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Kuvvetli sağanak ve fırtına geri dönüyor! MGM İstanbul dahil birçok il için uyarı verdi: 21 Ekim'de hava durumu nasıl?
Kuvvetli sağanak ve fırtına geri dönüyor! MGM İstanbul dahil birçok il için uyarı verdi: 21 Ekim'de hava durumu nasıl?
Doğu illerini teslim alan gök gürültülü sağanak yağışlar yönünü batıya çeviriyor. Hafta sonu İstanbul, İzmir ve Bursa dahil birçok büyükşehirde kuvvetli sağanak beklenirken, Meteoroloji'den sürücülere gece saatleri için kritik "görüş mesafesi" uyarısı geldi. İşte yağışların yurdu saracağı o tarih...
Giriş Tarihi: 21.10.2026 09:12
Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 09:23