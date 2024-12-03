MEMUR, EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: 5 aylık rakam kesinleşti! Emekli maaşı % kaç zamlanacak? Memur zammı 2025 oranı ne kadar olacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN 5 AYLIK RAKAMLAR KESİNLEŞİYOR

Emekli ve memur zammı için kritik verilerden 5.'si bugün açıklanıyor. Temmuz-Ekim döneminde kesinleşen 4 aylık rakamlara göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 12.06, memur ve emeklisinin zam oranı ise yüzde 7.99 oldu. Beraberinde en düşük memur maaşı 42.338 TL, en düşük memur emeklisi aylığı da 18.993 TL oldu. Bugün açıklanacak olan kasım ayı enflasyon verisiyle emekli ve memur zammı için yeni rakamlar netleşerek geriye tek veri kalacak.