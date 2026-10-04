Trend
Galeri
Trend Yaşam
Meteoroloji uyardı! Türkiye'de hava bir anda değişiyor: Fırtına ve sağanak geliyor, İşte il il yeni hava durumu haritası
Meteoroloji uyardı! Türkiye'de hava bir anda değişiyor: Fırtına ve sağanak geliyor, İşte il il yeni hava durumu haritası
Hafta başında Türkiye'nin havası adeta ikiye bölünecek! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Marmara ve Ege'de saatte 60 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar beklenirken, güney ve doğu illerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Peki hangi illerde fırtına ve sağanak görülecek, yağışlar ne zaman sona erecek? İşte MGM'nin 4-10 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan yeni hava durumu haritası...
Giriş Tarihi: 04.10.2026 09:43
Güncelleme Tarihi: 04.10.2026 09:52