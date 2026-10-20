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Güneşli havaya aldanmayın! Meteoroloji gün verdi: Hafta sonu planlarını iptal ettirecek sağanak geliyor

Yurt genelinde sakin ve güneşli başlayan hafta, yerini önce gizli tehlike sise, ardından da şiddetli sağanak yağışlara bırakıyor. Cuma gününden itibaren İstanbul, Marmara ve Ege'yi vuracak gök gürültülü sağanak sürprizi hafta sonu planlarını değiştirecek. İşte Meteoroloji'nin kritik 5 günlük hava durumu uyarısı...

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Giriş Tarihi: 20.10.2026 09:17 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 09:27
Güneşli havaya aldanmayın! Meteoroloji gün verdi: Hafta sonu planlarını iptal ettirecek sağanak geliyor

Haftaya güneşli ve parçalı bulutlu bir havayla uyanmış olsak da, Meteoroloji'nin son hava durumu tahmin haritası ciddi sürprizler barındırıyor. Sabah erken saatlerde sürücülerin görüş mesafesini düşüren ve yollarda gizli tehlike yaratan puslu hava, haftanın ilerleyen günlerinde yerini çok daha sert bir sisteme bırakacak.

Güneşli havaya aldanmayın! Meteoroloji gün verdi: Hafta sonu planlarını iptal ettirecek sağanak geliyor

Doğu Karadeniz'de yağışlar sürerken; özellikle cuma günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz üzerinden giriş yapacak olan ani ve gök gürültülü sağanak yağış dalgası, tüm hafta sonu planlarınızı altüst edebilir. Peki, hangi illerde şemsiyeler açılacak ve bu yağışlı sistem ne zamana kadar etkisini sürdürecek? İşte gün gün dikkat etmeniz gereken hava durumu detayları...

Güneşli havaya aldanmayın! Meteoroloji gün verdi: Hafta sonu planlarını iptal ettirecek sağanak geliyor

SABAH ERKEN SAATLERDE YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT: GİZLİ TEHLİKE 'PUS'

Özellikle bugün (Salı) sabah erken saatlerde ve gece yarısından sonra Marmara, Ege'nin iç kesimleri ve İç Anadolu bölgelerinde yoğun pus etkili oluyor. Sabah 06:00 ile 12:00 saatleri arasında etkisini gösteren bu puslu hava, görüş mesafesini düşüreceğinden sabah trafiğine çıkacak sürücülerin takip mesafelerini korumaları ve hızlarını düşürmeleri büyük önem taşıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Güneşli havaya aldanmayın! Meteoroloji gün verdi: Hafta sonu planlarını iptal ettirecek sağanak geliyor

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Üç büyük ilimizde haftanın ilk günleri parçalı bulutlu ve puslu bir havayla başlarken, gün içinde İstanbul'da sıcaklıklar 20-22 derece civarında seyredecek, Cuma ve Cumartesi günleri ise gök gürültülü sağanak yağış kent genelinde etkisini gösterecek. Başkent Ankara'da hafta boyunca yağış beklenmezken, sabah saatlerindeki yoğun puslu havanın ardından parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak ve sıcaklıklar 19-21 derece seviyelerinde kalacak. İzmir'de ise haftanın ilk günlerinde 24-25 derecelik ılık ve güneşli bir hava yaşanacak; ancak Cuma gününden itibaren kenti etkisi altına alacak gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle havanın aniden serinlemesi ve yağışın hafta sonu boyunca devam etmesi bekleniyor.

Güneşli havaya aldanmayın! Meteoroloji gün verdi: Hafta sonu planlarını iptal ettirecek sağanak geliyor

KARADENİZ VE DOĞU'DA ŞEMSİYELER AÇIK KALIYOR

Günün ilerleyen saatlerinde güneşli hava yerini doğu kesimlerde yağışa bırakıyor. Öğle ve akşam saatlerinde özellikle Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin hattında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar dikkat çekiyor. Bu yağışlı sistemin Çarşamba ve Perşembe günleri de Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Güneşli havaya aldanmayın! Meteoroloji gün verdi: Hafta sonu planlarını iptal ettirecek sağanak geliyor

HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin haritasına göre yağışlar hafta boyunca bölge bölge vites artıracak. Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken, Salı günü öğle saatlerinde Hatay çevrelerinde de kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor. Cuma günü ise yağışlı sistem batıya kayarak Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli hattında gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlara sebep olacak. Cumartesi günü ise Marmara'nın batısı ile İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında yağışlı havanın etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Güneşli havaya aldanmayın! Meteoroloji gün verdi: Hafta sonu planlarını iptal ettirecek sağanak geliyor

CUMA GÜNÜNE DİKKAT: BATI BÖLGELERİNDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK SÜRPRİZİ!

Haftanın en kritik hava değişimi ise Cuma günü yaşanacak. Hafta başından itibaren güneşli bir gökyüzü gören Marmara, Ege ve Batı Akdeniz, Cuma günü itibarıyla şiddetli ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Tüm Ege kıyıları ile Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul çevrelerinde beklenen bu sert geçiş, Cumartesi günü de Marmara ve Ege'de etkisini göstermeye devam edecek. Hafta sonu için açık hava etkinlikleri planlayanların bu ani yağışlara karşı hazırlıklı olması ve planlarını gözden geçirmesi tavsiye ediliyor.

Güneşli havaya aldanmayın! Meteoroloji gün verdi: Hafta sonu planlarını iptal ettirecek sağanak geliyor

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20 EKİM 2026 SALI

Günü Karadeniz sahil şeridi ile Kuzeydoğu Anadolu'da yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülmektedir. İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Marmara'nın güney kesimlerinde puslu bir hava hakimken, Güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bol güneşli bir gökyüzü gözlemlenmektedir.

Güneşli havaya aldanmayın! Meteoroloji gün verdi: Hafta sonu planlarını iptal ettirecek sağanak geliyor

21 EKİM 2026 ÇARŞAMBA

Günü yağışlı sistem Karadeniz Bölgesi geneline ve Doğu Anadolu'nun doğusuna yayılarak bu alanlarda gök gürültülü sağanaklara neden olmaktadır. Marmara'nın batısında puslu hava etkisini sürdürürken, güney, batı ve iç bölgelerin büyük çoğunluğunda parçalı ve az bulutlu, yağışsız bir hava yaşanmaktadır.

Güneşli havaya aldanmayın! Meteoroloji gün verdi: Hafta sonu planlarını iptal ettirecek sağanak geliyor

22 EKİM 2026 PERŞEMBE

Günü doğudaki yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bir kısmında sınırlı kalırken, yurdun batısına Trakya ve Kuzey Ege kıyılarından yeni bir gök gürültülü sağanak yağış sistemi giriş yapmaktadır. Ülkenin geri kalan geniş iç ve güney kesimleri ise büyük oranda güneşli ve açık geçmektedir.

Güneşli havaya aldanmayın! Meteoroloji gün verdi: Hafta sonu planlarını iptal ettirecek sağanak geliyor

23 EKİM 2026 CUMA

Günü batıdan giren yağışlı hava dalgası etki alanını genişleterek Marmara Bölgesi'nin tamamı, Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz kıyılarında yaygın gök gürültülü sağanak yağışlara yol açmaktadır. Karadeniz ve doğu bölgelerindeki yağışlar ise sona ermekte; iç, güney ve doğu kesimlerde genellikle parçalı ve az bulutlu bir hava durumu hakim olmaktadır.

Güneşli havaya aldanmayın! Meteoroloji gün verdi: Hafta sonu planlarını iptal ettirecek sağanak geliyor

24 EKİM 2026 CUMARTESİ

Günü yağışlı sistem yurdun büyük kısmını terk etmekte, sadece Trakya'nın bir bölümü ile Kıyı Ege'nin dar sahil şeritlerinde lokal sağanak geçişleri bırakmaktadır. Ülke genelinde ise çoğunlukla parçalı bulutlu, güney ve güneydoğu kesimlerde ise daha güneşli bir hava durumu görülmektedir.

Güneşli havaya aldanmayın! Meteoroloji gün verdi: Hafta sonu planlarını iptal ettirecek sağanak geliyor

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH (06:00-12:00)

Türkiye'nin batı, güney ve doğu kesimlerinde ağırlıklı olarak parçalı bulutlu ve güneşli bir hava görülmektedir. Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ve İç Anadolu Bölgesi'nin genelinde puslu bir hava hakimken, Orta ve Doğu Karadeniz'de (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Sivas-Tokat sınır kesimleri) gök gürültülü sağanak yağışlar etkilidir.

Güneşli havaya aldanmayın! Meteoroloji gün verdi: Hafta sonu planlarını iptal ettirecek sağanak geliyor

ÖĞLE (12:00 - 18:00)

Gelindiğinde, yurdun iç ve batı bölgelerindeki puslu hava dağılarak yerini büyük oranda açık, parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzüne bırakmaktadır. Yağışlı sistem Karadeniz sahil şeridinde genişleyerek Samsun'dan Artvin ve Ardahan'a kadar uzanan hatta sağanak ve gök gürültülü sağanaklara yol açmakta; ayrıca güneyde Hatay çevrelerinde de yerel gök gürültülü yağış geçişleri gözlemlenmektedir.

Güneşli havaya aldanmayın! Meteoroloji gün verdi: Hafta sonu planlarını iptal ettirecek sağanak geliyor

AKŞAM (18:00 - 24:00)

Sistem doğuya doğru hareket ederek etki alanını daraltmakta; yağışlar yalnızca Doğu Karadeniz'in doğusu (Trabzon, Rize, Artvin) ile Kuzeydoğu Anadolu'da (Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmektedir. Bu dilimde ülkenin geri kalan geniş kesimlerinde hava genellikle bulutsuz veya parçalı bulutlu geçmektedir.

Güneşli havaya aldanmayın! Meteoroloji gün verdi: Hafta sonu planlarını iptal ettirecek sağanak geliyor

GECE (00:00 - 06:00)

Doğudaki yağışlar tamamen yurdu terk etmektedir. Gece saatleriyle birlikte Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerini kapsayan oldukça geniş bir alanda pus hadisesi yeniden ortaya çıkarken, yurdun geri kalan bölgelerinde açık ve parçalı bulutlu, sakin bir hava durumu hüküm sürmektedir.

Güneşli havaya aldanmayın! Meteoroloji gün verdi: Hafta sonu planlarını iptal ettirecek sağanak geliyor

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay'ın kıyı kesimleri, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile yurdun iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın değişik yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Güneşli havaya aldanmayın! Meteoroloji gün verdi: Hafta sonu planlarını iptal ettirecek sağanak geliyor

İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı bulutlu

Güneşli havaya aldanmayın! Meteoroloji gün verdi: Hafta sonu planlarını iptal ettirecek sağanak geliyor

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

Güneşli havaya aldanmayın! Meteoroloji gün verdi: Hafta sonu planlarını iptal ettirecek sağanak geliyor

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Güneşli havaya aldanmayın! Meteoroloji gün verdi: Hafta sonu planlarını iptal ettirecek sağanak geliyor

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Güneşli havaya aldanmayın! Meteoroloji gün verdi: Hafta sonu planlarını iptal ettirecek sağanak geliyor

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 18°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı bulutlu

Güneşli havaya aldanmayın! Meteoroloji gün verdi: Hafta sonu planlarını iptal ettirecek sağanak geliyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Güneşli havaya aldanmayın! Meteoroloji gün verdi: Hafta sonu planlarını iptal ettirecek sağanak geliyor

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

Güneşli havaya aldanmayın! Meteoroloji gün verdi: Hafta sonu planlarını iptal ettirecek sağanak geliyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#METEOROLOJİ #İSTANBUL #HAVA DURUMU