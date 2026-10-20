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Güneşli havaya aldanmayın! Meteoroloji gün verdi: Hafta sonu planlarını iptal ettirecek sağanak geliyor
Güneşli havaya aldanmayın! Meteoroloji gün verdi: Hafta sonu planlarını iptal ettirecek sağanak geliyor
Yurt genelinde sakin ve güneşli başlayan hafta, yerini önce gizli tehlike sise, ardından da şiddetli sağanak yağışlara bırakıyor. Cuma gününden itibaren İstanbul, Marmara ve Ege'yi vuracak gök gürültülü sağanak sürprizi hafta sonu planlarını değiştirecek. İşte Meteoroloji'nin kritik 5 günlük hava durumu uyarısı...
Giriş Tarihi: 20.10.2026 09:17
Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 09:27