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Güllü dosyasında çarpıcı gelişme! Tuğyan hakkında kan donduran iddia: ‘Hastalar uyusun diye iğne yapıyordu’

Arabesk müziğin ünlü ismi Güllü, 26 Eylül'de Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Annesi Güllü'yü öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter'in adı yeni bir suçlamayla gündeme geldi. Gülter'in eski nişanlısı kan donduran iddialarda bulundu. Tuğyan'ın hemşirelik yaptığı hastanedeki hastalara eziyet ettiğini iddia eden eski nişanlısı Kervan Eminoğlu elindeki görüntülerle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Peki o görüntülerde ne var? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 27.10.2026 09:02 Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 09:30
Güllü dosyasında çarpıcı gelişme! Tuğyan hakkında kan donduran iddia: ‘Hastalar uyusun diye iğne yapıyordu’

Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Güllü'nün 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından gündemden düşmeyen kızı Tuğyan Ülkem Gülter, bu kez eski nişanlısının suçlamalarıyla gündeme geldi.

Güllü dosyasında çarpıcı gelişme! Tuğyan hakkında kan donduran iddia: ‘Hastalar uyusun diye iğne yapıyordu’

Kervan Eminoğlu, Gülter'in Yalova'da özel bir hastanede hemşirelik yaptığı döneme ait olduğunu ileri sürdüğü görüntülerle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yeni soruşturma! Hastalara eziyet mi etti? | Video

Güllü dosyasında çarpıcı gelişme! Tuğyan hakkında kan donduran iddia: ‘Hastalar uyusun diye iğne yapıyordu’

YOĞUN BAKIMDA HALAY GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

ATV Haber'den Şükran Uslu'nun haberine göre Kervan Eminoğlu, eski nişanlısı hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Eminoğlu'nun savcılığa teslim ettiğini belirttiği görüntülerde, yoğun bakımda hastalar bulunduğu sırada Gülter'in bir arkadaşıyla halay çektiği öne sürüldü.

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Güllü dosyasında çarpıcı gelişme! Tuğyan hakkında kan donduran iddia: ‘Hastalar uyusun diye iğne yapıyordu’

Görüntülerin içeriğine ilişkin açıklamalarda bulunan Eminoğlu, hastaların rahatının ve bakımının hiçe sayıldığını iddia etti.

Güllü dosyasında çarpıcı gelişme! Tuğyan hakkında kan donduran iddia: ‘Hastalar uyusun diye iğne yapıyordu’

"HASTALAR UYUSUN DİYE İĞNE YAPIYORDU"

Eminoğlu'nun en dikkat çeken suçlamalarından biri, gece saatlerinde ses çıkaran hastalara yönelik uygulamalar oldu. Eski nişanlı, Gülter'in kendi rahatını sağlamak amacıyla hastalara uyumaları için iğne yaptığını ileri sürdü.

Güllü dosyasında çarpıcı gelişme! Tuğyan hakkında kan donduran iddia: ‘Hastalar uyusun diye iğne yapıyordu’

Eminoğlu, iddiasını şu sözlerle dile getirdi: "Kendi rahat olsun diye geceleri onlara iğne vuruyor, uyusunlar diye. Sigara içiyor, aşağıya gidiyor."

Güllü dosyasında çarpıcı gelişme! Tuğyan hakkında kan donduran iddia: ‘Hastalar uyusun diye iğne yapıyordu’

"TEMİZLİKÇİYE KALP MASAJI YAPTIRDI"

Görüntülerde yer aldığı öne sürülen bir başka olay ise kalp masajıyla ilgili. Eminoğlu, Gülter'in yoğun bakımda yatan hastalara kalp masajı yapar gibi davranarak alay ettiğini ve temizlik görevlilerine hastalar üzerinden kalp masajı öğrettiğini iddia etti.

Güllü dosyasında çarpıcı gelişme! Tuğyan hakkında kan donduran iddia: ‘Hastalar uyusun diye iğne yapıyordu’

Eski nişanlı, görüntülerdeki davranışlara tepki göstererek, "Görüntülerde çok kötü şeyler var, insanlara eziyet veriyor. Temizlikçiyi getiriyor mesela, kalp masajını ona öğretiyor." ifadelerini kullandı.

Güllü dosyasında çarpıcı gelişme! Tuğyan hakkında kan donduran iddia: ‘Hastalar uyusun diye iğne yapıyordu’

"HASTALARIN ÖLÜM SAATLERİYLE OYNADI"

Eminoğlu'nun gündeme getirdiği iddialar bunlarla da sınırlı kalmadı. Yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiğini de öne süren Eminoğlu, bu konunun araştırılmasını istedi.

Güllü dosyasında çarpıcı gelişme! Tuğyan hakkında kan donduran iddia: ‘Hastalar uyusun diye iğne yapıyordu’

İddiaların ardından gözler savcılığın yürüteceği incelemeye çevrildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
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