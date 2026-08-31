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‘Frank işareti’ kalp krizinin sessiz belirtisi mi? Kulak memesindeki çizgi için uzman isimden açıklama

Son dönemde genç yaş grubunda da sıkça görülmeye başlayan kalp krizleri büyük endişe yaratırken, kamuoyunda "Frank İşareti" olarak bilinen kulak memesindeki çizgi tartışmaları yeniden gündeme geldi. AHaber'e konuşan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, kulak memesindeki çizginin ve göz çevresindeki sarı halkaların kalp krizine dair ne anlama geldiğini açıkladı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 31.08.2026 11:43 Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 12:58
‘Frank işareti’ kalp krizinin sessiz belirtisi mi? Kulak memesindeki çizgi için uzman isimden açıklama

Kolesterolün kalp krizinde önemli bir risk faktörü olduğunu belirten Prof. Boztosun, "Bu yaşınıza bakmıyor" dedi. Ailede kalp hastalığının olması, kolesterol yüksekliği, tütün kullanımı ve kilo sorunu yaşamanın önemli etkenler olduğunun da altını çizdi.

‘Frank işareti’ kalp krizinin sessiz belirtisi mi? Kulak memesindeki çizgi için uzman isimden açıklama

Dünyada en sık ölüm nedeninin kalp ve damar hastalıkları olduğunu belirten Prof. Dr. Bilal Boztosun, bu durumun da kalp krizi, inme yani felç geçirme ve bacakta damar tıkanmasına sebep olduğunu belirtti.

‘Frank işareti’ kalp krizinin sessiz belirtisi mi? Kulak memesindeki çizgi için uzman isimden açıklama

KULAK MEMESİNDEKİ (FRANK İŞARETİ) ÇİZGİ KALP KRİZİ İŞARETİ Mİ?

Kulak memesindeki çizgi veya bazı hastalarda karşılaşılan gözün etrafındaki sarı harelerin kolesterolün yüksek olduğunu gösterdiğini belirten Prof. Boztosun, "Bu durum kolesterol seviyesinin normalin üzerinde olduğunun işaretidir" dedi.

'Frank işareti' kalp krizinin sessiz belirtisi mi? Kulak memesindeki çizgi için uzman isimden açıklama | Video

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‘Frank işareti’ kalp krizinin sessiz belirtisi mi? Kulak memesindeki çizgi için uzman isimden açıklama

"Kişide genetik yatkınlık varsa, sigara kullanıyorsa, stres ve gerginlik varsa, kilo problemi yaşıyorsa, hipertansiyonu varsa o zaman bu kulak memesindeki işaret ve gözün etrafındaki işaret bizim için birer ipucu" diyen Boztosun, kulak memesinde düz bir çizgi veya gözün etrafındaki hare için, "Bunlar bize diyor ki bu hastamızın kolesterol seviyesi yüksek" açıklamasında bulundu.

‘Frank işareti’ kalp krizinin sessiz belirtisi mi? Kulak memesindeki çizgi için uzman isimden açıklama

Son günlerde kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'ın hastanedeki görüntüsünde de dikkat çeken kulağındaki çizgi sonrası merak edilen soruya Prof. Boztosun bu şekilde cevap vermiş oldu.

‘Frank işareti’ kalp krizinin sessiz belirtisi mi? Kulak memesindeki çizgi için uzman isimden açıklama

Hastalarda başka bulgular da olacağının altını çizen Prof. Boztosun, "Ancak, bu hastamızda kolesterol seviyesi yüksekse bunu normal değerlere getirmemiz gerekiyor ki kalp krizi geçirmesin" dedi.

‘Frank işareti’ kalp krizinin sessiz belirtisi mi? Kulak memesindeki çizgi için uzman isimden açıklama

Damarları tıkayan belirli faktörler olduğunu belirten Boztosun, "Ülkemizde sağlığa ulaşmak çok kolay. Yapacağımız şeyler öncelikle gidip bir kan tahlili yaptırmak. Kolesterol seviyeniz nasıl? HDL ve LDL oranınız kaç? Şekeriniz nasıl? Vücut kitle indeksinizde, obez, fazla kilolu veya kilolu, hangi kategoriye giriyorsunuz? Tansiyon değeriniz kaç? Bunların hepsine baktırdığınız zaman tedbir almış olacaksınız" dedi.

‘Frank işareti’ kalp krizinin sessiz belirtisi mi? Kulak memesindeki çizgi için uzman isimden açıklama

Önceden tedbir alınması gerektiğinin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Bilal Boztosun, "tedbir almazsanız kalp krizine davetiye çıkarmış olursunuz" dedi.

‘Frank işareti’ kalp krizinin sessiz belirtisi mi? Kulak memesindeki çizgi için uzman isimden açıklama

KALP KRİZİ NASIL GELİYOR?

Boztosun, Bu günlerde klima kullanımıyla birlikte kas spazmı nedeniyle pek çok kişinin doktora başvurduğunu belirtmekle birlikte bunun kalp krizinden farklı olduğunun da altını çizdi.

‘Frank işareti’ kalp krizinin sessiz belirtisi mi? Kulak memesindeki çizgi için uzman isimden açıklama

Kalp krizinde ağrının parmakla değil de bütün elinin tamamıyla gösterildiğini anlatan Prof. Boztosun, göğüs çevresinde başlayan, ardından çeneye, sol ya da sağ kola, sırta veya karın bölgesine yayılan ağrının kalp krizi göstergesi olabileceğinin altını çizdi. Buna ek olarak soğuk terlemenin, bulantının ve kusmanın ve bazen şuur kaybının da eşlik etmesinin bir kalp krizi göstergesi olabileceğini belirten Prof. Boztosun, ağrının giderek şiddetlenmesinin de önemli bir etken olabileceğini belirtti.

‘Frank işareti’ kalp krizinin sessiz belirtisi mi? Kulak memesindeki çizgi için uzman isimden açıklama

"EN YAKINDAKİ HASTANEYE GİDİN"

Son olarak kalp krizi geçirdiğinden şüphelenen bir kişinin mutlaka en yakındaki hastaneye başvurması gerektiğini belirten uzman isim, uzaktaki bir hastaneye gitmenin vakit kaybı yaratacağını ve en yakındaki sağlık kuruluşuna başvurmanın, gerekirse ilk müdahaleden sonra hastanenin farklı bir kuruluşa geçişi sağlayabileceğinin de altını çizdi.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör