İtalya'da acillik olan Türk, hastaneyi görünce şoke oldu! "Ülkenizin kıymetini bilin..."

İtalya'da bir hastanenin acil servisine başvuran Türk vatandaşı, tedavi alanlarındaki içler acısı durumu gözler önüne serdi. Kimi hastaların yatakların üzerinde çaresizce oturduğu, kimilerinin ise sedyelerde uzun süre bekletildiği o anları paylaşan vatandaş, Türkiye'deki sağlık sisteminin hızına ve kalitesine dikkat çekti.

İtalya'da acillik olan Türk: 'Türkiye'nin kıymetini bilin, burada hastalar kendi kendini tedavi ediyor' | Video