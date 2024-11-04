MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 4 aylık emekliye zam oranı belli oldu! Memur zammı için ilk defa fark oluştu: İşte o rakamlar...

MEMUR VE EMEKLİYE ZAM İÇİN 4 AYLIK RAKAMLAR KESİNLEŞTİ

Temmuz'dan bugüne kadar olan enflasyon yüzde 10'u geçtiği için memur ve memur emeklisi için enflasyon farkı oluştu. O da yüzde 1,87. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 4 aylık zam oranı yüzde 12,06 olurken, memur ve memur emeklisi için 4 aylık zam oranı yüzde 7,99 oldu.

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