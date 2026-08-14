Trend Galeri Trend Yaşam Hafta sonu planlarınız suya düşebilir! Meteoroloji yeni hava durumu haritasını paylaştı: İstanbul dahil 43 ilde sağanak ve fırtına kapıda

Hafta sonu planlarınız suya düşebilir! Meteoroloji yeni hava durumu haritasını paylaştı: İstanbul dahil 43 ilde sağanak ve fırtına kapıda

14-15-16 Ağustos hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu için peş peşe uyarılar geldi. Güneydoğu'da termometreler 40 dereceyi aşarak kavururken; batı ve kuzey bölgelerde saatte 80 kilometreyi bulan fırtına ile gök gürültülü sağanak kapıda. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak ve fırtına bekleniyor? İşte il il beklenen hava durumu...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 14.08.2026 09:03 Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 09:16
Hafta sonu planlarınız suya düşebilir! Meteoroloji yeni hava durumu haritasını paylaştı: İstanbul dahil 43 ilde sağanak ve fırtına kapıda

Ağustos ayının ortasında yaşadığımız bunaltıcı sıcak hava dalgasının ardından meteorolojik tablo aniden değişiyor. Cuma sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgar hızının saatte 60-80 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Hafta sonu planlarınız suya düşebilir! Meteoroloji yeni hava durumu haritasını paylaştı: İstanbul dahil 43 ilde sağanak ve fırtına kapıda

CUMA GÜNÜNE DİKKAT: SAAT SAAT İL İL BEKLENEN HAVA DURUMU

Sabah saatlerinde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de kuvvetli sağanak yağışın başlaması öngörülürken, sabah trafiğine çıkacak sürücülerin su birikintilerine karşı dikkatli olması gerekiyor. Öğle saatlerine gelindiğinde ise Ege ve Marmara genelinde fırtına hızını artıracak ve özellikle Çanakkale çevresinde rüzgarın hızı yer yer 80 kilometreye kadar çıkacak.

Hafta sonu planlarınız suya düşebilir! Meteoroloji yeni hava durumu haritasını paylaştı: İstanbul dahil 43 ilde sağanak ve fırtına kapıda

Bu sebeple deniz ulaşımını kullanacakların sefer iptallerini kontrol etmesi büyük önem taşıyor. Öğleden sonra sağanak yağış hattı İç Anadolu'nun doğusu, Adana, Kahramanmaraş ve Doğu Anadolu'ya kadar genişleyecek. Akşam ve gece saatlerinde ise Doğu Karadeniz ile Kuzeydoğu Anadolu hattında yağışlar aralıksız şekilde sürecek.

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Hafta sonu planlarınız suya düşebilir! Meteoroloji yeni hava durumu haritasını paylaştı: İstanbul dahil 43 ilde sağanak ve fırtına kapıda

HAFTA SONU TATİLİ SUYA MI DÜŞECEK? ASIL SÜRPRİZ PAZAR GÜNÜ...

Hafta sonu tatili için sahil şeridine inmeyi veya piknik yapmayı planlayanlar için hava durumu pek iç açıcı görünmüyor. Cumartesi günü batı kesimlerde parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava hâkim olurken, asıl sürpriz pazar günü yaşanacak. Meteoroloji'nin son beş günlük tahmin haritasına göre pazar günü; Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'in büyük bölümü gök gürültülü sağanağa teslim olacak.

Hafta sonu planlarınız suya düşebilir! Meteoroloji yeni hava durumu haritasını paylaştı: İstanbul dahil 43 ilde sağanak ve fırtına kapıda

KAÇ İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

14 Ağustos 2026 Cuma gününe ait genel hava durumu haritası incelendiğinde; Marmara ve Ege'nin doğusu ile Batı Karadeniz'de Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu; İç Anadolu ve Orta/Doğu Karadeniz'de Çankırı, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat, Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt; Doğu Anadolu'da Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Doğu Akdeniz ile çevresinde Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman olmak üzere toplam 39 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir (gün içerisindeki dilim haritalarında yerel geçişlerle Uşak, Isparta ve Gaziantep sınırlarında da kısa süreli yağış sembolleri görülmektedir).

Hafta sonu planlarınız suya düşebilir! Meteoroloji yeni hava durumu haritasını paylaştı: İstanbul dahil 43 ilde sağanak ve fırtına kapıda

Yeni haftanın ilk gününde ise yağışlı sistem doğuya kayarak Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da etkisini korumaya devam edecek. Salı gününden itibaren batı illeri derin bir nefes alarak yeniden güneşle buluşurken, yağışlı hava sadece Doğu Karadeniz ile sınırlı kalacak.

Hafta sonu planlarınız suya düşebilir! Meteoroloji yeni hava durumu haritasını paylaştı: İstanbul dahil 43 ilde sağanak ve fırtına kapıda

UZMANLAR TEK TEK UYARDI: SEL, ÇATI UÇMASI VE AŞIRI SICAKLIK TEHLİKESİ

Ani hava değişimi sadece planları bozmakla kalmıyor, beraberinde ciddi güvenlik riskleri de getiriyor. Uzmanlar, batı bölgelerinde beklenen şiddetli fırtına nedeniyle ağaç devrilmesi, çatı uçması ve özellikle deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyarıyor.

Hafta sonu planlarınız suya düşebilir! Meteoroloji yeni hava durumu haritasını paylaştı: İstanbul dahil 43 ilde sağanak ve fırtına kapıda

Doğu Karadeniz ve Adana çevresinde ise kuvvetli yağışların toprak doygunluğunu artırması sebebiyle ani sel, heyelan ve su baskını riski yüksek görülüyor. Öte yandan Güneydoğu Anadolu'da termometreler 40 dereceyi zorlamaya devam ediyor ve uzmanlar yaşlılar, çocuklar ile kronik hastaların gün ortasında güneş altında kalmamasının hayati önem taşıdığını belirtiyor.

Hafta sonu planlarınız suya düşebilir! Meteoroloji yeni hava durumu haritasını paylaştı: İstanbul dahil 43 ilde sağanak ve fırtına kapıda

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Haritalara göre üç büyük ilimiz olan İstanbul, İzmir ve Ankara'da 5 günlük süreç boyunca genel olarak yağışsız, az bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacaktır. İstanbul'da hava sıcaklıkları 27-28°C seviyelerinde seyredecek olup, gün genelinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü beklenirken, özellikle sürecin ilk günlerinde kuzeydoğudan esen ve hızı saatte 40-80 kilometreye kadar ulaşan kuvvetli rüzgarlar etkisini hissettirecektir. İzmir'de beş gün boyunca açık ve güneşli bir hava beklenmekte; en yüksek sıcaklıkların 29°C ile 33°C arasında değişeceği kentte, tıpkı İstanbul'da olduğu gibi ilk günlerde kuzeyli yönlerden esen kuvvetli rüzgarlar öne çıkacaktır. Ankara'da ise sıcaklıkların 28°C ile 31°C bandında seyrettiği, yağış riskinin bulunmadığı dengeli bir yaz havası yaşanacak ve günler genellikle parçalı, az bulutlu veya güneşli geçecektir.

Hafta sonu planlarınız suya düşebilir! Meteoroloji yeni hava durumu haritasını paylaştı: İstanbul dahil 43 ilde sağanak ve fırtına kapıda

MGM HARİTASINA GÖRE BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH (06:00-12:00)

Cuma günü sabah saatlerinde, yurdun batı kesimlerinde, özellikle Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında saatte 60-80 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgarların etkili olduğu görülmektedir. Eş zamanlı olarak, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (özellikle Tokat ve Giresun çevrelerinde "kuvvetli" olmak üzere) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar gözlemlenmektedir. Ayrıca ülkenin en güneyinde, Hatay çevresinde de yerel yağışlar bulunurken, yurdun geri kalan büyük bir bölümünde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakimdir.

Hafta sonu planlarınız suya düşebilir! Meteoroloji yeni hava durumu haritasını paylaştı: İstanbul dahil 43 ilde sağanak ve fırtına kapıda

ÖĞLESİ (12:00-18:00)

Öğle saatlerine gelindiğinde, batıdaki rüzgarların etki alanı genişleyerek Marmara ve Ege'de saatte 40-60 km ile 60-80 km hızlarında esmeye devam etmektedir. Bu zaman diliminde yağışlı sistemin etki alanını ciddi şekilde genişlettiği görülmektedir. Doğu Akdeniz'den (Adana çevrelerinde kuvvetli olmak üzere) başlayarak İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz (Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli) ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bir kısmını kapsayan geniş bir hatta gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaktadır. İç Ege'de (Afyonkarahisar, Uşak) de yerel yağış geçişleri başlarken, Hakkari çevresinde güneybatı yönünden esen saatte 40-60 kilometre hızında rüzgarlar haritaya yansımaktadır.

Hafta sonu planlarınız suya düşebilir! Meteoroloji yeni hava durumu haritasını paylaştı: İstanbul dahil 43 ilde sağanak ve fırtına kapıda

AKŞAM (18:00-24:00)

Akşam saatlerinde batı bölgelerindeki rüzgarlı hava durumu varlığını korurken, Kuzey Ege'de rüzgarın hızı saatte 60-80 kilometre, çevre illerde ise 40-60 kilometre seviyelerinde seyretmektedir. Öğle saatlerinde geniş bir alana yayılan yağışlı sistemin bu saatlerde biraz daha daralarak doğuya doğru kaydığı anlaşılmaktadır. Yağışlar; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak şeklinde devam ederken, yurdun batı ve iç kesimlerinde hava çoğunlukla yağışsız, parçalı ve az bulutlu bir duruma geçmektedir.

Hafta sonu planlarınız suya düşebilir! Meteoroloji yeni hava durumu haritasını paylaştı: İstanbul dahil 43 ilde sağanak ve fırtına kapıda

GECESİ (00:00-06:00)

Cumartesi gününün ilk saatlerine geçildiğinde, Marmara ve Ege'deki rüzgarların şiddetini bir miktar azaltarak saatte 40-60 kilometre hızla esmeye devam ettiği gözlemlenmektedir. Yağışlı alanlar yurdun büyük bir kısmını terk etmiş olup, sadece Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Rize, Artvin) ve güneyde Hatay çevresine sıkışmış durumdadır. Ülke genelinde ise yağışsız, açık ve parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu nispeten daha sakin bir gece tablosu ortaya çıkmaktadır.

Hafta sonu planlarınız suya düşebilir! Meteoroloji yeni hava durumu haritasını paylaştı: İstanbul dahil 43 ilde sağanak ve fırtına kapıda

ŞEMSİYELERİ HAZIRLAYIN: İŞTE GELECEK 5 GÜNÜN ÖZETİ

14 AĞUSTOS 2026 CUMA

İlk günün haritasına baktığımızda, Türkiye'nin özellikle iç, kuzey ve doğu kesimlerinde geniş çaplı gök gürültülü sağanak yağışların etkili olduğu görülmektedir. Kuzey Ege kıyılarında güneşli ve rüzgarlı bir hava hakimken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıktığı aşırı sıcak bir hava dalgası dikkat çekmektedir. Batı ve güney sahillerinde ise genel olarak açık ve güneşli bir gökyüzü hakimdir.

Hafta sonu planlarınız suya düşebilir! Meteoroloji yeni hava durumu haritasını paylaştı: İstanbul dahil 43 ilde sağanak ve fırtına kapıda

15 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ

İkinci gün, gök gürültülü sağanak yağışların etki alanını koruyarak İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da devam ettiği gözlemlenmektedir. Marmara'nın Trakya kesiminde de yerel yağış geçişleri görülürken, kıyı Ege tamamen güneşli bir güne uyanmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise 39 dereceleri bulan kavurucu sıcaklıklarını ve güneşli havasını sürdürmektedir.

Hafta sonu planlarınız suya düşebilir! Meteoroloji yeni hava durumu haritasını paylaştı: İstanbul dahil 43 ilde sağanak ve fırtına kapıda

16 AĞUSTOS 2026 PAZAR

Pazar gününün haritası incelendiğinde, yağışlı sistemin yurdun iç ve doğu kesimlerindeki etkisini devam ettirdiği anlaşılmaktadır. Kıyı Ege ve Marmara'nın büyük bir bölümünde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olmaya başlarken; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanaklar etkisini sürdürmektedir. Yurdun güneydoğusunda ise yüksek sıcaklık uyarısı veren termometre simgeleri hala haritada yer almaktadır.

Hafta sonu planlarınız suya düşebilir! Meteoroloji yeni hava durumu haritasını paylaştı: İstanbul dahil 43 ilde sağanak ve fırtına kapıda

17 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ

Haftanın ilk iş gününe gelindiğinde, batı bölgelerde havanın açmaya başladığı ve yağışlı sistemin ağırlıklı olarak doğuya doğru kaydığı görülmektedir. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'in bir bölümünde güneşli hava yüzünü gösterirken; Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanaklar varlığını korumaktadır. Güneydoğu'da yüksek sıcaklıklar istikrarını sürdürmektedir.

Hafta sonu planlarınız suya düşebilir! Meteoroloji yeni hava durumu haritasını paylaştı: İstanbul dahil 43 ilde sağanak ve fırtına kapıda

18 AĞUSTOS 2026 SALI

Son haritada, yurdun batı ve iç kesimlerinde havanın büyük ölçüde güneşli ve parçalı bulutlu bir duruma geçtiği, yağışlı alanların oldukça daraldığı gözlemlenmektedir. Gök gürültülü sağanak yağışlar artık sadece Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in belirli noktalarında etkili olmaktadır. Genel olarak batıdan itibaren ülke genelinde daha sakin, az bulutlu ve güneşli günlerin ağırlık kazandığı bir tablo ortaya çıkmaktadır.

Hafta sonu planlarınız suya düşebilir! Meteoroloji yeni hava durumu haritasını paylaştı: İstanbul dahil 43 ilde sağanak ve fırtına kapıda

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Uşak, Bolu, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde; öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar mevkii, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Hafta sonu planlarınız suya düşebilir! Meteoroloji yeni hava durumu haritasını paylaştı: İstanbul dahil 43 ilde sağanak ve fırtına kapıda

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde; öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar mevkii, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hafta sonu planlarınız suya düşebilir! Meteoroloji yeni hava durumu haritasını paylaştı: İstanbul dahil 43 ilde sağanak ve fırtına kapıda

MARMARA

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı bulutlu

Hafta sonu planlarınız suya düşebilir! Meteoroloji yeni hava durumu haritasını paylaştı: İstanbul dahil 43 ilde sağanak ve fırtına kapıda

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Uşak çevreleri ile Denizli'nin kuzey, Afyonkarahisar'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

UŞAK °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hafta sonu planlarınız suya düşebilir! Meteoroloji yeni hava durumu haritasını paylaştı: İstanbul dahil 43 ilde sağanak ve fırtına kapıda

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra İç ve Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkiinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BURDUR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hafta sonu planlarınız suya düşebilir! Meteoroloji yeni hava durumu haritasını paylaştı: İstanbul dahil 43 ilde sağanak ve fırtına kapıda

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

NİĞDE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hafta sonu planlarınız suya düşebilir! Meteoroloji yeni hava durumu haritasını paylaştı: İstanbul dahil 43 ilde sağanak ve fırtına kapıda

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Ordu ve Giresun, öğleden sonra Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuzeydoğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey ve batısı parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

#İSTANBUL #METEOROLOJİ #HAVA DURUMU