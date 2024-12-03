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MEMUR, EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: 5 aylık rakam kesinleşti! Emekli maaşı % kaç zamlanacak? Memur zammı 2025 oranı ne kadar olacak?

Son dakika haberi: Memur ve emekli zammı için kritik veri açıklandı. Kesinleşen 4 aylık rakamlara göre emekli maaşı için 2025 zam oranı yüzde 12,06, memur maaşı için de yüzde 7,99 oldu. TÜİK'in açıkladığı kasım ayı enflasyon verisiyle emekli ve memur zammı için 5 aylık zam oranı kesinleşti. Peki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı için yeni zam oranı ne kadar oldu? Memur maaşı % kaç zamlanacak? İşte tablo tablo yeni emekli ve memur maaşı rakamları...

SÜMEYYE TUNCER SÜMEYYE TUNCER
Giriş Tarihi: 03.12.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 10:01
MEMUR, EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: 5 aylık rakam kesinleşti! Emekli maaşı % kaç zamlanacak? Memur zammı 2025 oranı ne kadar olacak?

Son dakika haberi: Emekli ve memur zammı için bugün TÜİK'in açıklayacağı kasım ayı enflasyon verisiyle 5 aylık rakamlar kesinleşecek, geriye sadece Aralık ayının verisi kalacak. 4 aylık kesinleşen rakamlar ise emekli maaşı için zam oranı yüzde 12,06 olurken, memur maaşı için zam oranı ise yüzde 7,99 oldu. Peki ekonomistlerin beklentisine göre kasım ayı enflasyonu ne olacak? Emekli ve memur zammı oranı ne kadar olacak? İşte tablo tablo yeni hesaplar....

MEMUR, EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: 5 aylık rakam kesinleşti! Emekli maaşı % kaç zamlanacak? Memur zammı 2025 oranı ne kadar olacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN 5 AYLIK RAKAMLAR KESİNLEŞİYOR

Emekli ve memur zammı için kritik verilerden 5.'si bugün açıklanıyor. Temmuz-Ekim döneminde kesinleşen 4 aylık rakamlara göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 12.06, memur ve emeklisinin zam oranı ise yüzde 7.99 oldu. Beraberinde en düşük memur maaşı 42.338 TL, en düşük memur emeklisi aylığı da 18.993 TL oldu. Bugün açıklanacak olan kasım ayı enflasyon verisiyle emekli ve memur zammı için yeni rakamlar netleşerek geriye tek veri kalacak.

MEMUR, EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: 5 aylık rakam kesinleşti! Emekli maaşı % kaç zamlanacak? Memur zammı 2025 oranı ne kadar olacak?

KASIM AYINDA ENFLASYONUN YÜZDE 1,98 ARTMASI BEKLENİYOR

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,98 arttığını tahmin ediyor.

MEMUR, EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: 5 aylık rakam kesinleşti! Emekli maaşı % kaç zamlanacak? Memur zammı 2025 oranı ne kadar olacak?

4 AYLIK ORANA GÖRE SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNİN YENİ AYLIKLARI

4 aylık orana göre Ocak 2025 emekli maaşı ne kadar olacak? İşte cevabı:

MEMUR, EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: 5 aylık rakam kesinleşti! Emekli maaşı % kaç zamlanacak? Memur zammı 2025 oranı ne kadar olacak?
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