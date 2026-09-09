Trend
Galeri
Trend Yaşam
Güllü’nün oğlundan canlı yayında skandal sözler! Kendisini eleştirenlere ateş püskürdü: ‘Siz köpeklere hesap verecek halim yok’
Güllü’nün oğlundan canlı yayında skandal sözler! Kendisini eleştirenlere ateş püskürdü: ‘Siz köpeklere hesap verecek halim yok’
Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından atıldığı bilirkişi raporlarınca kanıtlanmıştı. Soruşturma sürerken oğlu Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak kendisini eleştirenlere ateş püskürdü. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 09.09.2026 17:00
Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 17:10