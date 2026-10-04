Trend Galeri Trend Yaşam Meteoroloji uyardı! Türkiye'de hava bir anda değişiyor: Fırtına ve sağanak geliyor, İşte il il yeni hava durumu haritası

Meteoroloji uyardı! Türkiye'de hava bir anda değişiyor: Fırtına ve sağanak geliyor, İşte il il yeni hava durumu haritası

Hafta başında Türkiye'nin havası adeta ikiye bölünecek! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Marmara ve Ege'de saatte 60 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar beklenirken, güney ve doğu illerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Peki hangi illerde fırtına ve sağanak görülecek, yağışlar ne zaman sona erecek? İşte MGM'nin 4-10 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan yeni hava durumu haritası...

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Giriş Tarihi: 04.10.2026 09:43 Güncelleme Tarihi: 04.10.2026 09:52
Meteoroloji uyardı! Türkiye’de hava bir anda değişiyor: Fırtına ve sağanak geliyor, İşte il il yeni hava durumu haritası

Yeni haftaya girerken hava durumu vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük tahmin haritası, yurdun birçok bölgesinde hava koşullarının değişeceğini gösteriyor. Marmara ve Ege'nin batısında kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olurken, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte hava durumunun detayları...

Meteoroloji uyardı! Türkiye’de hava bir anda değişiyor: Fırtına ve sağanak geliyor, İşte il il yeni hava durumu haritası

MARMARA VE EGE'DE FIRTINA ALARMI: RÜZGARIN HIZI 60 KM'YE ULAŞACAK!

Özellikle İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde yaşayanların yeni haftaya çok dikkatli başlaması gerekiyor. MGM haritalarına göre pazar akşam saatlerinden itibaren Ege kıyıları ve Marmara'nın batısında kuzey yönlü rüzgarın hızı saatte 40 ila 60 kilometreye kadar çıkacak.

Meteoroloji uyardı! Türkiye’de hava bir anda değişiyor: Fırtına ve sağanak geliyor, İşte il il yeni hava durumu haritası

O SAATLER ÇOK KRİTİK

Pazartesi günü gece, sabah ve öğle saatlerinde de hız kesmeden etkisini sürdürecek olan bu kuvvetli rüzgar, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşlar için vapur seferlerinde aksamalara neden olabilir. Batı bölgelerinde genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olsa da, fırtınanın getireceği serinliğe karşı sabah saatlerinde tedbirli giyinmekte fayda var.

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Meteoroloji uyardı! Türkiye’de hava bir anda değişiyor: Fırtına ve sağanak geliyor, İşte il il yeni hava durumu haritası

GÜNEY VE DOĞU BÖLGELERİ İÇİN KRİTİK UYARI: ŞEMSİYESİZ ÇIKMAYIN!

Batı fırtınayla boğuşurken; Akdeniz, İç Anadolu'nun bir kısmı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi sağanak yağışa teslim olacak. Pazar gecesi saat 00:00'dan itibaren Muğla ve Antalya kıyılarından başlayıp Hatay'a kadar uzanan, iç kesimlerde Konya, Kayseri ve Nevşehir'i de içine alan geniş bir alanda gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek.

Meteoroloji uyardı! Türkiye’de hava bir anda değişiyor: Fırtına ve sağanak geliyor, İşte il il yeni hava durumu haritası

KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE SAATLERCE SÜRECEK!

Pazartesi günü boyunca Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adıyaman gibi Güneydoğu illerinde şemsiyelerinizi kesinlikle yanınızdan ayırmamanız gerekiyor. Salı ve çarşamba günleri ise bu yağışlı sistem adım adım doğuya kayarak Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de etkisini sürdürmeye devam edecek.

Meteoroloji uyardı! Türkiye’de hava bir anda değişiyor: Fırtına ve sağanak geliyor, İşte il il yeni hava durumu haritası

YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Hafta başında yaşanan bu hareketli hava olaylarının ardından herkesin aklındaki soru aynı: "Havalar ne zaman normale dönecek?" Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin haritası bu soruya oldukça rahatlatıcı bir yanıt veriyor. Yağışlı sistem salı ve çarşamba günü yavaş yavaş yurdu terk edecek.

Meteoroloji uyardı! Türkiye’de hava bir anda değişiyor: Fırtına ve sağanak geliyor, İşte il il yeni hava durumu haritası

O GÜNLERDE GÜNEŞ GELİYOR

Perşembe günü itibarıyla yerini neredeyse tüm Türkiye'de güneşli ve az bulutlu bir havaya bırakacak. Perşembe günü yurdun büyük bir bölümünde yağış beklenmezken, sadece Kuzeydoğu Anadolu'nun en uç kesimlerinde (Artvin ve Ardahan çevreleri) kısa süreli gök gürültülü geçişler görülebilir. Geri kalan tüm illerimiz ılıman ve sakin bir sonbahar gününün tadını çıkarabilecek.

Meteoroloji uyardı! Türkiye’de hava bir anda değişiyor: Fırtına ve sağanak geliyor, İşte il il yeni hava durumu haritası

İŞTE YENİ HAFTANIN HAVA DURUMU HARİTASI…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 - 10 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan güncel hava durumu haritasına göre, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği, oldukça serin ve hareketli bir haftaya giriş yapıyoruz. Pazar gününden itibaren özellikle Marmara ve Ege kıyılarında saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgar, hissedilen sıcaklıkları iyice düşürürken; güney ve doğu bölgelerimizde Antalya, Mersin, Adana, Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı kapsayan geniş bir alanda kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Haftanın ilk yarısında şemsiyeleri elden bırakmamak ve fırtınanın getireceği ani üşümeye karşı önlem almak büyük önem taşıyor; zira bu yağışlı sistem çarşamba gününe kadar adım adım doğuya ilerleyerek yurdu etkilemeye devam edecek. "Peki bu havalar ne zaman düzelecek, hafta sonu plan yapabilecek miyiz?" diye şimdiden yanıt arayanlar için müjdeli haber ise perşembe gününden itibaren geliyor; yağışlar ülkemizi büyük ölçüde terk ederken, cuma ve cumartesi günleri neredeyse tüm Türkiye'de yerini pırıl pırıl, az bulutlu ve sakin bir sonbahar gökyüzüne bırakacak.

Meteoroloji uyardı! Türkiye’de hava bir anda değişiyor: Fırtına ve sağanak geliyor, İşte il il yeni hava durumu haritası

İL İL HAVA DURUMU

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