HAVA DURUMU SON DAKİKA! Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: Türkiye ikiye bölünüyor, 41 derece sıcak ve sağanak yağış aynı anda geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel haritaları yayımladı, yurdun havası adeta ortadan ikiye bölündü! Bir yanda 41 dereceyi bulan "cehennem" sıcakları nefes almayı zorlaştırırken, diğer yanda Karadeniz ve Doğu bölgelerini esir alacak gök gürültülü sağanak alarmı verildi. Evden çıkarken şemsiye mi almalı yoksa ince mi giyinmeli? Hangi illerde kavurucu sıcaklar kapıda? Kuvvetli sağanak yağışa hangi iller teslim olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte herkesin merakla beklediği haftanın kritik hava durumu tablosu...