Meteoroloji uyardı! Türkiye’de hava bir anda değişiyor: Fırtına ve sağanak geliyor, İşte il il yeni hava durumu haritası

İŞTE YENİ HAFTANIN HAVA DURUMU HARİTASI…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 - 10 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan güncel hava durumu haritasına göre, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği, oldukça serin ve hareketli bir haftaya giriş yapıyoruz. Pazar gününden itibaren özellikle Marmara ve Ege kıyılarında saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgar, hissedilen sıcaklıkları iyice düşürürken; güney ve doğu bölgelerimizde Antalya, Mersin, Adana, Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı kapsayan geniş bir alanda kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Haftanın ilk yarısında şemsiyeleri elden bırakmamak ve fırtınanın getireceği ani üşümeye karşı önlem almak büyük önem taşıyor; zira bu yağışlı sistem çarşamba gününe kadar adım adım doğuya ilerleyerek yurdu etkilemeye devam edecek. "Peki bu havalar ne zaman düzelecek, hafta sonu plan yapabilecek miyiz?" diye şimdiden yanıt arayanlar için müjdeli haber ise perşembe gününden itibaren geliyor; yağışlar ülkemizi büyük ölçüde terk ederken, cuma ve cumartesi günleri neredeyse tüm Türkiye'de yerini pırıl pırıl, az bulutlu ve sakin bir sonbahar gökyüzüne bırakacak.