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İtalya'da acillik olan Türk, hastaneyi görünce şoke oldu! "Ülkenizin kıymetini bilin..."

İtalya'da rahatsızlanarak acil servise giden bir Türk vatandaşı, hastanede karşılaştığı akılalmaz manzaraya isyan etti. Avrupa'nın göbeğindeki sağlık koşullarını Türkiye ile kıyaslayan vatandaşın paylaştığı o görüntüler ve çarpıcı sözleri dikkat çekti.

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Giriş Tarihi: 12.10.2026 10:09 Güncelleme Tarihi: 12.10.2026 10:18
İtalya’da acillik olan Türk, hastaneyi görünce şoke oldu! Ülkenizin kıymetini bilin...

İtalya'da bir hastanenin acil servisine başvuran Türk vatandaşı, tedavi alanlarındaki içler acısı durumu gözler önüne serdi. Kimi hastaların yatakların üzerinde çaresizce oturduğu, kimilerinin ise sedyelerde uzun süre bekletildiği o anları paylaşan vatandaş, Türkiye'deki sağlık sisteminin hızına ve kalitesine dikkat çekti.

İtalya'da acillik olan Türk: 'Türkiye'nin kıymetini bilin, burada hastalar kendi kendini tedavi ediyor' | Video

İtalya’da acillik olan Türk, hastaneyi görünce şoke oldu! Ülkenizin kıymetini bilin...

TÜRKİYE VE AVRUPA SAĞLIK SİSTEMİ KARŞI KARŞIYA

Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden biri olan İtalya'da acil servislerin bu denli yetersiz kalması, gözleri yeniden Türkiye'deki şehir hastanelerine ve modern sağlık altyapısına çevirdi.

İtalya’da acillik olan Türk, hastaneyi görünce şoke oldu! Ülkenizin kıymetini bilin...

Türk vatandaşının yaşadığı bu çarpıcı deneyim, "Avrupa'da sağlık sistemi çöküyor mu?" sorusunu akıllara getirirken, Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin değerini bir kez daha ortaya koydu.

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İtalya’da acillik olan Türk, hastaneyi görünce şoke oldu! Ülkenizin kıymetini bilin...

Hastanelerdeki uzun bekleme süreleri ve hasta yoğunluğunun altından kalkamayan Avrupa sağlık sistemi, bu görüntülerle birlikte bir kez daha tartışmaların odağına yerleşti.

İtalya’da acillik olan Türk, hastaneyi görünce şoke oldu! Ülkenizin kıymetini bilin...

Gördüğü manzara karşısında isyan eden vatandaş, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Ülkenizin kıymetini bilin, bakın İtalya ne halde..."

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