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Güllü dosyasında çarpıcı gelişme! Tuğyan hakkında kan donduran iddia: ‘Hastalar uyusun diye iğne yapıyordu’

Arabesk müziğin ünlü ismi Güllü, 26 Eylül'de Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Annesi Güllü'yü öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter'in adı yeni bir suçlamayla gündeme geldi. Gülter'in eski nişanlısı kan donduran iddialarda bulundu. Tuğyan'ın hemşirelik yaptığı hastanedeki hastalara eziyet ettiğini iddia eden eski nişanlısı Kervan Eminoğlu elindeki görüntülerle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Peki o görüntülerde ne var? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.10.2026 09:02 Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 09:30