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Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! 15 Ağustos hava durumu: İstanbul dahil 32 ilde fırtına ve sağanak alarmı

Son dakika hava hava durumu! Meteoroloji'den peş peşe gelen uyarılar hafta sonu planlarını değiştirebilir. 15 Ağustos Cumartesi'den itibaren batı ve kuzey kesimler gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgarla boğuşurken, doğu ve güneydoğuda sıcaklıklar hız kesmiyor. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Yeni haftada yağış var mı? Hangi illerde sağanak ve fırtına bekleniyor? İşte saat saat, il il tüm detaylar...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 15.08.2026 09:32 Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 09:41
Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! 15 Ağustos hava durumu: İstanbul dahil 32 ilde fırtına ve sağanak alarmı

Ağustos sıcağının bunalttığı günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son tahminler, hafta sonu dışarı çıkacaklar için adeta bir uyarı zili niteliğinde.

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! 15 Ağustos hava durumu: İstanbul dahil 32 ilde fırtına ve sağanak alarmı

Ülkenin doğusu ve güneydoğusu tepe noktasındaki sıcaklarla mücadele ederken, batı ve kuzey illerinde tablo tamamen farklı: ani bastıran gök gürültülü sağanak yağışlar ve kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! 15 Ağustos hava durumu: İstanbul dahil 32 ilde fırtına ve sağanak alarmı

Kısa bir tatil kaçamağı ya da hafta sonu gezisi planlayanların kapıdan çıkmadan önce mutlaka bilmesi gereken detayları derledik.

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Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! 15 Ağustos hava durumu: İstanbul dahil 32 ilde fırtına ve sağanak alarmı

RÜZGAR VE SAĞANAK HANGİ BÖLGELERİ VURACAK?

Marmara ve Ege kıyılarında rüzgar saatte 40-60 kilometreye kadar çıkan şiddetiyle etkili oluyor; benzer kuvvette rüzgarlar Güneydoğu Anadolu'nun doğu sınırında da hissediliyor. Ancak asıl dikkat çeken tablo yağış cephesinde. Ege'nin iç kesimleri; Denizli, Burdur ve Afyonkarahisar hattı ile Doğu Karadeniz bölgesi, özellikle Rize ve Artvin çevresi, kuvvetli ve gök gürültülü sağanaklara sahne oluyor.

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! 15 Ağustos hava durumu: İstanbul dahil 32 ilde fırtına ve sağanak alarmı

Meteoroloji, bu bölgelerde bulunan vatandaşları sel ve su baskını riskine karşı uyarıyor. Yağışlı sistem batıda Afyonkarahisar çevresinde dar bir alanda, doğuda Karadeniz şeridinde ve güneyde Hatay dolaylarında da etkisini sürdürüyor. Dışarıda vakit geçirmeyi ya da akşam yürüyüşü planlayanların şemsiyeyi yanlarından ayırmaması öneriliyor.

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! 15 Ağustos hava durumu: İstanbul dahil 32 ilde fırtına ve sağanak alarmı

PEKİ BU YAĞIŞLI HAVA NE ZAMAN SONA ERECEK?

5 günlük tahmin haritaları, bu hareketli ve yağışlı sistemin yurdun batı, iç ve kuzey kesimlerinde genişleyerek bir süre daha etkili olacağına işaret ediyor. Ardından batı illeri yağıştan kurtulup güneşli havaya kavuşurken, sağanaklar doğu ve kuzeydoğu kesimlere doğru çekiliyor.

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! 15 Ağustos hava durumu: İstanbul dahil 32 ilde fırtına ve sağanak alarmı

Haftanın ortasına gelindiğinde ise tablo neredeyse tamamen değişiyor: yağışlı sistem sadece kuzeydoğuda küçük bir alanda kalıyor, ülke genelinde bol güneşli hava hakim oluyor. Üstelik güney illerinde sıcaklıklar yeniden 38 dereceye kadar tırmanacak.

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! 15 Ağustos hava durumu: İstanbul dahil 32 ilde fırtına ve sağanak alarmı

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? HANGİ İLLERDE FIRTINA VAR?

SABAH (06:00 - 12:00)

Cumartesi sabah saatlerinde, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun en doğusunda (Şırnak ve Hakkari çevreleri) ise güney yönlerden saatte 40-60 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgarlar etkili olmaktadır. Bu periyotta Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken, Akdeniz'de Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri ve Ege'de Denizli dolaylarında da yerel yağış geçişleri beklenmektedir. Yurdun geri kalan bölgelerinde ise genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakimdir.

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! 15 Ağustos hava durumu: İstanbul dahil 32 ilde fırtına ve sağanak alarmı

ÖĞLE (12:00 - 18:00)

Öğle saatlerine gelindiğinde batı ve doğu bölgelerindeki kuvvetli rüzgarlar etkisini sürdürürken, yağışlı alanların yurt genelinde önemli ölçüde genişlediği ve şiddetlendiği görülmektedir. Özellikle İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde (Denizli, Burdur, Isparta ve Antalya'nın iç kesimleri) "Kuvvetli" gök gürültülü sağanak yağış uyarısı haritada dikkat çekmektedir. Benzer şekilde Doğu Karadeniz bölgesi genelinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda da (Artvin, Rize, Trabzon, Erzurum civarı) kuvvetli yağışların olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya ve Sivas'ı içine alan bir hatta da gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini göstermektedir.

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! 15 Ağustos hava durumu: İstanbul dahil 32 ilde fırtına ve sağanak alarmı

AKŞAM (18:00 - 24:00)

Akşam saatlerinde, Marmara ve Kuzey Ege'deki kuvvetli rüzgarlar esmeye devam etse de, Güneydoğu Anadolu'daki rüzgar sembollerinin haritadan kalktığı görülmektedir. Yağışların etki alanı öğle saatlerine kıyasla biraz daralmış olsa da, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Güney Ege'de (Denizli, Burdur, Antalya çevreleri) gök gürültülü sağanak yağışlar sürmektedir. Aynı zamanda Doğu Karadeniz'in uç kesimlerinde (Rize, Artvin) ve Doğu Akdeniz'den İç Anadolu'nun doğusuna uzanan hatta (Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas) yağışlı havanın etkisini koruduğu gözlemlenmektedir.

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! 15 Ağustos hava durumu: İstanbul dahil 32 ilde fırtına ve sağanak alarmı

GECE (00:00 - 06:00)

Pazar gününün ilk saatlerinde, gece periyodunda batı bölgelerdeki kuvvetli rüzgarların da tamamen etkisini yitirdiği haritaya yansımaktadır. Gece saatlerinde yağışlar daha dar ve bölgesel alanlarda; İç Ege'de Afyonkarahisar çevresinde, Doğu Akdeniz'de Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş dolaylarında, Orta/Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun en kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak şeklinde görülmektedir. Yurdun geri kalan kısımlarında ise gece saatleri çoğunlukla parçalı ve az bulutlu geçmektedir.

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! 15 Ağustos hava durumu: İstanbul dahil 32 ilde fırtına ve sağanak alarmı

MGM'NİN PAYLAŞTIĞI HARİTAYA GÖRE YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

15 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ

Hafta sonunun ilk gününde, Türkiye genelinde parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava görülmektedir. Marmara ve Ege bölgelerinde sıcaklıklar yüksek seyredip genelde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakimken, Kuzey Ege kıyılarında (Çanakkale ve İzmir çevreleri) kuvvetli rüzgar sembolleri dikkat çekmektedir. Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneybatısında ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise 38 dereceyi bulan aşırı sıcaklar öne çıkmaktadır.

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! 15 Ağustos hava durumu: İstanbul dahil 32 ilde fırtına ve sağanak alarmı

16 AĞUSTOS 2026 PAZAR

Pazar gününe gelindiğinde, Ege kıyılarındaki kuvvetli rüzgarın etkisini yitirdiği görülmektedir. Batı kesimlerde parçalı ve az bulutlu hava devam ederken, Akdeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri sürmektedir. Aynı şekilde Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda da yağışlı havanın etkisini koruduğu gözlemlenmektedir. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yine 35-37 derece bandında, oldukça yüksek seyretmektedir.

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! 15 Ağustos hava durumu: İstanbul dahil 32 ilde fırtına ve sağanak alarmı

17 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ

Yeni haftanın ilk gününde batı bölgelerde sıcaklıkların birkaç derece daha artmaya başladığı ve güneşli havanın daha geniş bir alana yayıldığı görülmektedir. İzmir ve Ege'nin güneyinde termometreler 35 dereceleri göstermektedir. Gök gürültülü sağanak yağışlar, Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun doğusunda ve Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel olarak devam etmektedir. Ülkenin geri kalanında çoğunlukla parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakimdir.

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! 15 Ağustos hava durumu: İstanbul dahil 32 ilde fırtına ve sağanak alarmı

18 AĞUSTOS 2026 SALI

Salı günü, yurt genelinde güneşli ve açık havanın etki alanını iyice genişlettiği bir gün olarak öne çıkmaktadır. Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar yüksek değerlerini (34-36 derece civarı) korumaya devam etmektedir. Yağış alanları oldukça daralmış olup; sadece Akdeniz'in Toroslar mevkisinde çok dar bir alanda ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun en kuzeydoğu sınır kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülmektedir.

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! 15 Ağustos hava durumu: İstanbul dahil 32 ilde fırtına ve sağanak alarmı

19 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA

Çarşamba günü, Türkiye'nin neredeyse tamamında güneşli, açık ve oldukça sıcak bir havanın hakim olduğu bir tablo çizmektedir. Ege Bölgesi'nde sıcaklıklar tepe noktasına ulaşmış olup İzmir ve çevresinde 38 dereceye kadar çıkan değerler görülmektedir. İç ve güney bölgelerde de bulutlanma iyice azalmıştır. Sadece ülkenin en kuzeydoğu ucunda (Artvin ve Ardahan çevreleri) çok dar bir alanda yağış sembolleri yer almakta, bunun dışındaki tüm yutta güneşli ve sıcak bir yaz günü yaşanacağı tahmin edilmektedir.

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! 15 Ağustos hava durumu: İstanbul dahil 32 ilde fırtına ve sağanak alarmı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleri, Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Antalya ve Kayseri'nin doğusu ile Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ardahan çevreleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! 15 Ağustos hava durumu: İstanbul dahil 32 ilde fırtına ve sağanak alarmı

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ardahan çevreleri ile Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! 15 Ağustos hava durumu: İstanbul dahil 32 ilde fırtına ve sağanak alarmı

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı bulutlu, Kırklareli'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 29°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! 15 Ağustos hava durumu: İstanbul dahil 32 ilde fırtına ve sağanak alarmı

EGE

Az bulutlu, bölgenin iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu , zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 29°C

Az bulutlu zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! 15 Ağustos hava durumu: İstanbul dahil 32 ilde fırtına ve sağanak alarmı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! 15 Ağustos hava durumu: İstanbul dahil 32 ilde fırtına ve sağanak alarmı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Eskişehir ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, il merkezi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

NİĞDE °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! 15 Ağustos hava durumu: İstanbul dahil 32 ilde fırtına ve sağanak alarmı

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu geçecek.

BOLU °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! 15 Ağustos hava durumu: İstanbul dahil 32 ilde fırtına ve sağanak alarmı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! 15 Ağustos hava durumu: İstanbul dahil 32 ilde fırtına ve sağanak alarmı

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 30°C

Parçalı bulutlu