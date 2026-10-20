Güneşli havaya aldanmayın! Meteoroloji gün verdi: Hafta sonu planlarını iptal ettirecek sağanak geliyor

CUMA GÜNÜNE DİKKAT: BATI BÖLGELERİNDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK SÜRPRİZİ!

Haftanın en kritik hava değişimi ise Cuma günü yaşanacak. Hafta başından itibaren güneşli bir gökyüzü gören Marmara, Ege ve Batı Akdeniz, Cuma günü itibarıyla şiddetli ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Tüm Ege kıyıları ile Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul çevrelerinde beklenen bu sert geçiş, Cumartesi günü de Marmara ve Ege'de etkisini göstermeye devam edecek. Hafta sonu için açık hava etkinlikleri planlayanların bu ani yağışlara karşı hazırlıklı olması ve planlarını gözden geçirmesi tavsiye ediliyor.