Trend Galeri Trend Yaşam Meteoroloji’den acil uyarı: Dev yağış dalgası geliyor! İstanbul, İzmir ve Ankara dikkat: Günlerce sürecek

Meteoroloji’den acil uyarı: Dev yağış dalgası geliyor! İstanbul, İzmir ve Ankara dikkat: Günlerce sürecek

Hafta sonunun pırıl pırıl havasına aldanmayın; tablo tamamen değişiyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son haritalara göre Pazar akşamı güneyden giriş yapacak olan dev yağış dalgası, yeni haftada tüm Türkiye'yi şemsiyelere mahkum edecek. Sel, su baskını ve sis tehlikesine karşı uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi. İşte sağanağın vuracağı iller ve kritik saatler...

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Giriş Tarihi: 11.10.2026 09:21 Güncelleme Tarihi: 11.10.2026 09:37
Meteoroloji’den acil uyarı: Dev yağış dalgası geliyor! İstanbul, İzmir ve Ankara dikkat: Günlerce sürecek

Yurt genelinde yüzleri güldüren güneşli ve sakin hava, yerini günlerce sürecek fırtına maratonuna bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından güncellenen son hava durumu verileri, Pazar akşam saatlerinden itibaren tüm Türkiye'yi esir alacak şiddetli bir sistemin habercisi oldu. Yeni haftanın ilk gününden itibaren başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere Marmara'dan Güneydoğu'ya kadar yurdun dört bir yanında gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Meteoroloji’den acil uyarı: Dev yağış dalgası geliyor! İstanbul, İzmir ve Ankara dikkat: Günlerce sürecek

YENİ YAĞIŞ SİSTEMİ GELİYOR!

Hafta sonu planı yapanları ve Pazartesi sabahı yola çıkacakları yakından ilgilendiren bu ani değişim; beraberinde gece saatlerinde sis, güney ve doğu bölgelerinde ise ani su baskını risklerini getiriyor. Peki, günlerce sürecek bu dev yağış dalgası tam olarak saat kaçta başlayacak ve hangi iller risk altında? İşte adım adım yeni haftanın hava durumu raporu...

Meteoroloji’den acil uyarı: Dev yağış dalgası geliyor! İstanbul, İzmir ve Ankara dikkat: Günlerce sürecek

SAAT VERİLDİ: PAZAR AKŞAMI DIŞARIDA OLANLAR DİKKAT! SİSTEM O BÖLGEDEN GİRİŞ YAPIYOR

Pazar gününe Türkiye'nin büyük bir kısmı pırıl pırıl güneşli bir havayla uyanırken, Marmara Bölgesi'nde yer yer pus etkili oluyor. Öğle saatlerinden itibaren hava durumu yavaş yavaş karakter değiştirmeye başlıyor ve Adana çevresinde gök gürültülü sağanak yağışlar haritalarda kendini gösteriyor.

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Meteoroloji’den acil uyarı: Dev yağış dalgası geliyor! İstanbul, İzmir ve Ankara dikkat: Günlerce sürecek

ŞİDDETİNİ ARTIRARAK GELİYOR: GECE SAATLERİNDE ETKİ ALANI İKİYE KATLANACAK!

Akşam saatlerine doğru ise bu yağışlı sistem etkisini daha da artırarak Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Gaziantep'i içine alan oldukça geniş bir şeride yayılıyor. Gece saatlerine gelindiğinde ise yağışın etki alanı iyice genişleyerek Güneydoğu Anadolu'nun önemli bir kısmı ile Doğu Akdeniz'de şiddetli sağanaklara dönüşüyor.

Meteoroloji’den acil uyarı: Dev yağış dalgası geliyor! İstanbul, İzmir ve Ankara dikkat: Günlerce sürecek

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE YAŞAYANLAR İÇİN KRİTİK UYARI: GÜNEŞ GİDİYOR, SICAKLIKLAR ÇAKILIYOR!

Üç büyük ilimizdeki hava durumu tahminlerine bakıldığında; 11 Ekim Pazar günü İstanbul, İzmir ve Ankara'da sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakimken, İstanbul'da sabah ve akşam saatlerinde yer yer pus etkili olacaktır. 12 Ekim Pazartesi günü haftanın başlamasıyla birlikte üç kentte de gök gürültülü sağanak yağışlar baş gösterecektir. Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri boyunca İstanbul, İzmir ve Ankara'da gök gürültülü sağanak yağışlı havanın aralıksız devam edeceği ve buna bağlı olarak sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği öngörülmektedir.

Meteoroloji’den acil uyarı: Dev yağış dalgası geliyor! İstanbul, İzmir ve Ankara dikkat: Günlerce sürecek

METEOROLOJİ İL İL AÇIKLADI: FIRTINA HANGİ ŞEHİRLERİ VURACAK? İŞTE KIRMIZI ALARMLI O LİSTE

11-15 Ekim tarihleri arasındaki 5 günlük harita verilerine göre, 11 Ekim Pazar günü yağışlar yalnızca Antalya'nın doğusu, Adana ve Hatay civarında görülürken; 12 Ekim Pazartesi gününden itibaren kapsama alanı giderek genişleyen gök gürültülü sağanak yağışların hafta boyunca etkileyeceği iller şu şekilde sıralanmaktadır: İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Bilecik, Kütahya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Çorum, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Van, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana, Mersin, Karaman, Konya, Isparta, Burdur ve Antalya.

Meteoroloji’den acil uyarı: Dev yağış dalgası geliyor! İstanbul, İzmir ve Ankara dikkat: Günlerce sürecek

PAZARTESİ SABAHI YOLA ÇIKACAKLAR HAZIRLIKLI OLSUN: DEV YAĞIŞ DALGASI TÜM YURDU ESİR ALIYOR

Pazartesi sabahı haftaya başlayacak olanların şemsiyelerini kesinlikle yanlarına alması gerekiyor, çünkü meteoroloji haritaları tüm yurdu kaplayan devasa bir yağış dalgasını işaret ediyor. Pazar günkü bölgesel ve daha sakin hava, Pazartesi itibarıyla Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz dahil olmak üzere Türkiye'nin neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak yağışlara bırakıyor.

Meteoroloji’den acil uyarı: Dev yağış dalgası geliyor! İstanbul, İzmir ve Ankara dikkat: Günlerce sürecek

SADECE BİR GÜNLÜK DEĞİL: 3 GÜN SÜRECEK KESİNTİSİZ SAĞANAK KABUSU!

Üstelik bu yağışlı hava dalgası sadece bir günlük bir geçiş değil; Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri de yurdun dört bir yanında gök gürültülü sağanak şeklinde aralıksız devam edecek.

Meteoroloji’den acil uyarı: Dev yağış dalgası geliyor! İstanbul, İzmir ve Ankara dikkat: Günlerce sürecek

GECE YARISI KABUSU: SU BASKINI TEHLİKESİNE KARŞI UZMANLARDAN ACİL ÇAĞRI!

Özellikle Pazar gününü Pazartesiye bağlayan gece saatlerinde Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan vatandaşların ani su baskınlarına ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması büyük önem taşıyor. Adana, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Mardin çevrelerini kapsayan devasa alanda gece boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar oldukça yoğun bir şekilde etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji’den acil uyarı: Dev yağış dalgası geliyor! İstanbul, İzmir ve Ankara dikkat: Günlerce sürecek

SÜRÜCÜLERE SABAH ALARMI: YOĞUN SİS GÖRÜŞ MESAFESİNİ SIFIRA İNDİREBİLİR!

Öte yandan, aynı gece saatlerinde Marmara Bölgesi'nde yoğunlaşan pus ve sis tabakası, haftaya erken saatlerde yolculuk yaparak başlayacak sürücüler için görüş mesafesinde ciddi düşüşler yaşanabileceği uyarısını da beraberinde getiriyor.

Meteoroloji’den acil uyarı: Dev yağış dalgası geliyor! İstanbul, İzmir ve Ankara dikkat: Günlerce sürecek

İŞTE MGM'NİN PAYLAŞTIĞI O HARİTA!

11 EKİM 2026, PAZAR

Haritaya göre yurt genelinde çoğunlukla parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakimdir. Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin batı kesimlerinde yer yer pus hadisesi görülmektedir. Yağış sadece güneydeki birkaç ilde (Antalya'nın doğusu, Adana ve Hatay çevreleri) gökgürültülü sağanak şeklinde etkili olmaktadır.

Meteoroloji’den acil uyarı: Dev yağış dalgası geliyor! İstanbul, İzmir ve Ankara dikkat: Günlerce sürecek

12 EKİM 2026, PAZARTESİ

Yeni haftayla birlikte hava durumunda keskin bir değişiklik yaşanmakta ve yağışlı sistem batıdan ülkeye giriş yapmaktadır. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin büyük bir kısmında gökgürültülü sağanak yağışlar görülmektedir. Doğu bölgelerinde ise henüz yağış başlamamış olup hava genellikle çok bulutlu ve parçalı bulutludur.

Meteoroloji’den acil uyarı: Dev yağış dalgası geliyor! İstanbul, İzmir ve Ankara dikkat: Günlerce sürecek

13 EKİM 2026, SALI

Yağışlı hava dalgası etki alanını daha da genişleterek neredeyse tüm Türkiye'yi etkisi altına almaktadır. Yurdun batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine kadar hemen hemen tüm illerde şimşek ve yağmur simgeleri göze çarpmakta, gökgürültülü sağanak yağışlar yurt genelinde etkili olmaktadır.

Meteoroloji’den acil uyarı: Dev yağış dalgası geliyor! İstanbul, İzmir ve Ankara dikkat: Günlerce sürecek

14 EKİM 2026, ÇARŞAMBA

Çarşamba günü de yurt genelindeki fırtınalı ve sağanak yağışlı hava durumu kesintisiz olarak devam etmektedir. Doğu sınırımızdaki birkaç nokta haricinde ülkenin tamamında gökgürültülü sağanak yağışlar hakimiyetini sürdürmektedir.

Meteoroloji’den acil uyarı: Dev yağış dalgası geliyor! İstanbul, İzmir ve Ankara dikkat: Günlerce sürecek

15 EKİM 2026, PERŞEMBE

Haftanın dördüncü gününde de Türkiye genelinde bulutlu ve gökgürültülü sağanak yağışlı sistem etkisini korumaktadır. Tüm bölgelerde yağışlar devam ederken, hava sıcaklıklarının pazar gününe kıyasla yurt genelinde belirgin şekilde düştüğü gözlemlenmektedir.

Meteoroloji’den acil uyarı: Dev yağış dalgası geliyor! İstanbul, İzmir ve Ankara dikkat: Günlerce sürecek

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH (06:00 - 12:00)

Türkiye genelinde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakimdir. Özellikle Marmara bölgesi ve Karadeniz'in batı kesimlerinde pus hadisesi görülmekte olup, yurdun hiçbir bölgesinde bu saat diliminde yağış bulunmamaktadır.

Meteoroloji’den acil uyarı: Dev yağış dalgası geliyor! İstanbul, İzmir ve Ankara dikkat: Günlerce sürecek

ÖĞLE (12:00 - 18:00)

Sabah saatlerindeki puslu hava dağılmıştır ve ülkenin büyük bölümünde yine güneşli, parçalı bulutlu bir hava durumu gözlemlenmektedir. Ancak güneyde, Adana ve Niğde dolaylarını kapsayan küçük bir alanda gök gürültülü sağanak yağışlar başlamaktadır.

Meteoroloji’den acil uyarı: Dev yağış dalgası geliyor! İstanbul, İzmir ve Ankara dikkat: Günlerce sürecek

AKŞAM (18:00 - 24:00)

Marmara Bölgesi'nde yer yer puslu hava tekrar etkisini göstermeye başlamaktadır. Güney bölgelerdeki yağışlı sistem ise doğuya ve batıya doğru genişleyerek Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış olarak etkisini sürdürmektedir. Yurdun geri kalanında hava parçalı bulutludur.

Meteoroloji’den acil uyarı: Dev yağış dalgası geliyor! İstanbul, İzmir ve Ankara dikkat: Günlerce sürecek

GECE (00:00 - 06:00)

Kuzeybatı kesimlerdeki puslu hava durumunu korumaktadır. Güneydeki gök gürültülü sağanak yağışlı alan ise etki alanını doğuya doğru belirgin şekilde genişleterek Mersin ve Hatay'dan başlayıp Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Mardin'i de içine alan geniş bir şeritte etkili olmaktadır. Yurdun iç, kuzey ve batı kesimlerinde ise yağışsız ve parçalı bulutlu hava devam etmektedir.

Meteoroloji’den acil uyarı: Dev yağış dalgası geliyor! İstanbul, İzmir ve Ankara dikkat: Günlerce sürecek

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, güney kesimler parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kayseri'nin güneyi, Niğde, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey ve İç Ege ile Batı Karadeniz'de pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den acil uyarı: Dev yağış dalgası geliyor! İstanbul, İzmir ve Ankara dikkat: Günlerce sürecek

İL İL HAVA DURUMU NASIL?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den acil uyarı: Dev yağış dalgası geliyor! İstanbul, İzmir ve Ankara dikkat: Günlerce sürecek

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den acil uyarı: Dev yağış dalgası geliyor! İstanbul, İzmir ve Ankara dikkat: Günlerce sürecek

AKDENİZ

Parcalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parcalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Parcalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den acil uyarı: Dev yağış dalgası geliyor! İstanbul, İzmir ve Ankara dikkat: Günlerce sürecek

İÇ ANADOLU

Parcalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri'nin güneyi ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den acil uyarı: Dev yağış dalgası geliyor! İstanbul, İzmir ve Ankara dikkat: Günlerce sürecek

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 24°C

Az bulutlu ve açık