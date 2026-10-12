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İtalya'da acillik olan Türk, hastaneyi görünce şoke oldu! 'Ülkenizin kıymetini bilin...'
İtalya'da acillik olan Türk, hastaneyi görünce şoke oldu! "Ülkenizin kıymetini bilin..."
İtalya'da rahatsızlanarak acil servise giden bir Türk vatandaşı, hastanede karşılaştığı akılalmaz manzaraya isyan etti. Avrupa'nın göbeğindeki sağlık koşullarını Türkiye ile kıyaslayan vatandaşın paylaştığı o görüntüler ve çarpıcı sözleri dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 12.10.2026 10:09
Güncelleme Tarihi: 12.10.2026 10:18