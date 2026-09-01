Meteoroloji’den flaş 5 günlük tahmin: Kavurucu sıcakların ardından gök gürültülü sağanak geliyor! Hafta sonu planlarını erteleyin

ÖĞLE (12:00 - 18:00)

Öğle saatlerine gelindiğinde, batı ve iç kesimlerdeki güneşli hava etkisini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Buna karşın, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki yağışlı sistem etki alanını batıya ve güneye doğru biraz daha genişleterek Ordu, Trabzon, Giresun hattından Hakkari'ye kadar uzanan geniş bir alanda gök gürültülü sağanak şeklinde kendini gösteriyor. Ayrıca, Akdeniz Bölgesi'nde Mersin ve Adana çevrelerinde de kısa süreli yerel sağanak geçişleri göze çarpıyor.