayan malzemelerin sabitlendiğinden emin olun.

Evden çıkmadan son haritaya bakın! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda kuvvetli sağanak ve fırtına diğer yanda çöl sıcakları…

Hafta ortasından itibaren artacak sıcaklara karşı özellikle öğle saatlerinde açık havada uzun süre kalmaktan kaçının, bol sıvı tüketin.

Evden çıkmadan son haritaya bakın! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda kuvvetli sağanak ve fırtına diğer yanda çöl sıcakları…

METEOROLOJİ YENİ HAFTANIN HARİTASINI PAYLAŞTI!

30 AĞUSTOS 2026 PAZAR

Yurdun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağışların hakim olduğunu görüyoruz. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin neredeyse tamamı yağışlı bir sistemin etkisi altında. Batı bölgelerde (Marmara ve Ege) parçalı bulutlu bir hava varken, Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 30-36 derece bandında seyrediyor. İç ve doğu kesimlerde ise yağışın da etkisiyle sıcaklıklar 20'li derecelerde seyrediyor.

Evden çıkmadan son haritaya bakın! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda kuvvetli sağanak ve fırtına diğer yanda çöl sıcakları…

31 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ

Yağışlı havanın batıdan doğuya doğru kaymaya başladığı açıkça görülüyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında bulutlar dağılarak yerini güneşli ve açık bir havaya bırakıyor. Batı bölgelerde hava açtıkça sıcaklıkların da birkaç derece yükseldiği göze çarpıyor. Buna karşın Karadeniz'in geneli, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Evden çıkmadan son haritaya bakın! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda kuvvetli sağanak ve fırtına diğer yanda çöl sıcakları…

1 EYLÜL 2026 SALI

Güneşli ve sıcak havanın yurdun batı yarısını tamamen etkisi altına aldığını gösteriyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar belirgin bir şekilde artarak 37-39 derecelere kadar tırmanıyor ve bunaltıcı bir hal alıyor. İç Anadolu Bölgesi de tamamen güneşli bir havaya uyanıyor. Yağışlı sistem sadece Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile sınırlı kalarak etki alanını daraltıyor.

Evden çıkmadan son haritaya bakın! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda kuvvetli sağanak ve fırtına diğer yanda çöl sıcakları…

2 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA

Neredeyse tüm Türkiye'de güneşli ve oldukça sıcak bir tablonun hakim olduğu görülüyor. Ege Bölgesi'nin güney kesimlerinde (Aydın, Muğla çevreleri) termometreler 40 dereceyi gösterirken, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da da 38-39 derecelik yüksek sıcaklıklar dikkati çekiyor. Tüm yurtta yağışlar kesilmişken, yalnızca Doğu Karadeniz'in en doğu ucunda (Rize, Artvin çevreleri) çok hafif bölgesel yağışlar göze çarpıyor.

Evden çıkmadan son haritaya bakın! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda kuvvetli sağanak ve fırtına diğer yanda çöl sıcakları…

3 EYLÜL 2026 PERŞEMBE

Son olarak Çarşamba günkü sıcak ve güneşli hava dalgası yurt genelinde etkisini korumaya devam ediyor. Batı ve güney kıyılarımızda sıcaklıklar hala 38-40 derece gibi oldukça yüksek seviyelerde seyrediyor. İç kesimlerde bulutlanma yok denecek kadar az. Yağışlar ise bir önceki gün olduğu gibi yine sadece Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yerel olarak görülüyor.

Evden çıkmadan son haritaya bakın! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda kuvvetli sağanak ve fırtına diğer yanda çöl sıcakları…

BUGÜN SAAT SAAT HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH 06:00 - 12:00

Pazar sabah saatlerini gösteren haritaya göre, yurdun iç ve doğu kesimlerini kapsayan oldukça geniş bir alanda gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaktadır. Özellikle Karadeniz kıyılarında, Samsun ve Ordu çevrelerinde "Kuvvetli Yağış" uyarısı dikkat çekmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise saatte 40-60 km hıza ulaşan kuvvetli rüzgarların beklendiği harita üzerindeki kırmızı oklarla belirtilmiştir. Batı bölgelerimiz olan Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de ise yağış görünmemekte olup, parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakimdir.

Evden çıkmadan son haritaya bakın! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda kuvvetli sağanak ve fırtına diğer yanda çöl sıcakları…

ÖĞLE 12:00 - 18:00

Öğle saatlerine gelindiğinde, yağışlı sistemin İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki geniş çaplı etkisini sürdürdüğü görülmektedir. Kuzey kesimlerdeki "Kuvvetli Yağış" uyarısı Orta ve Doğu Karadeniz hattı boyunca geçerliliğini korumaktadır. Güneydoğu Anadolu'daki 40-60 km/saat hızındaki kuvvetli rüzgar riski bu saat diliminde de devam etmektedir. Yurdun batı kesimleri ise öğle saatlerini sabah olduğu gibi parçalı bulutlu ve güneşli geçirmektedir.

Evden çıkmadan son haritaya bakın! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda kuvvetli sağanak ve fırtına diğer yanda çöl sıcakları…

AKŞAM 18:00 - 24:00

Akşam saatlerinde yurt genelinde hava durumunda belirgin bir sakinleşme göze çarpmaktadır. Etkili olan geniş yağışlı alan oldukça daralarak ağırlıklı olarak Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri) ile sınırlı kalmıştır. Gün içinde yağış alan İç Anadolu ve diğer doğu bölgelerinde hava açmaya başlamış, batı bölgeler ise akşamı parçalı bulutlu geçirmektedir. Kuvvetli rüzgar uyarısı da daralarak sadece yurdun en güneydoğu ucunda 40-60 km/saat olarak etkisini sürdürmektedir.

Evden çıkmadan son haritaya bakın! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda kuvvetli sağanak ve fırtına diğer yanda çöl sıcakları…

GECE 00:00 - 06:00

Pazartesi gününün ilk saatlerinde, yurdun büyük bir bölümünde yağışsız ve sakin bir gece yaşandığı görülmektedir. Yağışlı sistem sadece Doğu Karadeniz kıyılarına çekilmiş olup, Giresun ve Trabzon çevrelerinde gece saatlerinde "Kuvvetli" yağış uyarısı bulunmaktadır. Bu dar alanın dışında kalan tüm Türkiye'de hava çoğunlukla açık veya az bulutludur.

Evden çıkmadan son haritaya bakın! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda kuvvetli sağanak ve fırtına diğer yanda çöl sıcakları…

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bitlis ve Şırnak hariç) ile Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Evden çıkmadan son haritaya bakın! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda kuvvetli sağanak ve fırtına diğer yanda çöl sıcakları…

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması beklenen yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Evden çıkmadan son haritaya bakın! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda kuvvetli sağanak ve fırtına diğer yanda çöl sıcakları…

İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

Evden çıkmadan son haritaya bakın! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda kuvvetli sağanak ve fırtına diğer yanda çöl sıcakları…

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Evden çıkmadan son haritaya bakın! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda kuvvetli sağanak ve fırtına diğer yanda çöl sıcakları…

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 36°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BURDUR °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Evden çıkmadan son haritaya bakın! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda kuvvetli sağanak ve fırtına diğer yanda çöl sıcakları…

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya Hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Evden çıkmadan son haritaya bakın! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda kuvvetli sağanak ve fırtına diğer yanda çöl sıcakları…

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Evden çıkmadan son haritaya bakın! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda kuvvetli sağanak ve fırtına diğer yanda çöl sıcakları…

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.