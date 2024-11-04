MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 4 aylık emekliye zam oranı belli oldu! Memur zammı için ilk defa fark oluştu: İşte o rakamlar...
Son dakika haberi: Emekli ve memur zammı için kritik olan enflasyon verilerinden dördüncüsü belli oldu. Böylece memur ve emekliye zam için 4 aylık rakamlar kesinleşti. Memur zammı için ekim ayında ilk defa enflasyon farkı oluşurken, SSK ve Bağ-Kur'lunun zam oranlarında o rakamlar dikkat çekti. İşte emekli ve memur zammı için kesinleşen rakamlar...
Giriş Tarihi: 04.11.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 12:02