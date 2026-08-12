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Güllü cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Kilit isim Tuğyan’ın arkadaşı Sultan konuştu: ‘Annesini öldürmüş bana neler yapar?’

Sanatçı Güllü (Güllü Tut), 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Güllü'nün ölümüne yönelik soruşturmada ortaya çıkan her detay, Türkiye'nin gündemine otururken çıkan yeni görüntüler şaşkınlık yarattı. Baş şüpheli Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter için ağırlaştırılmış müebbet istenirken Sultan Nur Ulu ise o görüntülerin perde arkasını satır satır anlattı. Peki Sultan Nur Ulu gerçekten baskı altında mıydı yoksa ifadesinde korkuyorum diyerek yalan mı söyledi? İşte detaylar…

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 12.08.2026 09:31 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 09:53
Güllü cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Kilit isim Tuğyan’ın arkadaşı Sultan konuştu: ‘Annesini öldürmüş bana neler yapar?’

Sanatçı Güllü'nün 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Güllü cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Kilit isim Tuğyan’ın arkadaşı Sultan konuştu: ‘Annesini öldürmüş bana neler yapar?’

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, dosyaya giren yeni görüntüler ve internet aramaları dikkat çekti.

Güllü cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Kilit isim Tuğyan'ın arkadaşı Sultan konuştu: "Annesini öldürmüş bana neler yapar?" | Video

Güllü cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Kilit isim Tuğyan’ın arkadaşı Sultan konuştu: ‘Annesini öldürmüş bana neler yapar?’

OSCARLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Güllü'nün ölümünden birkaç gün sonra kaydedilen görüntülerde Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya sarılarak ağladığı görülüyor.

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Güllü cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Kilit isim Tuğyan’ın arkadaşı Sultan konuştu: ‘Annesini öldürmüş bana neler yapar?’

Ulu, daha önce verdiği ifadede Güllü'nün pencereden itildiğini gördüğünü ancak korktuğu için sustuğunu öne sürmüştü.

Güllü cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Kilit isim Tuğyan’ın arkadaşı Sultan konuştu: ‘Annesini öldürmüş bana neler yapar?’

"ANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞ SİZE NELER YAPAR"

ATV'nin haberine göre Sultan Nur Ulu, görüntülerin ardından yaptığı açıklamada neden Tuğyan'a sarıldığını anlattı. Ulu, kendisini korktuğu için geri çekemediğini belirterek, "Yanınızda annesini pencereden atan birisi var. Bir ortamdasınız ağlıyorlar sizi videoya çekiyorlar. Sarılıyorlar ne yapabilirsiniz?"

Güllü cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Kilit isim Tuğyan’ın arkadaşı Sultan konuştu: ‘Annesini öldürmüş bana neler yapar?’

"Hayır istemiyorum bana sarılma git diyebilir misiniz? Çünkü yanınızdaki kişi annesini öldürmüş size neler yapar?" diyerek o an yaşadığı korkuyu anlattı.

Güllü cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Kilit isim Tuğyan’ın arkadaşı Sultan konuştu: ‘Annesini öldürmüş bana neler yapar?’

"BEN BATARSAM SENİ DE SÜRÜKLERİM"

Ulu ayrıca Tuğyan'ın kendisini "Ben batarsam seni de sürüklerim" sözleriyle tehdit ettiğini iddia etmişti. Öte yandan Ulu hakkında da yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Güllü cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Kilit isim Tuğyan’ın arkadaşı Sultan konuştu: ‘Annesini öldürmüş bana neler yapar?’

KAN DONDURAN İNTERNET ARAMALARI

Soruşturma dosyasındaki bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise Tuğyan Ülkem Gülter'in internet aramaları oldu. İddiaya göre Gülter'in olayın ardından "uyuşturucu vücuttan ne zaman atılır" ve "kokain saçtan ne zaman temizlenir" gibi aramalar yaptığı belirlendi.

Güllü cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Kilit isim Tuğyan’ın arkadaşı Sultan konuştu: ‘Annesini öldürmüş bana neler yapar?’

Dosyaya yansıyan aramalar bununla da sınırlı kalmadı. Gülter'in "çözülmemiş davalar", "seri katil davası" ve "Dedektif Oyunu" isimli kutu oyununu da araştırdığı tespit edildi.

Güllü cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Kilit isim Tuğyan’ın arkadaşı Sultan konuştu: ‘Annesini öldürmüş bana neler yapar?’

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Savcılık; mesajları, tanık anlatımlarını, ses kayıtlarını, bilirkişi raporlarını, olay sonrasındaki davranışları ve diğer delilleri birlikte değerlendirdi.

Güllü cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Kilit isim Tuğyan’ın arkadaşı Sultan konuştu: ‘Annesini öldürmüş bana neler yapar?’

Hazırlanan iddianamede Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
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