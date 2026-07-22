İstanbul’da şiddetli fırtına etkili oluyor! Vatandaşlar zor anlar yaşadı: Bazı binalarda hasar oluştu

Tek, "Trakya çok sıcak, Ege çok sıcak, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'de sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkıyor. İstanbul'da da bugün sıcaklık 34-35 derecelere kadar ulaşıyor." dedi.