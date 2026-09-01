Meteoroloji’den flaş 5 günlük tahmin: Kavurucu sıcakların ardından gök gürültülü sağanak geliyor! Hafta sonu planlarını erteleyin

Türkiye bu hafta hava durumunda tam anlamıyla iki uç noktayı peş peşe yaşayacak! Çarşamba günü Ege ve Akdeniz'de termometreler 40 dereceyi zorlayıp yazın en sıcak günlerinden birini yaşatırken, hafta sonuna doğru senaryo tamamen değişiyor. Cuma gününden itibaren yurdu etkisi altına alacak geniş çaplı ve gök gürültülü sağanak yağış dalgası, sıcaklıkları hızla düşürecek. Peki, tehlikeli sıcaklar hangi gün zirve yapacak ve sağanak yağışlar hangi illeri vuracak? İşte Meteoroloji'nin son dakika 5 günlük tahmin haritası ve kritik uyarıları...