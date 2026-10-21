Trend Galeri Trend Yaşam Kuvvetli sağanak ve fırtına geri dönüyor! MGM İstanbul dahil birçok il için uyarı verdi: 21 Ekim'de hava durumu nasıl?

Kuvvetli sağanak ve fırtına geri dönüyor! MGM İstanbul dahil birçok il için uyarı verdi: 21 Ekim'de hava durumu nasıl?

Doğu illerini teslim alan gök gürültülü sağanak yağışlar yönünü batıya çeviriyor. Hafta sonu İstanbul, İzmir ve Bursa dahil birçok büyükşehirde kuvvetli sağanak beklenirken, Meteoroloji'den sürücülere gece saatleri için kritik "görüş mesafesi" uyarısı geldi. İşte yağışların yurdu saracağı o tarih...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 21.10.2026 09:12 Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 09:23
Kuvvetli sağanak ve fırtına geri dönüyor! MGM İstanbul dahil birçok il için uyarı verdi: 21 Ekim’de hava durumu nasıl?

Türkiye genelinde hava durumu dengeleri altüst oluyor! Son günlerde sakin bir sonbahar yaşayan ve güne yoğun sisle başlayan batı illeri, güneşli günlere kısa bir mola vermeye hazırlanıyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı güncel 5 günlük haritaya göre hava durumu...

Kuvvetli sağanak ve fırtına geri dönüyor! MGM İstanbul dahil birçok il için uyarı verdi: 21 Ekim’de hava durumu nasıl?

BUGÜN BATIDA YOĞUN PUS, DOĞUDA ŞİMŞEKLER ÇAKIYOR!

Bugün evden dışarı adım attığınız bölge, karşılaşacağınız manzarayı tamamen değiştiriyor. Sabah saatlerinde Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde uyananlar yoğun bir pus tabakasıyla güne başladı. Öğle saatlerine doğru batı bölgelerinde güneş yüzünü gösterip havayı ısıtırken, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da tablo oldukça sert. Özellikle Erzurum, Van, Diyarbakır ve Rize çevrelerinde öğle saatlerinde başlayıp geceye kadar etkisini sürdürecek olan kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ani su baskınlarına ve yıldırım tehlikesine karşı dikkatli olması şart.

Kuvvetli sağanak ve fırtına geri dönüyor! MGM İstanbul dahil birçok il için uyarı verdi: 21 Ekim’de hava durumu nasıl?

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Üç büyük şehrimizde hafta ortasında başlayan parçalı bulutlu ve puslu hava, hafta sonuna doğru yerini kuvvetli yağışlara bırakıyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları 20 derece civarında seyrederken Çarşamba ve Perşembe günleri sabah saatlerindeki puslu havanın ardından Cuma ve özellikle Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kuvvetli sağanak ve fırtına geri dönüyor! MGM İstanbul dahil birçok il için uyarı verdi: 21 Ekim’de hava durumu nasıl?

Ankara'da sıcaklıklar 19-20 derece bandında kalacak; hafta ortasındaki yoğun puslu havanın ardından Cumartesi günü başkentlileri sağanak yağış karşılayacak. İzmir'de ise sıcaklıklar 23-26 derece arasında seyrederek mevsim normallerinin üzerinde hissettirse de Cuma ve Cumartesi günleri Ege kıyılarını vuracak olan gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle İzmirlilerin şemsiyesiz dışarı çıkmaması gerekiyor.

Kuvvetli sağanak ve fırtına geri dönüyor! MGM İstanbul dahil birçok il için uyarı verdi: 21 Ekim’de hava durumu nasıl?

HAFTA SONU PLANI YAPANLARA KÖTÜ HABER: YAĞIŞLAR BATIYA NE ZAMAN GELİYOR?

Perşembe gününe kadar batı ve iç kesimlerde nispeten sakin seyreden hava, Cuma günü itibarıyla yerini yepyeni bir yağışlı sisteme bırakıyor. Hafta sonuna girerken İstanbul, İzmir, Bursa ve Edirne gibi büyükşehirler gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına girecek.

Kuvvetli sağanak ve fırtına geri dönüyor! MGM İstanbul dahil birçok il için uyarı verdi: 21 Ekim’de hava durumu nasıl?

Asıl yağışlı dalga ise Cumartesi günü yurdu saracak; Marmara ve Ege'den başlayarak İç Anadolu ve Batı Karadeniz'e kadar geniş bir alanda kuvvetli sağanak yağışlar görülecek. Cumartesi günü için açık hava planı, piknik veya gezi organizasyonu yapanların planlarını Pazar gününe kaydırmasında büyük fayda var. Zira Pazar günü sistem etkisini kaybederek yurdu büyük ölçüde terk edecek ve güneş yeniden yüzünü gösterecek.

Kuvvetli sağanak ve fırtına geri dönüyor! MGM İstanbul dahil birçok il için uyarı verdi: 21 Ekim’de hava durumu nasıl?

SÜRÜCÜLER DİKKAT: GECE VE SABAH SAATLERİNDE GÖZ GÖZÜ GÖRMEYECEK!

Hava durumundaki tek risk yağış değil; sinsi bir tehlike de otoyollarda sürücüleri bekliyor. Çarşamba gününü Perşembeye bağlayan gece saatlerinden itibaren ve Perşembe sabahına karşı Marmara, Ege'nin iç kesimleri ve İç Anadolu Bölgesi'ni kapsayan devasa bir alanda yoğun sis ve pus hadisesi görülecek.

Kuvvetli sağanak ve fırtına geri dönüyor! MGM İstanbul dahil birçok il için uyarı verdi: 21 Ekim’de hava durumu nasıl?

Gece yolculuğuna çıkacak olanların veya sabahın erken saatlerinde işe gitmek için trafiğe katılacak sürücülerin görüş mesafesindeki ciddi düşüşlere karşı hazırlıklı olması, takip mesafesini koruması hayati önem taşıyor. Eş zamanlı olarak doğu sınırındaki illerimizde ise gece saatlerinde dahi gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini hissettirmeye devam edecek.

Kuvvetli sağanak ve fırtına geri dönüyor! MGM İstanbul dahil birçok il için uyarı verdi: 21 Ekim’de hava durumu nasıl?

MGM 5 GÜNLÜK HARİTAYI PAYLAŞTI! İŞTE GÜNCEL HAVA DURUMU

21 EKİM 2026 ÇARŞAMBA

Çarşamba gününe ait haritaya göre, yurdun batı ve iç kesimlerinde (Marmara, Ege ve İç Anadolu) geniş bir alanda puslu bir hava görülmektedir. Bunun aksine, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin büyük bir kısmında gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaktadır.

Kuvvetli sağanak ve fırtına geri dönüyor! MGM İstanbul dahil birçok il için uyarı verdi: 21 Ekim’de hava durumu nasıl?

22 EKİM 2026 PERŞEMBE

Perşembe günü batı ve iç bölgelerdeki puslu hava durumu etkisini korumaktadır. Doğudaki gök gürültülü sağanak yağışlar etki alanını daraltarak yurdun en doğu sınırlarına çekilirken, yurdun en kuzeybatı ucunda (Trakya kesimi) gök gürültülü sağanak yağışın giriş yaptığı görülmektedir.

Kuvvetli sağanak ve fırtına geri dönüyor! MGM İstanbul dahil birçok il için uyarı verdi: 21 Ekim’de hava durumu nasıl?

23 EKİM 2026 CUMA

Cuma günü hava dinamiklerinde önemli bir yön değişimi yaşanmaktadır. Doğu illerinde yağışlar sona erip yerini güneşli ve parçalı bulutlu bir havaya bırakırken, Marmara ve Ege bölgelerinin tamamına yakını gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına girmektedir.

Kuvvetli sağanak ve fırtına geri dönüyor! MGM İstanbul dahil birçok il için uyarı verdi: 21 Ekim’de hava durumu nasıl?

24 EKİM 2026 CUMARTESİ

Cumartesi günü, batıdaki yağışlı sistemin etki alanını daha da genişlettiği bir tabloyansıtmaktadır. Marmara ve Ege'deki gök gürültülü sağanak yağışlara ek olarak, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de de yağmurlu bir hava hakim olmaktadır. Yurdun doğu yarısı ise yağışsız, çoğunlukla parçalı bulutlu ve güneşlidir.

Kuvvetli sağanak ve fırtına geri dönüyor! MGM İstanbul dahil birçok il için uyarı verdi: 21 Ekim’de hava durumu nasıl?

25 EKİM 2026 PAZAR

Haftanın son gününde yağışlı sistem yurdu büyük oranda terk etmiş durumdadır. Türkiye genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzü hakim olurken, yurdun batı ve iç kesimlerinde (Marmara, Ege, İç Anadolu) yeniden puslu havanın etkisini göstermeye başladığı görülmektedir.

Kuvvetli sağanak ve fırtına geri dönüyor! MGM İstanbul dahil birçok il için uyarı verdi: 21 Ekim’de hava durumu nasıl?

BUGÜN ( 21 EKİM ) HAVA DURUMU NASIL?

SABAH(06:00-12:00)

Çarşamba sabahı saat 06:00 ile 12:00 arasındaki haritaya bakıldığında, yurdun batı ve iç kesimlerinde (Marmara, Ege ve İç Anadolu) geniş bir alana yayılan puslu bir hava görülmektedir. Aynı saat diliminde Doğu Karadeniz'in sahil kesimi ile yurdun en doğu sınırında (Hakkari, Şırnak çevreleri) gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaktadır.

Kuvvetli sağanak ve fırtına geri dönüyor! MGM İstanbul dahil birçok il için uyarı verdi: 21 Ekim’de hava durumu nasıl?

ÖĞLE (12:00-18:00)

Öğle saatlerine gelindiğinde batı ve iç bölgelerdeki pus tabakası tamamen dağılarak yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzüne bırakmaktadır. Ancak doğu bölgelerinde tablonun sertleştiği, gök gürültülü sağanak yağışların etki alanını oldukça genişleterek Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin büyük bir bölümünü kapladığı görülmektedir.

Kuvvetli sağanak ve fırtına geri dönüyor! MGM İstanbul dahil birçok il için uyarı verdi: 21 Ekim’de hava durumu nasıl?

AKŞAM (18:00-24:00)

Akşam 18:00 ile gece 24:00 arasındaki zaman diliminde yurdun batı ve iç kesimleri bulutlu ancak sakin ve yağışsız durumunu korumaktadır. Doğudaki gök gürültülü sağanak yağışlı sistem ise Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz üzerinde geniş bir alanda gücünü hissettirmeye devam etmektedir.

Kuvvetli sağanak ve fırtına geri dönüyor! MGM İstanbul dahil birçok il için uyarı verdi: 21 Ekim’de hava durumu nasıl?

GECE (00:00-06:00)

Çarşamba gününü Perşembe'ye bağlayan gece saatlerinde hava dinamikleri önemli ölçüde değişmektedir. Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerini kapsayan çok geniş bir coğrafyada yoğun sis ve pus hadiseleri ortaya çıkmaktadır. Eş zamanlı olarak doğu illerindeki gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürürken, yurdun kuzeybatı ucundan (Trakya kesimi) yeni bir yağışlı sistemin giriş yaptığı haritaya yansımaktadır.

Kuvvetli sağanak ve fırtına geri dönüyor! MGM İstanbul dahil birçok il için uyarı verdi: 21 Ekim’de hava durumu nasıl?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne, Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kuvvetli sağanak ve fırtına geri dönüyor! MGM İstanbul dahil birçok il için uyarı verdi: 21 Ekim’de hava durumu nasıl?

İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde sis ve pus bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu

Kuvvetli sağanak ve fırtına geri dönüyor! MGM İstanbul dahil birçok il için uyarı verdi: 21 Ekim’de hava durumu nasıl?

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Kuvvetli sağanak ve fırtına geri dönüyor! MGM İstanbul dahil birçok il için uyarı verdi: 21 Ekim’de hava durumu nasıl?

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Kuvvetli sağanak ve fırtına geri dönüyor! MGM İstanbul dahil birçok il için uyarı verdi: 21 Ekim’de hava durumu nasıl?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Kuvvetli sağanak ve fırtına geri dönüyor! MGM İstanbul dahil birçok il için uyarı verdi: 21 Ekim’de hava durumu nasıl?

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı bulutlu

Kuvvetli sağanak ve fırtına geri dönüyor! MGM İstanbul dahil birçok il için uyarı verdi: 21 Ekim’de hava durumu nasıl?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kuvvetli sağanak ve fırtına geri dönüyor! MGM İstanbul dahil birçok il için uyarı verdi: 21 Ekim’de hava durumu nasıl?

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı