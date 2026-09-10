Trend Galeri Trend Yaşam Meteoroloji'den flaş uyarı: Hafta sonu yaz, Pazartesi sonbahar! O illere şiddetli sağanak geliyor: İşte il il hava durumu

Meteoroloji'den flaş uyarı: Hafta sonu yaz, Pazartesi sonbahar! O illere şiddetli sağanak geliyor: İşte il il hava durumu

Son dakika hava durumu haberleri... Hafta sonu yurt genelinde güneşli ve kavurucu sıcaklar etkili olurken, yeni haftada hava durumu aniden değişiyor. Başta İstanbul, Edirne ve Çanakkale olmak üzere batı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış ve ani sıcaklık düşüşü bekleniyor. 10-11-12-13-14 Eylül'de hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak yağış bekleniyor? İşte 5 günlük detaylı hava durumu...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 10.09.2026 09:05 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 09:16
Meteoroloji’den flaş uyarı: Hafta sonu yaz, Pazartesi sonbahar! O illere şiddetli sağanak geliyor: İşte il il hava durumu
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Yurt genelinde son günlerde etkisini gösteren yazdan kalma havalar, hafta sonu da hız kesmeden devam edecek. Mangal, piknik veya kısa tatil planı yapanlar için cumartesi ve pazar günleri pırıl pırıl bir gökyüzü sunuyor. Ancak meteorolojik haritalar, yeni haftanın ilk gününde keskin bir hava değişiminin kapıda olduğunu gösteriyor.

Meteoroloji’den flaş uyarı: Hafta sonu yaz, Pazartesi sonbahar! O illere şiddetli sağanak geliyor: İşte il il hava durumu

Pazartesi günü Marmara ve Kuzey Ege bölgelerine giriş yapacak serin ve yağışlı sistem, kavurucu sıcakları bir anda gök gürültülü sağanağa bırakacak. Hafta sonunun tadını çıkarırken yeni haftanın sürprizine hazırlıksız yakalanmamak için güncel hava durumu uyarılarına mutlaka göz atın.

Meteoroloji’den flaş uyarı: Hafta sonu yaz, Pazartesi sonbahar! O illere şiddetli sağanak geliyor: İşte il il hava durumu

HAFTA SONU DIŞARI ÇIKACAKLAR DİKKAT: HAVA NASIL OLACAK, YAĞMUR VAR MI?

Hafta sonu tatili için plan yapan vatandaşların yüzünü güldürecek tahminler netleşti. Perşembe gününden itibaren yurt genelinde etkisini artıran açık ve güneşli gökyüzü, Cuma ve Cumartesi günleri de sıcaklıkları yüksek seviyelerde tutmaya devam edecek. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da termometrelerin yer yer 38-39 dereceleri test edeceği sıcak günlerde, nem ve yüksek hava sıcaklığı gün boyu hissedilecek. Pazar gününe kadar yurdun çok büyük bir bölümünde yağış beklenmezken, yalnızca Doğu Anadolu'nun en uç kesimlerinde çok lokal bulutlanmalar görülebilecek. Kısacası hafta sonu gezintisi ve açık hava etkinlikleri için oldukça elverişli bir atmosfer bizi bekliyor.

Meteoroloji’den flaş uyarı: Hafta sonu yaz, Pazartesi sonbahar! O illere şiddetli sağanak geliyor: İşte il il hava durumu

SICAKLIKLAR NE ZAMAN DÜŞECEK? YENİ HAFTADA SAĞANAK YAĞIŞ HANGİ İLLERİ VURACAK?

Sıcak havalardan bunalanlar için beklenen serinlik haberinin detayları yeni haftanın ilk günüyle birlikte netleşiyor. MGM'nin 5 günlük tahmin haritasında Pazartesi günü için yağış uyarısı öne çıkıyor. Marmara ve Kuzey Ege üzerinden yurda giriş yapacak olan gök gürültülü sağanak yağış dalgası, günlerdir süren kavurucu sıcaklara ara verdirecek.

Meteoroloji’den flaş uyarı: Hafta sonu yaz, Pazartesi sonbahar! O illere şiddetli sağanak geliyor: İşte il il hava durumu

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Manisa başta olmak üzere batı illerimizde hava aniden kapanacak ve yerel kuvvetli sağanaklar etkili olacak. Yağışla birlikte sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi öngörülürken, haftaya başlarken vatandaşların hazırlıksız yakalanmamak adına şemsiyelerini mutlaka yanlarında bulundurması gerekiyor.


Meteoroloji’den flaş uyarı: Hafta sonu yaz, Pazartesi sonbahar! O illere şiddetli sağanak geliyor: İşte il il hava durumu

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Üç büyük ilimizde önümüzdeki 5 gün boyunca adeta iki farklı mevsim bir arada yaşanacak. İstanbul'da hafta sonu boyunca güneşli ve 29-30 derece civarında seyreden bir yaz havası hakimken, Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağışla birlikte termometreler 27 dereceye gerileyecek.

Meteoroloji’den flaş uyarı: Hafta sonu yaz, Pazartesi sonbahar! O illere şiddetli sağanak geliyor: İşte il il hava durumu

İzmir'de hafta sonu kavurucu sıcaklar pik yapacak; Cuma ve Pazar günleri 34-39 derece bandında seyredecek sıcaklıklar, Pazartesi günü sağanak yağışın gelişiyle 27 dereceye kadar düşerek rahat bir nefes aldıracak. Başkent Ankara'da ise yağış riski görünmüyor; ancak sıcaklıklar gün geçtikçe tırmanışa geçerek Pazar ve Pazartesi günleri 35 dereceyi bulacak ve Başkentlileri oldukça sıcak ve kuru bir hava karşılayacak.


Meteoroloji’den flaş uyarı: Hafta sonu yaz, Pazartesi sonbahar! O illere şiddetli sağanak geliyor: İşte il il hava durumu

UZMANLAR SAAT VEREREK UYARDI: AŞIRI SICAKLARA KARŞI KİMLER RİSK ALTINDA?

Özellikle Perşembe, Cuma ve Pazar günleri İç Anadolu, Güney ve Doğu bölgelerimizde yükselen sıcaklıklar nedeniyle uzmanlar uyarılarını yineliyor. Öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların doğrudan güneşe maruz kalmamaları önem taşıyor. Açık havada çalışmak zorunda olanların ise bol sıvı tüketimine dikkat etmeleri, açık renkli ve pamuklu kıyafetler tercih etmeleri tavsiye ediliyor. Ayrıca Pazartesi günü batıda başlayacak gök gürültülü sağanaklar sırasında yaşanabilecek ani rüzgar ve yerel su baskınlarına karşı da tedbirli olunmalı.

Meteoroloji’den flaş uyarı: Hafta sonu yaz, Pazartesi sonbahar! O illere şiddetli sağanak geliyor: İşte il il hava durumu

MGM 5 GÜNLÜK YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI! HAFTA SONU HAVA DURUMU...

10 EYLÜL 2026, PERŞEMBE

Haftanın bu gününde Türkiye genelinde büyük ölçüde güneşli ve açık bir hava hakimdir. Marmara, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü görülürken, Ege, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yüksek sıcaklıklar (haritadaki kırmızı termometre simgeleri) dikkat çekmektedir.

Meteoroloji’den flaş uyarı: Hafta sonu yaz, Pazartesi sonbahar! O illere şiddetli sağanak geliyor: İşte il il hava durumu

11 EYLÜL 2026, CUMA

Cuma günü ülke genelinde güneşli ve sıcak hava tablosu genel hatlarıyla gücünü korumaktadır. Karadeniz Bölgesi ve Marmara'nın bir kısmında yer yer parçalı bulutluluk devam etse de, batı ve güney bölgelerimizde sıcaklıklar yaz değerlerinde seyretmeye devam etmektedir.

Meteoroloji’den flaş uyarı: Hafta sonu yaz, Pazartesi sonbahar! O illere şiddetli sağanak geliyor: İşte il il hava durumu

12 EYLÜL 2026, CUMARTESİ

Hafta sonunun ilk gününde yurdun çok büyük bir bölümünde güneşli hava etkisini sürdürmektedir. Ancak haritanın en kuzeydoğu ucunda (Artvin ve çevresinde) gök gürültülü sağanak yağış simgesi belirmiştir. Diğer tüm bölgelerde ise bulutlanma az, sıcaklıklar yine yüksektir.

Meteoroloji’den flaş uyarı: Hafta sonu yaz, Pazartesi sonbahar! O illere şiddetli sağanak geliyor: İşte il il hava durumu

13 EYLÜL 2026, PAZAR

Pazar günü, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıkların daha da arttığı ve geniş bir alana yayıldığı görülmektedir. Yurt genelinde önemli bir yağış beklenmezken, kuzey şeritte parçalı bulutlu, orta ve güney bölgelerde ise bol güneşli bir gökyüzü haritaya yansımıştır.

Meteoroloji’den flaş uyarı: Hafta sonu yaz, Pazartesi sonbahar! O illere şiddetli sağanak geliyor: İşte il il hava durumu

14 EYLÜL 2026, PAZARTESİ

Yeni haftanın ilk gününde hava durumunda batı kesimler için belirgin bir değişim yaşanmaktadır; Marmara, Kıyı Ege ve Kuzey Ege bölgelerine gök gürültülü sağanak yağış giriş yapmıştır. Yağış alan bu batı bölgelerinde sıcaklıklarda bir miktar düşüş yaşanırken, yurdun iç (İç Anadolu) ve doğu kesimlerinde ise tam aksine kavurucu sıcaklar (kırmızı termometre simgeleri) çok daha geniş bir alanda etkisini artırarak devam etmektedir.

Meteoroloji’den flaş uyarı: Hafta sonu yaz, Pazartesi sonbahar! O illere şiddetli sağanak geliyor: İşte il il hava durumu

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH (06:00 - 12:00)

Perşembe sabah saatlerinde Türkiye'nin büyük bir bölümünde açık ve güneşli bir havanın hakim olduğu görülmektedir. Özellikle Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gökyüzü tamamen açıktır. Marmara Bölgesi'nin bir kısmı, Karadeniz kıyı şeridi ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde ise güneşe parçalı bulutların eşlik ettiği bir hava etkisini göstermektedir.

Meteoroloji’den flaş uyarı: Hafta sonu yaz, Pazartesi sonbahar! O illere şiddetli sağanak geliyor: İşte il il hava durumu

ÖĞLE (12:00 - 18:00)

Öğle saatlerine gelindiğinde sabahki genel hava durumunun ülke genelinde korunduğu izlenmektedir. Güney, iç ve batı bölgelerde açık hava devam ederken, kuzey ve doğu bölgelerindeki parçalı bulutluluk durumu genel hatlarıyla aynı şekilde sürmektedir. Bu saat diliminde harita üzerinde herhangi bir aşırı sıcaklık uyarısı bulunmamaktadır.

Meteoroloji’den flaş uyarı: Hafta sonu yaz, Pazartesi sonbahar! O illere şiddetli sağanak geliyor: İşte il il hava durumu

AKŞAM (18:00 - 24:00)

Akşam saatlerinde hava durumunda dikkat çekici bir değişiklik haritaya yansımaktadır. Bulutlanma durumu ülke genelinde benzer kalsa da, Ege kıyıları, Akdeniz'in doğusu (Adana civarı) ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kırmızı termometre simgeleriyle belirtilen yüksek sıcaklık durumları ortaya çıkmaktadır. Bu uyarılar, günün bu saatlerinde bahsi geçen bölgelerde sıcaklıkların oldukça yüksek ve bunaltıcı seyredeceğine işaret etmektedir.

Meteoroloji’den flaş uyarı: Hafta sonu yaz, Pazartesi sonbahar! O illere şiddetli sağanak geliyor: İşte il il hava durumu

GECE (00:00 - 06:00)

Cuma gününün ilk saatlerine (gece yarısından sabah 06:00'ya kadar olan dilim) geçildiğinde, perşembe akşamı görülen yüksek sıcaklık sembollerinin haritadan kalktığı görülmektedir. Ülke genelinde yine Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da açık bir hava (haritada bulutsuzluk güneş simgesiyle ifade edilmiştir), kuzey ve doğu kesimlerde ise parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenmektedir.

Meteoroloji’den flaş uyarı: Hafta sonu yaz, Pazartesi sonbahar! O illere şiddetli sağanak geliyor: İşte il il hava durumu

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den flaş uyarı: Hafta sonu yaz, Pazartesi sonbahar! O illere şiddetli sağanak geliyor: İşte il il hava durumu

İL İL HAVA DURUMU...

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den flaş uyarı: Hafta sonu yaz, Pazartesi sonbahar! O illere şiddetli sağanak geliyor: İşte il il hava durumu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den flaş uyarı: Hafta sonu yaz, Pazartesi sonbahar! O illere şiddetli sağanak geliyor: İşte il il hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den flaş uyarı: Hafta sonu yaz, Pazartesi sonbahar! O illere şiddetli sağanak geliyor: İşte il il hava durumu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den flaş uyarı: Hafta sonu yaz, Pazartesi sonbahar! O illere şiddetli sağanak geliyor: İşte il il hava durumu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den flaş uyarı: Hafta sonu yaz, Pazartesi sonbahar! O illere şiddetli sağanak geliyor: İşte il il hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C

Az bulutlu

RİZE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den flaş uyarı: Hafta sonu yaz, Pazartesi sonbahar! O illere şiddetli sağanak geliyor: İşte il il hava durumu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Az bulutlu

KARS °C, 23°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık