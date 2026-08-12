Güllü cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Kilit isim Tuğyan’ın arkadaşı Sultan konuştu: ‘Annesini öldürmüş bana neler yapar?’

KAN DONDURAN İNTERNET ARAMALARI

Soruşturma dosyasındaki bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise Tuğyan Ülkem Gülter'in internet aramaları oldu. İddiaya göre Gülter'in olayın ardından "uyuşturucu vücuttan ne zaman atılır" ve "kokain saçtan ne zaman temizlenir" gibi aramalar yaptığı belirlendi.