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Güllü’nün oğlundan canlı yayında skandal sözler! Kendisini eleştirenlere ateş püskürdü: ‘Siz köpeklere hesap verecek halim yok’

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından atıldığı bilirkişi raporlarınca kanıtlanmıştı. Soruşturma sürerken oğlu Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak kendisini eleştirenlere ateş püskürdü. İşte detaylar…

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 09.09.2026 17:00 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 17:10
Güllü’nün oğlundan canlı yayında skandal sözler! Kendisini eleştirenlere ateş püskürdü: ‘Siz köpeklere hesap verecek halim yok’
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Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma ve yargı süreci devam ederken, oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla gündem oldu. Annesinin evine girip çıkması üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere tepki gösteren Gülter, sert ifadeler kullandı.

Güllü’nün oğlundan canlı yayında skandal sözler! Kendisini eleştirenlere ateş püskürdü: ‘Siz köpeklere hesap verecek halim yok’

Yalova'da hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma 11 ayın ardından tamamlandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den canlı yayında sert sözler: "Kimseye hesap verecek halim yok" | Video

Güllü’nün oğlundan canlı yayında skandal sözler! Kendisini eleştirenlere ateş püskürdü: ‘Siz köpeklere hesap verecek halim yok’

EN SEVDİĞİ ŞARKIYI AÇIP ÇAĞIRDI

İddianamede yer alan değerlendirmelere göre, olay gecesi Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin sevdiği "Malkata" isimli roman havasını açmasını istediği belirtildi. Savcılık, Güllü'nün banyodan çıktığı sırada telefon üzerinden açılan müziği duyduğunu ve kızının bulunduğu odaya geldiğini değerlendirdi. İddianamede, Güllü'nün odadakilerle birlikte bir süre müziğe eşlik ettiği ve roman havası oynadığı aktarıldı.

Güllü’nün oğlundan canlı yayında skandal sözler! Kendisini eleştirenlere ateş püskürdü: ‘Siz köpeklere hesap verecek halim yok’

Savcılık, müziğin Güllü'yü odaya getirmek amacıyla açıldığı ve bunun olayın öncesindeki planlamanın bir parçası olduğu yönünde değerlendirmede bulundu.

Güllü’nün oğlundan canlı yayında skandal sözler! Kendisini eleştirenlere ateş püskürdü: ‘Siz köpeklere hesap verecek halim yok’

"HADİ GÖRÜŞÜRÜZ" SÖZLERİ İDDİANAMEDE

Olay anına ilişkin kamera görüntülerindeki ses kayıtlarının da İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından incelendiği belirtildi. İddianamede, düşme öncesinde genç bir kadın sesi tarafından "Hadi görüşürüz" ifadesinin kullanıldığı ve bilirkişi değerlendirmesine göre bu sesin Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

Güllü’nün oğlundan canlı yayında skandal sözler! Kendisini eleştirenlere ateş püskürdü: ‘Siz köpeklere hesap verecek halim yok’

Savcılık ise söz konusu ifadenin ardından Güllü'nün pencereden aşağı atıldığı kanaatine vardı. Öte yandan olay sırasında odada bulunan Sultan Nur Ulu'nun daha sonra verdiği ifadesinde, Tuğyan'ın annesini kalça altından iki eliyle kavrayarak ayaklarını yerden kestiğini ve pencereden aşağı attığını söylediği iddianamede yer aldı.

Güllü’nün oğlundan canlı yayında skandal sözler! Kendisini eleştirenlere ateş püskürdü: ‘Siz köpeklere hesap verecek halim yok’

Annesinin evine girip çıkması üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere tepki gösteren Gülter, oldukça sert ifadeler kullandı. Gülter, annesinin evine istediği şekilde girebileceğini belirterek, "Ben annemin evine ister damdan ister camdan ister kapından ister tuvaletten girerim. Size hesap verenin..." ifadelerini kullandı.

Güllü’nün oğlundan canlı yayında skandal sözler! Kendisini eleştirenlere ateş püskürdü: ‘Siz köpeklere hesap verecek halim yok’

"KİMSEYE HESAP VERMEM"

Gülter, canlı yayındaki açıklamalarının devamında ise annesinin evine girerken kimseye haber vermek zorunda olmadığını söyledi. Gülter sözlerini "Annemin evine girerken. Kimseye haber verecek hesabım yok benim. Keşke güzelim, canımdan ciğerim, annem hayatta olsaydı da... Küfür etmem lazım ama edemiyorum. Sizi ilmek ilmek ederdi." İfadeleriyle noktaladı.

Güllü’nün oğlundan canlı yayında skandal sözler! Kendisini eleştirenlere ateş püskürdü: ‘Siz köpeklere hesap verecek halim yok’

TUĞBERK GÜLTER'DEN SERT TEPKİ

Soruşturmadaki gelişmelerin ardından Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter de sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla gündeme geldi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
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