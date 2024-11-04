Memur ve emekli zamları ne kadar olacak? Faruk Erdem cevapladı | Video

Enflasyon düşmeye devam ediyor. Ekim ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 48,58, aylık yüzde 2,88, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 62,02 olarak gerçekleşti. Öte yandan manşet enflasyon Haziran ayından bu yana 20 puanın üzerinde düşüş kaydetti. Memur ve emekliler için enflasyon farkı oluştu. Temmuz'dan bugüne kadar olan enflasyon yüzde 10'u geçtiği için memur ve memur emeklisi için enflasyon farkı oluştu. O da yüzde 1,87. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 4 aylık zam oranı yüzde 12,06 olurken, memur ve memur emeklisi için 4 aylık zam oranı yüzde 7.99 oldu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Memur ve emekli zamları ne kadar olacak" sorusunu A Haber canlı yayınında yorumladı.