Trend Galeri Trend Yaşam Güncel hava durumu! Dışarı çıkmadan önce saatlere dikkat! Meteoroloji'den 100 Km/s fırtına ve 'turuncu kod' uyarısı! İstanbullular dikkat

Güncel hava durumu! Dışarı çıkmadan önce saatlere dikkat! Meteoroloji'den 100 Km/s fırtına ve 'turuncu kod' uyarısı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonu planlarını altüst eden ve hızı 100 kilometreye ulaşan fırtına için peş peşe tehlike uyarısı verdi. Karadeniz'e turuncu kod verilirken, milyonların aklındaki o soru netleşti: Kabus gibi hava saat kaçta bitecek, yeni haftada güneş yüzünü gösterecek mi? Yeni haftada İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte detaylı hava durumu...

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Giriş Tarihi: 18.10.2026 08:40 Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 08:53
Güncel hava durumu! Dışarı çıkmadan önce saatlere dikkat! Meteoroloji’den 100 Km/s fırtına ve ’turuncu kod’ uyarısı! İstanbullular dikkat

Pazar gününe şiddetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağışla uyananlar için Meteoroloji'nin son yayınladığı risk haritası tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'yu esir alan, yer yer hızı saatte 100 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle Batı ve Orta Karadeniz kıyılarına 'turuncu', birçok doğu iline ise 'sarı' kodlu uyarı yapıldı. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde dışarıda olacak vatandaşların acil durumlar dışında kapalı alanlarda kalması tavsiye edilirken, gözler yağışlı sistemin yurdu terk edeceği o kritik saatlere çevrildi.

Güncel hava durumu! Dışarı çıkmadan önce saatlere dikkat! Meteoroloji’den 100 Km/s fırtına ve ’turuncu kod’ uyarısı! İstanbullular dikkat

SAATTE 100 KİLOMETREYİ BULAN FIRTINAYA DİKKAT: O SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN!

Pazar sabah saatlerinden itibaren Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun büyük bir bölümü adeta fırtınaya teslim oluyor. MGM haritalarına göre rüzgarın hızı yer yer 50 ila 100 km/saate kadar çıkarak "çok kuvvetli ve şiddetli" seviyelere ulaşıyor. Öğle saatlerinde de gücünü koruyacak olan rüzgarlarla birlikte, haritanın geniş bir bölümünde yeşil renkle belirtilen gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle sabah (06:00-12:00) ve öğle (12:00-18:00) saatlerinde dışarıda vakit geçirecek vatandaşların rüzgar ve yağışın getirebileceği olumsuzluklara karşı son derece tedbirli olması gerekiyor.

Güncel hava durumu! Dışarı çıkmadan önce saatlere dikkat! Meteoroloji’den 100 Km/s fırtına ve ’turuncu kod’ uyarısı! İstanbullular dikkat

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK? İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR DETAYI

Üç büyük kentimizde pazar günü poyraz ve rüzgarın sert esintisiyle birlikte sağanak yağışlar kendisini gösterirken, yeni haftanın başlamasıyla birlikte gökyüzü belirgin şekilde ferahlıyor. İstanbul'da pazar günü yağışlı ve rüzgarlı geçecek havanın ardından pazartesi günü parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olurken sıcaklıklar 19-20 derece bandında seyredecek. Ankara'da pazar günkü kuvvetli rüzgar ve yağış yerini pazartesi gününden itibaren güneşli ve 15-18 derece civarında daha kararlı bir havaya bırakacak. İzmir'de ise pazar günü gök gürültülü sağanak yağışla geçecek günün ardından yeni haftada yağış tamamen kenti terk edecek ve sıcaklıklar 22-25 derecelere kadar yükselerek açık ve güneşli bir hava yaşanacak.

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Güncel hava durumu! Dışarı çıkmadan önce saatlere dikkat! Meteoroloji’den 100 Km/s fırtına ve ’turuncu kod’ uyarısı! İstanbullular dikkat

METEOROLOJİ'DEN RENKLİ UYARI: KARADENİZ VE DOĞU'YA 'TURUNCU' VE 'SARI' KOD!

Yaşanan şiddetli hava olayları MGM'nin risk haritasına da net bir şekilde yansımış durumda. Batı ve Orta Karadeniz kıyı şeridi için 'Turuncu' (Tehlikeli) kodlu uyarı verilirken, bu bölgenin iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerine 'Sarı' (Az Tehlikeli) kodlu uyarı yapıldı. Akşam (18:00-24:00) saatlerine doğru ise yurdun batı ve iç kesimlerinde hava sakinleşmeye başlarken, yağışlı sistem Doğu Karadeniz (Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin) hattına çekiliyor. Gece saatlerinde ise ülke genelinde yağışlar büyük oranda etkisini yitiriyor.

Güncel hava durumu! Dışarı çıkmadan önce saatlere dikkat! Meteoroloji’den 100 Km/s fırtına ve ’turuncu kod’ uyarısı! İstanbullular dikkat

YENİ HAFTADA ŞEMSİYELERİ KALDIRIYOR MUYUZ?

Fırtınalı ve yağışlı pazar gününün ardından, pazartesi günü yurdun batı ve iç kesimlerinde güneş yüzünü yeniden göstermeye başlıyor. Yeni haftanın ilk günlerinde bulutlu ve güneşli bir hava hakim olurken, yağışlar sadece Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun belli kesimlerinde kalacak. Çarşamba gününe gelindiğinde ise Türkiye genelinde yağışsız, açık ve parçalı bulutlu bir gökyüzü bizleri bekliyor. Ancak bu bahar havası uzun sürmeyecek; perşembe günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağışların ve kapalı havanın tekrar geri döneceği öngörülüyor.

Güncel hava durumu! Dışarı çıkmadan önce saatlere dikkat! Meteoroloji’den 100 Km/s fırtına ve ’turuncu kod’ uyarısı! İstanbullular dikkat

MGM 5 GÜNLÜK YENİ HAVA DURUMU HARİTASINI PAYLAŞTI!

18 EKİM 2026, PAZAR

Türkiye genelinde geniş çaplı bir yağışlı sistem etkili oluyor; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Ege kıyıları ile Akdeniz'in batı kesimlerinde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. İç kesimlerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken yağışla birlikte bölgesel serinlemeler dikkat çekiyor.

Güncel hava durumu! Dışarı çıkmadan önce saatlere dikkat! Meteoroloji’den 100 Km/s fırtına ve ’turuncu kod’ uyarısı! İstanbullular dikkat

19 EKİM 2026, PAZARTESİ

Yağışlı hava kütlesi doğuya doğru hareket ederek Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısını terk ediyor ve bu bölgelerde yerini bol güneşli, parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakıyor. Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu genelinde ise gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Batı kesimlerde hava açtıkça sıcaklıklarda hafif artış emareleri başlıyor.

Güncel hava durumu! Dışarı çıkmadan önce saatlere dikkat! Meteoroloji’den 100 Km/s fırtına ve ’turuncu kod’ uyarısı! İstanbullular dikkat

20 EKİM 2026, SALI

Yurt genelinde havanın önemli ölçüde açtığı, ülkenin batı, güney ve geniş iç kesimlerinde tam anlamıyla güneşli ve açık bir havanın hakim olduğu gözlemleniyor. Yağışlar etki alanını iyice daraltarak sadece Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzey ile doğu kesimlerinde bölgesel olarak devam ediyor.

Güncel hava durumu! Dışarı çıkmadan önce saatlere dikkat! Meteoroloji’den 100 Km/s fırtına ve ’turuncu kod’ uyarısı! İstanbullular dikkat

21 EKİM 2026, ÇARŞAMBA

Güneşli ve açık hava Türkiye'nin batısından doğusuna doğru çok geniş bir alana yayılıyor. Yağışlı hava dalgası yurdu neredeyse tamamen terk ederken, yalnızca Doğu Karadeniz'in en uç kesimlerinde (Rize, Artvin çevreleri) ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda lokal sağanak geçişleri yaşanıyor. Akdeniz ve Ege kıyılarında sıcaklıklar belirgin şekilde yüksek seyrediyor.

Güncel hava durumu! Dışarı çıkmadan önce saatlere dikkat! Meteoroloji’den 100 Km/s fırtına ve ’turuncu kod’ uyarısı! İstanbullular dikkat

22 EKİM 2026, PERŞEMBE

Hafta sonuna yaklaşırken Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da bulutsuz, güneşli ve sıcak bir hava istikrarını koruyor. Batı ve güney bölgelerde sıcaklıkların yer yer 25-30 derece bandına ulaştığı görülüyor. Yağış, sadece ülkenin en doğu ve kuzeydoğu sınırlarında, çok dar bir hatta zayıf şekilde varlığını sürdürüyor.

Güncel hava durumu! Dışarı çıkmadan önce saatlere dikkat! Meteoroloji’den 100 Km/s fırtına ve ’turuncu kod’ uyarısı! İstanbullular dikkat

MGM HARİTAYI GÜNCELLEDİ! BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

SABAH (06:00 - 12:00)

Bu saat aralığında yurdun batı, iç ve güney kesimleri çoğunlukla parçalı bulutlu bir havaya sahipken; Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geniş çaplı gök gürültülü sağanak yağışlar görülmektedir. Özellikle Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz hattı ve Doğu Anadolu bölgesi boyunca güneybatıdan kuzeydoğuya doğru esen, hızları saatte 50 ile 100 km arasında değişen kuvvetli, çok kuvvetli ve şiddetli rüzgar uyarıları haritada belirgin şekilde yer almaktadır.

Güncel hava durumu! Dışarı çıkmadan önce saatlere dikkat! Meteoroloji’den 100 Km/s fırtına ve ’turuncu kod’ uyarısı! İstanbullular dikkat

ÖĞLE (12:00 - 18:00)

Öğle saatlerinde doğu bölgelerindeki geniş çaplı gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürürken, batıda Trakya kesimi ve Çanakkale çevrelerinde de yağışlı bir sistemin giriş yaptığı görülmektedir. Batı Karadeniz kıyılarında (Kastamonu, Bartın civarı) özel olarak "Kuvvetli Yağış" uyarısı bulunmakta olup, Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki kuvvetli lodos/güneybatı rüzgarları saatte 50-90 km hızlarla esmeye devam etmektedir.

Güncel hava durumu! Dışarı çıkmadan önce saatlere dikkat! Meteoroloji’den 100 Km/s fırtına ve ’turuncu kod’ uyarısı! İstanbullular dikkat

AKŞAM (18:00 - 24:00)

Akşam saatleriyle birlikte gün boyunca etkili olan fırtına ve kuvvetli rüzgarlar yurdu tamamen terk etmektedir. Yurt genelinde hava büyük ölçüde sakinleşip parçalı bulutlu bir duruma geçerken, gök gürültülü sağanak yağışlar etki alanını iyice daraltarak sadece Doğu Karadeniz (Trabzon, Rize, Artvin) ve Kuzeydoğu Anadolu'nun (Gümüşhane, Bayburt) bir kısmında lokal olarak devam etmektedir.

Güncel hava durumu! Dışarı çıkmadan önce saatlere dikkat! Meteoroloji’den 100 Km/s fırtına ve ’turuncu kod’ uyarısı! İstanbullular dikkat

GECE (00:00 - 06:00)

Pazartesi gününün ilk saatleri itibarıyla Türkiye genelinde oldukça sakin, rüzgarsız ve çoğunlukla parçalı bulutlu bir gece yaşanmaktadır. Yağışlar neredeyse tamamen bitmiş olup, yalnızca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Trabzon, Gümüşhane, Bayburt çevreleri) ile en güneyde Hatay kıyılarında çok dar bir alanda hafif yağış geçişleri kalmıştır.

Güncel hava durumu! Dışarı çıkmadan önce saatlere dikkat! Meteoroloji’den 100 Km/s fırtına ve ’turuncu kod’ uyarısı! İstanbullular dikkat

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak dışında) ile Çanakkale, Tekirdağ, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı, Niğde, Kayseri, Yozgat, Sivas, Ordu, Tokat, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu, Karabük, Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey, iç ve güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında kuzey, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve tam fırtına (40-80, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer 100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Güncel hava durumu! Dışarı çıkmadan önce saatlere dikkat! Meteoroloji’den 100 Km/s fırtına ve ’turuncu kod’ uyarısı! İstanbullular dikkat

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Bolu, Karabük, Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Batı Karadeniz kıyılarında kuzey, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve tam fırtına (40-80, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer 100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Güncel hava durumu! Dışarı çıkmadan önce saatlere dikkat! Meteoroloji’den 100 Km/s fırtına ve ’turuncu kod’ uyarısı! İstanbullular dikkat

İL İL HAVA DURUM NASIL?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

Güncel hava durumu! Dışarı çıkmadan önce saatlere dikkat! Meteoroloji’den 100 Km/s fırtına ve ’turuncu kod’ uyarısı! İstanbullular dikkat

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

Güncel hava durumu! Dışarı çıkmadan önce saatlere dikkat! Meteoroloji’den 100 Km/s fırtına ve ’turuncu kod’ uyarısı! İstanbullular dikkat

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Güncel hava durumu! Dışarı çıkmadan önce saatlere dikkat! Meteoroloji’den 100 Km/s fırtına ve ’turuncu kod’ uyarısı! İstanbullular dikkat

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Çankırı, Niğde, Kayseri, Yozgat ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

Güncel hava durumu! Dışarı çıkmadan önce saatlere dikkat! Meteoroloji’den 100 Km/s fırtına ve ’turuncu kod’ uyarısı! İstanbullular dikkat

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu, Kastamonu, Karabük çevrelerinde kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa), batı kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Güncel hava durumu! Dışarı çıkmadan önce saatlere dikkat! Meteoroloji’den 100 Km/s fırtına ve ’turuncu kod’ uyarısı! İstanbullular dikkat

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Güncel hava durumu! Dışarı çıkmadan önce saatlere dikkat! Meteoroloji’den 100 Km/s fırtına ve ’turuncu kod’ uyarısı! İstanbullular dikkat

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Şırnak dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Güncel hava durumu! Dışarı çıkmadan önce saatlere dikkat! Meteoroloji’den 100 Km/s fırtına ve ’turuncu kod’ uyarısı! İstanbullular dikkat

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

#HAVA DURUMU #TÜRKİYE #METEOROLOJİ