MEMUR, EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: 5 aylık rakam kesinleşti! Emekli maaşı % kaç zamlanacak? Memur zammı 2025 oranı ne kadar olacak?
Son dakika haberi: Memur ve emekli zammı için kritik veri açıklandı. Kesinleşen 4 aylık rakamlara göre emekli maaşı için 2025 zam oranı yüzde 12,06, memur maaşı için de yüzde 7,99 oldu. TÜİK'in açıkladığı kasım ayı enflasyon verisiyle emekli ve memur zammı için 5 aylık zam oranı kesinleşti. Peki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı için yeni zam oranı ne kadar oldu? Memur maaşı % kaç zamlanacak? İşte tablo tablo yeni emekli ve memur maaşı rakamları...
Giriş Tarihi: 03.12.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 10:01