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HAVA DURUMU SON DAKİKA! Meteoroloji'den yeni hafta uyarısı: Türkiye ikiye bölünüyor, 41 derece sıcak ve sağanak yağış aynı anda geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel haritaları yayımladı, yurdun havası adeta ortadan ikiye bölündü! Bir yanda 41 dereceyi bulan "cehennem" sıcakları nefes almayı zorlaştırırken, diğer yanda Karadeniz ve Doğu bölgelerini esir alacak gök gürültülü sağanak alarmı verildi. Evden çıkarken şemsiye mi almalı yoksa ince mi giyinmeli? Hangi illerde kavurucu sıcaklar kapıda? Kuvvetli sağanak yağışa hangi iller teslim olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte herkesin merakla beklediği haftanın kritik hava durumu tablosu...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 06.09.2026 09:19 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 09:30
HAVA DURUMU SON DAKİKA! Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: Türkiye ikiye bölünüyor, 41 derece sıcak ve sağanak yağış aynı anda geliyor!

Eylül ayına adım atmış olmamıza rağmen, Türkiye meteorolojik açıdan tarihin en ilginç sınavlarından birini veriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) paylaştığı son 5 günlük tahmin haritaları, ülkemizin tam anlamıyla iki farklı mevsimi aynı anda yaşadığını gözler önüne serdi. Yeni haftayla birlikte Ege ve Akdeniz sahillerimizde termometreler 41 dereceyi zorlayıp yazın en bunaltıcı günlerini aratmazken; kuzey ve doğu kesimlerimiz kara bulutlara, şimşeklere ve aniden bastıran şiddetli sağanak yağışlara teslim oluyor.

HAVA DURUMU SON DAKİKA! Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: Türkiye ikiye bölünüyor, 41 derece sıcak ve sağanak yağış aynı anda geliyor!

Karadeniz hattında fırtına ve sel tehlikesi çanları çalarken, güneyde sıcak çarpması riski endişe yaratıyor. Peki milyonların beklediği serinleme ne zaman gelecek ve bu dengesiz hava dalgası ne kadar sürecek? İşte gün gün bölgelerimizdeki son durum ve uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar...

HAVA DURUMU SON DAKİKA! Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: Türkiye ikiye bölünüyor, 41 derece sıcak ve sağanak yağış aynı anda geliyor!

PAZAR GÜNÜ DIŞARI ÇIKACAKLAR DİKKAT: O SAATLERE HAZIRLIKLI OLUN!

Hafta sonunun son gününde sabah saatleri yurt genelinde sakin ve güneşli başlasa da, öğle saatlerinden itibaren hava aniden değişiyor. Saat 12:00'den itibaren Doğu Anadolu ve Güneydoğu'nun doğusunda (Erzurum, Kars, Ağrı, Diyarbakır, Hakkari hattında) gök gürültülü şiddetli sağanak yağışlar etkisini gösterecek.

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HAVA DURUMU SON DAKİKA! Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: Türkiye ikiye bölünüyor, 41 derece sıcak ve sağanak yağış aynı anda geliyor!

Akşam saatlerinde bu yağış dalgası Karadeniz'in doğusuna ve sınır bölgelerine kayarken, gece yarısından itibaren tüm Karadeniz sahil şeridini (Zonguldak'tan Artvin'e kadar) fırtınalı bir sabaha uyandıracak. Pazar günü güneyde Hatay çevrelerinde de sürpriz gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanabileceğini hatırlatmakta fayda var.

HAVA DURUMU SON DAKİKA! Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: Türkiye ikiye bölünüyor, 41 derece sıcak ve sağanak yağış aynı anda geliyor!

YENİ HAFTADA BİZİ NELER BEKLİYOR? SICAKLIKLAR DÜŞECEK Mİ?

Pazartesi sabahı işe ve okula gidecekler için tablo oldukça net: Karadeniz bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi güne şemsiyelerle başlayacak. Ancak asıl çarpıcı detay güneyde gizli! Yağışların etkili olduğu kuzeyin aksine, Antalya'da sıcaklıklar Pazartesi günü adeta rekor kırarak 41 dereceye kadar tırmanacak,

HAVA DURUMU SON DAKİKA! Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: Türkiye ikiye bölünüyor, 41 derece sıcak ve sağanak yağış aynı anda geliyor!

Ege'de İzmir ise 38 dereceleri görecek. Salı gününden itibaren Karadeniz'deki ve Doğu'daki yağışlar yavaş yavaş daralarak etkisini kaybetmeye başlıyor. Çarşamba ve Perşembe günlerine geldiğimizde ise yurt genelinde yağışlı sistemler ülkemizi tamamen terk ediyor, güneşli ve parçalı bulutlu günlere geri dönüyoruz.

HAVA DURUMU SON DAKİKA! Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: Türkiye ikiye bölünüyor, 41 derece sıcak ve sağanak yağış aynı anda geliyor!

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK? İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

Milyonların gözü kulağı mega kentlerdeki hava durumunda! İstanbul'da Pazar günü 32 dereceyi bulan sıcaklık, Pazartesi gününden itibaren rüzgarın poyrazdan esmesi ve bulutlanmayla birlikte hissedilir derecede düşerek 27-28 derece bandına gerileyecek; kent genelinde belirgin bir yağış beklenmezken serinleyen hava rahat bir nefes aldıracak.

HAVA DURUMU SON DAKİKA! Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: Türkiye ikiye bölünüyor, 41 derece sıcak ve sağanak yağış aynı anda geliyor!

Başkent Ankara'da Pazar günü 32 derece olan sıcaklık, Pazartesi ve Salı günleri 25-27 derecelere kadar çekilerek yerini sonbahar serinliğine bırakacak. İzmir ve Ege kıyılarında ise kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor; İzmir'de termometreler 36-37 derece civarında seyrederken nemle birlikte bunaltıcı hava hafta başına kadar etkisini koruyacak.

HAVA DURUMU SON DAKİKA! Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: Türkiye ikiye bölünüyor, 41 derece sıcak ve sağanak yağış aynı anda geliyor!

UZMANLARDAN ÇİFTE UYARI: SEL VE SICAK ÇARPMASI TEHLİKESİ!

Önümüzdeki birkaç gün boyunca hem aşırı sıcaklarla hem de ani yağışlarla mücadele edeceğiz. Özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın öğleden sonra ve gece saatlerinde bastıracak ani sağanaklara, su baskınlarına ve yıldırım tehlikesine karşı tedbirli olması büyük önem taşıyor.

HAVA DURUMU SON DAKİKA! Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: Türkiye ikiye bölünüyor, 41 derece sıcak ve sağanak yağış aynı anda geliyor!

Güney ve batı sahillerimizde bulunanların ise günün en sıcak saatlerinde güneş altında kalmamaları, 40 dereceyi aşan bunaltıcı havada sıcak çarpmasına karşı bol sıvı tüketmeleri gerekiyor.

HAVA DURUMU SON DAKİKA! Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: Türkiye ikiye bölünüyor, 41 derece sıcak ve sağanak yağış aynı anda geliyor!

MGM 5 GÜNLÜK HARİTAYI PAYLAŞTI! İŞTE YENİ HAFTADA BEKLENEN HAVA DURUMU!

6 EYLÜL 2026 PAZAR

Haftanın son gününde, Türkiye'nin batı, güney ve iç kesimlerinde genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakimdir. Buna karşın, Karadeniz Bölgesi'nin tamamı ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülmektedir. Özellikle Marmara'nın güneyi, Ege ve Akdeniz kıyılarında yüksek sıcaklık uyarılarını gösteren kırmızı termometre simgeleri dikkat çekmekte olup, sıcaklıklar Antalya çevresinde 40 dereceye kadar ulaşmaktadır.

HAVA DURUMU SON DAKİKA! Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: Türkiye ikiye bölünüyor, 41 derece sıcak ve sağanak yağış aynı anda geliyor!

7 EYLÜL 2026 PAZARTESİ

Yeni haftanın ilk gününde yağışlı sistem batı ve orta Karadeniz'i terk ederek yalnızca Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu'da (Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri) etkisini sürdürmektedir. Yurdun geri kalan geniş bir bölümünde güneşli ve az bulutlu hava etkili olmaya devam etmektedir. Ege ve Akdeniz bölgelerinde aşırı sıcaklıklar (kırmızı termometre uyarıları) etkisini korurken, Antalya'da sıcaklığın 41 dereceye çıktığı görülmektedir.

HAVA DURUMU SON DAKİKA! Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: Türkiye ikiye bölünüyor, 41 derece sıcak ve sağanak yağış aynı anda geliyor!

8 EYLÜL 2026 SALI

Salı gününe gelindiğinde yağışlı alan iyice daralarak sadece yurdun en kuzeydoğu ucunda (Artvin ve Ardahan çevreleri) gök gürültülü sağanak şeklinde kendisini göstermektedir. Türkiye'nin büyük bir bölümünde açık, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakimdir. Güney ve batı kıyılarındaki yüksek sıcaklık uyarıları devam etmekte olup, iç bölgelerde de güneşli havanın etkisiyle sıcaklıklar yüksek seyretmektedir.

HAVA DURUMU SON DAKİKA! Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: Türkiye ikiye bölünüyor, 41 derece sıcak ve sağanak yağış aynı anda geliyor!

9 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA

Çarşamba günü itibarıyla yağışlı sistemler yurdu tamamen terk etmiş görünmektedir; harita üzerinde hiçbir bölgede yağış simgesi bulunmamaktadır. Tüm Türkiye genelinde az bulutlu, açık ve güneşli bir hava yaşanmaktadır. Ege ve Akdeniz kıyı şeridindeki sıcaklık uyarıları geçerliliğini korumaya devam etmektedir.

HAVA DURUMU SON DAKİKA! Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: Türkiye ikiye bölünüyor, 41 derece sıcak ve sağanak yağış aynı anda geliyor!

10 EYLÜL 2026 PERŞEMBE

Haftanın dördüncü gününde de bir önceki güne benzer stabil bir hava durumu tablosu söz konusudur. Yurt genelinde yağışsız, parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü beklenmektedir. Batı ve güney sahil şeritlerinde kırmızı termometre ile gösterilen yüksek sıcaklıklar devam ederken, iç ve doğu bölgelerde de mevsim normallerinde güneşli bir hava gözlemlenmektedir.

HAVA DURUMU SON DAKİKA! Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: Türkiye ikiye bölünüyor, 41 derece sıcak ve sağanak yağış aynı anda geliyor!

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH 06:00 - 12:00

Perşembe sabah saatlerinde Türkiye'nin büyük bir bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli bir havanın hakim olduğu görülmektedir. Ancak Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile iç kesimlerinde (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri) sisli bir hava etkiliyken, Sinop'tan Artvin'e kadar uzanan kıyı şeridinde yer yer hafif yağış geçişleri gözlemlenmektedir.

HAVA DURUMU SON DAKİKA! Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: Türkiye ikiye bölünüyor, 41 derece sıcak ve sağanak yağış aynı anda geliyor!

ÖĞLE 12:00 - 18:00

Pazar gününün öğle saatlerinden akşama kadar olan periyodunda yağışlı sistemin etki alanını oldukça genişlettiği görülmektedir. Doğu Karadeniz'in tamamı, Doğu Anadolu Bölgesi'nin çok büyük bir bölümü (Erzurum, Kars, Van, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman dahil olmak üzere geniş bir alan) ve Hatay çevreleri gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altındadır. Batı ve İç Anadolu bölgeleri ise güneşli ve parçalı bulutlu kalmaya devam etmektedir.

HAVA DURUMU SON DAKİKA! Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: Türkiye ikiye bölünüyor, 41 derece sıcak ve sağanak yağış aynı anda geliyor!

AKŞAM 18:00 - 24:00

Pazar akşamından gece yarısına kadar olan süreçte, gündüz saatlerinde Doğu Anadolu'yu kaplayan geniş yağışlı alanın doğuya doğru kayarak daraldığı göze çarpmaktadır. Bu saatlerde gök gürültülü sağanak yağışlar daha çok doğu sınırımızdaki illerde (Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak) ve Karadeniz sahil şeridinde Kastamonu ile Sinop çevrelerinde etkisini göstermektedir.

HAVA DURUMU SON DAKİKA! Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: Türkiye ikiye bölünüyor, 41 derece sıcak ve sağanak yağış aynı anda geliyor!

GECE 00:00 - 06:00

Pazartesi gününün ilk saatlerinde (gece yarısından sabaha kadar olan dilimde), yağışlı sistemin Karadeniz kıyı şeridine odaklandığı görülmektedir. Kastamonu ve Sinop'tan başlayarak Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'i kapsayan Karadeniz sahil hattı boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Yurdun geri kalan bölgelerinde ise gece saatlerinde yağışsız, parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülmektedir.

HAVA DURUMU SON DAKİKA! Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: Türkiye ikiye bölünüyor, 41 derece sıcak ve sağanak yağış aynı anda geliyor!

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU SON DAKİKA! Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: Türkiye ikiye bölünüyor, 41 derece sıcak ve sağanak yağış aynı anda geliyor!

İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 35°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU SON DAKİKA! Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: Türkiye ikiye bölünüyor, 41 derece sıcak ve sağanak yağış aynı anda geliyor!

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu

UŞAK °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU SON DAKİKA! Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: Türkiye ikiye bölünüyor, 41 derece sıcak ve sağanak yağış aynı anda geliyor!

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 40°C

Az bulutlu

BURDUR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAVA DURUMU SON DAKİKA! Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: Türkiye ikiye bölünüyor, 41 derece sıcak ve sağanak yağış aynı anda geliyor!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU SON DAKİKA! Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: Türkiye ikiye bölünüyor, 41 derece sıcak ve sağanak yağış aynı anda geliyor!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 30°C

Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı