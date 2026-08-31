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Girne’deki facianın genç kahramanları konuştu: “Herkes suyun içinde yardım istiyordu”
Girne’deki facianın genç kahramanları konuştu: “Herkes suyun içinde yardım istiyordu”
KKTC Girne'de alabora olan yolcu gemisindeki facianın ardından mucizevi bir kahramanlık hikâyesi ortaya çıktı. A Haber'in özel röportajına konuşan Fırat Gencer ve ekibi, deniz ortasında can pazarı yaşanırken 120 kişiyi nasıl kurtardıklarını anlattı.
Giriş Tarihi: 31.08.2026 15:03
Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 16:01