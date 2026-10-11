Meteoroloji’den acil uyarı: Dev yağış dalgası geliyor! İstanbul, İzmir ve Ankara dikkat: Günlerce sürecek

METEOROLOJİ İL İL AÇIKLADI: FIRTINA HANGİ ŞEHİRLERİ VURACAK? İŞTE KIRMIZI ALARMLI O LİSTE
11-15 Ekim tarihleri arasındaki 5 günlük harita verilerine göre, 11 Ekim Pazar günü yağışlar yalnızca Antalya'nın doğusu, Adana ve Hatay civarında görülürken; 12 Ekim Pazartesi gününden itibaren kapsama alanı giderek genişleyen gök gürültülü sağanak yağışların hafta boyunca etkileyeceği iller şu şekilde sıralanmaktadır: İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Bilecik, Kütahya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Çorum, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Van, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana, Mersin, Karaman, Konya, Isparta, Burdur ve Antalya.