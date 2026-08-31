‘Frank işareti’ kalp krizinin sessiz belirtisi mi? Kulak memesindeki çizgi için uzman isimden açıklama

"Kişide genetik yatkınlık varsa, sigara kullanıyorsa, stres ve gerginlik varsa, kilo problemi yaşıyorsa, hipertansiyonu varsa o zaman bu kulak memesindeki işaret ve gözün etrafındaki işaret bizim için birer ipucu" diyen Boztosun, kulak memesinde düz bir çizgi veya gözün etrafındaki hare için, "Bunlar bize diyor ki bu hastamızın kolesterol seviyesi yüksek" açıklamasında bulundu.