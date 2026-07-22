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İstanbul'da şiddetli fırtına etkili oluyor! Vatandaşlar zor anlar yaşadı: Bazı binalarda hasar oluştu

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli fırtına, akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Rüzgar nedeniyle bazı vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, bazı binaların ise çatılarında hasar oluştu.

Giriş Tarihi: 22.07.2026 19:06 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 19:33
İstanbul’da şiddetli fırtına etkili oluyor! Vatandaşlar zor anlar yaşadı: Bazı binalarda hasar oluştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından fırtına akşam saatlerinde kent genelinde etkisini arttırdı.

İstanbul’da şiddetli fırtına etkili oluyor! Vatandaşlar zor anlar yaşadı: Bazı binalarda hasar oluştu

Silivri, Esenyurt, Küçükçekmece, Kağıthane, Başakşehir, Avcılar, Arnavutköy başta olmak üzere kentin birçok ilçesinde fırtına etkili oldu.

İstanbul'da fırtına etkili oluyor

İstanbul’da şiddetli fırtına etkili oluyor! Vatandaşlar zor anlar yaşadı: Bazı binalarda hasar oluştu

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Rüzgar nedeniyle bazı vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, bazı binaların ise çatılarında hasar oluştu.

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İstanbul’da şiddetli fırtına etkili oluyor! Vatandaşlar zor anlar yaşadı: Bazı binalarda hasar oluştu

İstanbul'da fırtına etkili oluyor

İstanbul’da şiddetli fırtına etkili oluyor! Vatandaşlar zor anlar yaşadı: Bazı binalarda hasar oluştu

"BU TABLO KISA SÜREDE DEĞİŞECEK"

Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Türkiye'nin halen sıcak hava dalgasının etkisinde olduğunu ancak bu tablonun kısa süre içinde değişeceğini söyledi.

İstanbul’da şiddetli fırtına etkili oluyor! Vatandaşlar zor anlar yaşadı: Bazı binalarda hasar oluştu

Tek, "Trakya çok sıcak, Ege çok sıcak, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'de sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkıyor. İstanbul'da da bugün sıcaklık 34-35 derecelere kadar ulaşıyor." dedi.

İstanbul’da şiddetli fırtına etkili oluyor! Vatandaşlar zor anlar yaşadı: Bazı binalarda hasar oluştu

Tek, özellikle Güneydoğu Anadolu'da 40-45 dereceye yaklaşan sıcaklıklara dikkat çekerek, Antalya'da ise kuru havayla birlikte sıcaklığın 44 dereceye kadar yükseleceğini belirtti.

İstanbul’da şiddetli fırtına etkili oluyor! Vatandaşlar zor anlar yaşadı: Bazı binalarda hasar oluştu

YENİ YAĞIŞLI SİSTEM GELİYOR

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Türkiye'yi etkileyecek yeni yağışlı sistemin Balkanlar üzerinden geleceğini ifade etti.

"Bugün akşam saatlerine doğru Bulgaristan ve Romanya üzerinden sarkacak sistem önce Edirne ve Kırklareli'nde etkili olacak. Daha sonra Trakya geneli ile İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası ve kuzey kesimlerinde yağış bırakacak."

İstanbul’da şiddetli fırtına etkili oluyor! Vatandaşlar zor anlar yaşadı: Bazı binalarda hasar oluştu

YAĞIŞLAR AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK

Bugün İstanbul'da hava sıcaklığının 34 dereceye kadar çıkacağını belirten Tek, yağışların akşam saatlerinden itibaren etkili olacağını söyledi.

İstanbul’da şiddetli fırtına etkili oluyor! Vatandaşlar zor anlar yaşadı: Bazı binalarda hasar oluştu

Adil Tek, "Bugün yağış geliyor. Cuma ve cumartesi de yağış geçişleri var. Özellikle cumartesi ve pazar günü sıcaklıklar belirgin şekilde düşecek. Yer yer gündüz sıcaklıkları 24-25 dereceye, gece ise 22 dereceye kadar inecek." ifadesini kullandı.

İstanbul’da şiddetli fırtına etkili oluyor! Vatandaşlar zor anlar yaşadı: Bazı binalarda hasar oluştu

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da hafta sonuna doğru yaklaşık 7-8 derecelik sıcaklık düşüşü bekleniyor.

İstanbul’da şiddetli fırtına etkili oluyor! Vatandaşlar zor anlar yaşadı: Bazı binalarda hasar oluştu

O TARİHİ İŞARET ETTİ: ŞİDDETLİ YAĞIŞ KAPIDA

Adil Tek, hafta sonunun en riskli günü olarak cumartesiyi işaret etti. Tek, "Cumartesi dikkat... Şiddetli yağış var. Beraberinde dolu riski de bulunuyor." dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL #METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #FIRTINA