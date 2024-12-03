İşte 2025 emekli ve memur maaş zammı oranı | Video

Memur ve emekli zammı için kritik veri açıklandı. Kesinleşen 4 aylık rakamlara göre emekli maaşı için 2025 zam oranı yüzde 12,06, memur maaşı için de yüzde 7,99 oldu. TÜİK'in açıkladığı kasım ayı enflasyon verisiyle emekli ve memur zammı için 5 aylık zam oranı da belli oldu. Peki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için yeni zam oranı ne kadar oldu? Memur maaşı % kaç zamlanacak? İşte tablo tablo yeni emekli ve memur maaşı rakamları.