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İstanbul'da şiddetli fırtına etkili oluyor! Vatandaşlar zor anlar yaşadı: Bazı binalarda hasar oluştu
İstanbul'da şiddetli fırtına etkili oluyor! Vatandaşlar zor anlar yaşadı: Bazı binalarda hasar oluştu
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli fırtına, akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Rüzgar nedeniyle bazı vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, bazı binaların ise çatılarında hasar oluştu.
Giriş Tarihi: 22.07.2026 19:06
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 19:33