Güllü cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Kilit isim Tuğyan’ın arkadaşı Sultan konuştu: ‘Annesini öldürmüş bana neler yapar?’

Sanatçı Güllü (Güllü Tut), 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Güllü'nün ölümüne yönelik soruşturmada ortaya çıkan her detay, Türkiye'nin gündemine otururken çıkan yeni görüntüler şaşkınlık yarattı. Baş şüpheli Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter için ağırlaştırılmış müebbet istenirken Sultan Nur Ulu ise o görüntülerin perde arkasını satır satır anlattı. Peki Sultan Nur Ulu gerçekten baskı altında mıydı yoksa ifadesinde korkuyorum diyerek yalan mı söyledi? İşte detaylar…