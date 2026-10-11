Meteoroloji’den acil uyarı: Dev yağış dalgası geliyor! İstanbul, İzmir ve Ankara dikkat: Günlerce sürecek

Yurt genelinde yüzleri güldüren güneşli ve sakin hava, yerini günlerce sürecek fırtına maratonuna bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından güncellenen son hava durumu verileri, Pazar akşam saatlerinden itibaren tüm Türkiye'yi esir alacak şiddetli bir sistemin habercisi oldu. Yeni haftanın ilk gününden itibaren başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere Marmara'dan Güneydoğu'ya kadar yurdun dört bir yanında gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.