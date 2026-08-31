Girne’deki facianın genç kahramanları konuştu: “Herkes suyun içinde yardım istiyordu”

SUYUN ÜZERİNDE GÖRDÜĞÜMÜZ HERKESİ KURTARDIK

Gencer, diğer teknelerin de yaralıları limana getirdiğini anlattı:

"Herkes, biz geldikten sonra diğer arkadaşlarımız da yaralıları getirmeye başladı, ardı arda herkes geldi. Büyük bir çapta herkesi kurtarmaya çalıştık."

ERKEN FARK EDİP YARDIM ETMEYE ÇALIŞTIK

"En büyük şansımız da gözümüzün önünde olduğu için ve gördüğümüz için erken müdahale ettiğimiz için daha büyük bir felaketi önledik. Yani bu tekne bir 10 dakika daha gidip ileride batsaydı kimse bunu görmeyecekti, yardım çağrısı belki de ulaşmayacaktı. Ulaşsa bile kimse anlamayacaktı nerede olduğunu, mevkisini de bulamayacaktı ve çok daha can kaybımız olacaktı."