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Meteoroloji'den flaş 5 günlük tahmin: Kavurucu sıcakların ardından gök gürültülü sağanak geliyor! Hafta sonu planlarını erteleyin

Türkiye bu hafta hava durumunda tam anlamıyla iki uç noktayı peş peşe yaşayacak! Çarşamba günü Ege ve Akdeniz'de termometreler 40 dereceyi zorlayıp yazın en sıcak günlerinden birini yaşatırken, hafta sonuna doğru senaryo tamamen değişiyor. Cuma gününden itibaren yurdu etkisi altına alacak geniş çaplı ve gök gürültülü sağanak yağış dalgası, sıcaklıkları hızla düşürecek. Peki, tehlikeli sıcaklar hangi gün zirve yapacak ve sağanak yağışlar hangi illeri vuracak? İşte Meteoroloji'nin son dakika 5 günlük tahmin haritası ve kritik uyarıları...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 01.09.2026 10:40 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 10:50
Meteoroloji’den flaş 5 günlük tahmin: Kavurucu sıcakların ardından gök gürültülü sağanak geliyor! Hafta sonu planlarını erteleyin

Eylül ayına giriş yaptığımız şu günlerde "Artık yaz bitti, havalar serinler" diye düşünürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden herkesi ters köşeye yatıracak o kritik uyarı geldi! Ülkemiz bu hafta adeta iki uç mevsimi peş peşe yaşayacak; önce batı ve güney bölgelerimizde termometreleri 40 dereceye kadar fırlatacak kavurucu sıcaklarla boğuşacağız.

Meteoroloji’den flaş 5 günlük tahmin: Kavurucu sıcakların ardından gök gürültülü sağanak geliyor! Hafta sonu planlarını erteleyin

Ancak bu bunaltıcı havaya aldanıp hafta sonu planı yapanlar için asıl sürpriz yolda: Cuma gününden itibaren yurdu hızla esir alacak gök gürültülü sağanak yağış dalgası, cumartesi günü Marmara ve Ege başta olmak üzere birçok ilimizde sıcaklıkları çakılacak ve su baskını risklerini beraberinde getirecek.

Meteoroloji’den flaş 5 günlük tahmin: Kavurucu sıcakların ardından gök gürültülü sağanak geliyor! Hafta sonu planlarını erteleyin

BUGÜNE DİKKAT: DOĞU'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK, BATI'DA KAVURUCU GÜNEŞ!

Haftanın ikinci gününde ülkemiz kelimenin tam anlamıyla iki farklı mevsimi aynı anda yaşıyor. Salı günü sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sisli bir hava hakim olurken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde şemsiyelere ihtiyaç duyuluyor.

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Meteoroloji’den flaş 5 günlük tahmin: Kavurucu sıcakların ardından gök gürültülü sağanak geliyor! Hafta sonu planlarını erteleyin

Özellikle öğle saatlerine doğru bu yağışlar etkisini iyice artırarak Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum ve Kars çevrelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde kendini gösteriyor. Batı bölgelerimizde ve Akdeniz'de ise bulutsuz, güneşli ve 35-39 derece bandında seyreden son derece sıcak bir hava etkili oluyor. Akşam saatlerinden itibaren doğudaki yağışlar yavaş yavaş etkisini kaybederek yerini daha sakin bir havaya bırakıyor.

Meteoroloji’den flaş 5 günlük tahmin: Kavurucu sıcakların ardından gök gürültülü sağanak geliyor! Hafta sonu planlarını erteleyin

HAFTA ORTASINDA SICAKLIK REKORLARI KIRILABİLİR: O SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN

Çarşamba günü adeta yazın en sıcak günlerinden biri yaşanacak. Özellikle Ege Bölgesi'nde sıcaklıklar zirveye ulaşıyor; Aydın ve çevresinde termometrelerin 40 dereceyi göstermesi bekleniyor. Antalya, Adana ve Güneydoğu Anadolu'da da sıcaklıklar 38 derece civarında seyredecek.

Meteoroloji’den flaş 5 günlük tahmin: Kavurucu sıcakların ardından gök gürültülü sağanak geliyor! Hafta sonu planlarını erteleyin

Uzmanlar, güneşin en tepede olduğu öğle saatlerinde mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece saatlerinde ise Karadeniz'in iç kesimlerinde, özellikle Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde pus hadisesi bekleniyor. Gece yola çıkacak sürücülerin görüş mesafesindeki düşüşe karşı dikkatli olması büyük önem taşıyor.

Meteoroloji’den flaş 5 günlük tahmin: Kavurucu sıcakların ardından gök gürültülü sağanak geliyor! Hafta sonu planlarını erteleyin

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Üç büyük kentimizde de önümüzdeki 5 gün boyunca belirgin bir hava değişimi yaşanacak. İstanbul'da salı ve çarşamba günleri az bulutlu ve 30-33 derece civarında seyreden bunaltıcı sıcaklıklar, cuma ve cumartesi günleri yerini gök gürültülü sağanak yağışa ve 27-28 derecelik serinliğe bırakacak.

Meteoroloji’den flaş 5 günlük tahmin: Kavurucu sıcakların ardından gök gürültülü sağanak geliyor! Hafta sonu planlarını erteleyin

İzmir'de çarşamba günü 36 dereceye varan yüksek sıcaklıklar hissedilirken, cuma gününden itibaren bulutlanma ve yerel sağanak geçişleriyle termometreler 31-32 dereceye çekilecek. Ankara'da ise perşembe gününe kadar 30-31 derece seviyelerinde seyreden açık hava, cumartesi günü şiddetli sağanak yağış eşliğinde sert bir düşüş yaşayarak 24 dereceye kadar gerileyecek.

Meteoroloji’den flaş 5 günlük tahmin: Kavurucu sıcakların ardından gök gürültülü sağanak geliyor! Hafta sonu planlarını erteleyin

HAFTA SONU PLAN YAPANLAR DİKKAT: CUMA GÜNÜ HER ŞEY DEĞİŞİYOR!

Sıcaklıktan bunalanlar için müjdeli, hafta sonu tatili planlayanlar için ise uyarıcı haber Perşembe gününden itibaren sinyallerini vermeye başlıyor. Perşembe günü Marmara Bölgesi'nin en batısında, Edirne ve çevresinde ilk yağış damlaları düşmeye başlıyor. Asıl büyük değişim ise Cuma günü yaşanıyor; gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara'nın tamamını, Ege'nin kuzeyini, İç Anadolu'nun bir kısmını ve Karadeniz sahil şeridini etkisi altına alıyor.

Meteoroloji’den flaş 5 günlük tahmin: Kavurucu sıcakların ardından gök gürültülü sağanak geliyor! Hafta sonu planlarını erteleyin

Cumartesi günü ise harita adeta kırmızı uyarılara bürünüyor! Hafta sonunun ilk gününde Marmara, Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in batısında çok geniş çaplı, gök gürültülü şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar özellikle yurdun batı kesimlerinde hissedilir derecede düşerken, dışarıda plan yapanların şemsiye ve yağmurluklarını mutlaka yanlarında bulundurmaları, ani su baskınlarına karşı tetikte olmaları gerekiyor.

Meteoroloji’den flaş 5 günlük tahmin: Kavurucu sıcakların ardından gök gürültülü sağanak geliyor! Hafta sonu planlarını erteleyin

MGM 5 GÜNLÜK YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI!

1 EYLÜL 2026, SALI

Salı gününe ait haritaya göre, Türkiye genelinde genellikle parçalı ve az bulutlu, güneşli bir hava hakim. Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar oldukça yüksek değerlerde (yer yer 35-39 derece civarında) seyrediyor.

Meteoroloji’den flaş 5 günlük tahmin: Kavurucu sıcakların ardından gök gürültülü sağanak geliyor! Hafta sonu planlarını erteleyin

2 EYLÜL 2026, ÇARŞAMBA

Çarşamba günü, yağışlı alanların oldukça daraldığı ve güneşli havanın ülke genelinde etkisini daha da artırdığı göze çarpıyor. Sadece Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri ile Kuzeydoğu Anadolu'da dar bir alanda yerel gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Batı, iç ve güney bölgelerde hava oldukça sıcak; özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar yer yer 38-40 dereceleri buluyor.

Meteoroloji’den flaş 5 günlük tahmin: Kavurucu sıcakların ardından gök gürültülü sağanak geliyor! Hafta sonu planlarını erteleyin

3 EYLÜL 2026, PERŞEMBE

Perşembe günü haritası da bir önceki güne oldukça benzer bir tablo çiziyor. Yurt genelinde bol güneşli, parçalı ve az bulutlu bir hava var. Doğu Karadeniz bölgesi civarındaki çok kısıtlı bir alanda sağanak yağış ihtimali devam ederken, ülkenin geri kalanında yağış beklenmiyor ve sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam ediyor.

Meteoroloji’den flaş 5 günlük tahmin: Kavurucu sıcakların ardından gök gürültülü sağanak geliyor! Hafta sonu planlarını erteleyin

4 EYLÜL 2026, CUMA

Cuma günü hava durumunda batı bölgelerden başlayarak önemli bir değişiklik yaşanıyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerini kapsayan geniş bir alanda gök gürültülü sağanak yağışların başladığı görülüyor. Karadeniz'in doğusunda da yağışlar devam ederken, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri güneşli ve sıcak havasını sürdürüyor.

Meteoroloji’den flaş 5 günlük tahmin: Kavurucu sıcakların ardından gök gürültülü sağanak geliyor! Hafta sonu planlarını erteleyin

5 EYLÜL 2026, CUMARTESİ

Cumartesi günü, yağışlı sistemin etki alanını iyice genişleterek yurdun büyük bir bölümüne yayıldığı görülüyor. Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak yağışlar hakim duruma geçiyor. Sadece Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun orta ve güney kesimleri bu yağışlı sistemin dışında kalarak az bulutlu ve güneşli geçiyor.

Meteoroloji’den flaş 5 günlük tahmin: Kavurucu sıcakların ardından gök gürültülü sağanak geliyor! Hafta sonu planlarını erteleyin

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL? İŞTE MGM'NİN PAYLAŞTIĞI HARİTA...

SABAH (06:00 - 12:00)

Günün ilk yarısını gösteren haritaya göre, yurdun batı ve güney kesimlerinde (Ege, Akdeniz ve Marmara'nın batısı) genel olarak bol güneşli bir hava hakimken, iç ve kuzey bölgelerde parçalı bulutlu bir gökyüzü görülüyor. Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis hadisesi etkili oluyor. Doğu Karadeniz'in uç kesimleri (Rize, Artvin) ile Doğu Anadolu'nun bir bölümünde (Erzurum, Kars, Bitlis çevreleri) ise güne gök gürültülü sağanak yağışlarla başlanıyor.

Meteoroloji’den flaş 5 günlük tahmin: Kavurucu sıcakların ardından gök gürültülü sağanak geliyor! Hafta sonu planlarını erteleyin

ÖĞLE (12:00 - 18:00)

Öğle saatlerine gelindiğinde, batı ve iç kesimlerdeki güneşli hava etkisini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Buna karşın, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki yağışlı sistem etki alanını batıya ve güneye doğru biraz daha genişleterek Ordu, Trabzon, Giresun hattından Hakkari'ye kadar uzanan geniş bir alanda gök gürültülü sağanak şeklinde kendini gösteriyor. Ayrıca, Akdeniz Bölgesi'nde Mersin ve Adana çevrelerinde de kısa süreli yerel sağanak geçişleri göze çarpıyor.

Meteoroloji’den flaş 5 günlük tahmin: Kavurucu sıcakların ardından gök gürültülü sağanak geliyor! Hafta sonu planlarını erteleyin

AKŞAM (18:00 - 24:00)

Akşam saatlerinde yurdun batı, iç ve güney bölgelerinde bulutlar dağılıyor ve yerini tamamen açık bir havaya bırakıyor. Gündüz saatlerinde etkili olan Akdeniz'deki yerel yağışlar da sona eriyor. Ancak yağışlar Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Van çevreleri) etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Meteoroloji’den flaş 5 günlük tahmin: Kavurucu sıcakların ardından gök gürültülü sağanak geliyor! Hafta sonu planlarını erteleyin

GECE (00:00 - 06:00)

Çarşamba gününün ilk saatlerine ve gece yarısına bakıldığında, yağışlı sistemlerin doğu bölgelerimizi terk ettiği ve ülke genelinde açık, partisiz bir havanın hakim olduğu görülüyor. Gece saatlerinde dikkat çeken tek önemli meteorolojik hadise, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı şeridinde (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize) oluşan pus tabakası oluyor.

Meteoroloji’den flaş 5 günlük tahmin: Kavurucu sıcakların ardından gök gürültülü sağanak geliyor! Hafta sonu planlarını erteleyin

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den flaş 5 günlük tahmin: Kavurucu sıcakların ardından gök gürültülü sağanak geliyor! Hafta sonu planlarını erteleyin

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den flaş 5 günlük tahmin: Kavurucu sıcakların ardından gök gürültülü sağanak geliyor! Hafta sonu planlarını erteleyin

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den flaş 5 günlük tahmin: Kavurucu sıcakların ardından gök gürültülü sağanak geliyor! Hafta sonu planlarını erteleyin

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den flaş 5 günlük tahmin: Kavurucu sıcakların ardından gök gürültülü sağanak geliyor! Hafta sonu planlarını erteleyin

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den flaş 5 günlük tahmin: Kavurucu sıcakların ardından gök gürültülü sağanak geliyor! Hafta sonu planlarını erteleyin

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı bulutlu