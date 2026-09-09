Güllü’nün oğlundan canlı yayında skandal sözler! Kendisini eleştirenlere ateş püskürdü: ‘Siz köpeklere hesap verecek halim yok’

"HADİ GÖRÜŞÜRÜZ" SÖZLERİ İDDİANAMEDE

Olay anına ilişkin kamera görüntülerindeki ses kayıtlarının da İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından incelendiği belirtildi. İddianamede, düşme öncesinde genç bir kadın sesi tarafından "Hadi görüşürüz" ifadesinin kullanıldığı ve bilirkişi değerlendirmesine göre bu sesin Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.