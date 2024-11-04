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MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 4 aylık emekliye zam oranı belli oldu! Memur zammı için ilk defa fark oluştu: İşte o rakamlar...

Son dakika haberi: Emekli ve memur zammı için kritik olan enflasyon verilerinden dördüncüsü belli oldu. Böylece memur ve emekliye zam için 4 aylık rakamlar kesinleşti. Memur zammı için ekim ayında ilk defa enflasyon farkı oluşurken, SSK ve Bağ-Kur'lunun zam oranlarında o rakamlar dikkat çekti. İşte emekli ve memur zammı için kesinleşen rakamlar...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 04.11.2024 11:28 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 12:02
MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 4 aylık emekliye zam oranı belli oldu! Memur zammı için ilk defa fark oluştu: İşte o rakamlar...

Son dakika haberleri: Milyonları ilgilendiren emekli ve memur zammı için belirleyici olan 6 aylık enflasyon verisine dair 4. rakam belli oldu. TÜİK tarafından bugün açıklanan ekim ayı enflasyon verisi ile memur zammı için ilk defa enflasyon farkı oluştu. İşte memur ve emekliye zam oranı için kesinleşen 4 aylık rakamlar...

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 4 aylık emekliye zam oranı belli oldu! Memur zammı için ilk defa fark oluştu: İşte o rakamlar...

MEMUR VE EMEKLİYE ZAM İÇİN 4 AYLIK RAKAMLAR KESİNLEŞTİ

Temmuz'dan bugüne kadar olan enflasyon yüzde 10'u geçtiği için memur ve memur emeklisi için enflasyon farkı oluştu. O da yüzde 1,87. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 4 aylık zam oranı yüzde 12,06 olurken, memur ve memur emeklisi için 4 aylık zam oranı yüzde 7,99 oldu.

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MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 4 aylık emekliye zam oranı belli oldu! Memur zammı için ilk defa fark oluştu: İşte o rakamlar...

4 AYLIK EMEKLİ ZAMMI ORANI YÜZDE 12,06 OLDU

Ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2,88 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için yüzde 2,47, Eylül ayı için yüzde 2,97, Ekim ayı için yüzde 2,88 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 12,06 oldu.

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 4 aylık emekliye zam oranı belli oldu! Memur zammı için ilk defa fark oluştu: İşte o rakamlar...

4 AYLIK ORANA GÖRE SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNİN YENİ AYLIKLARI

4 aylık orana göre Ocak 2025 emekli maaşı ne kadar olacak? İşte cevabı:

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 4 aylık emekliye zam oranı belli oldu! Memur zammı için ilk defa fark oluştu: İşte o rakamlar...
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