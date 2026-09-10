Meteoroloji’den flaş uyarı: Hafta sonu yaz, Pazartesi sonbahar! O illere şiddetli sağanak geliyor: İşte il il hava durumu

HAFTA SONU DIŞARI ÇIKACAKLAR DİKKAT: HAVA NASIL OLACAK, YAĞMUR VAR MI?

Hafta sonu tatili için plan yapan vatandaşların yüzünü güldürecek tahminler netleşti. Perşembe gününden itibaren yurt genelinde etkisini artıran açık ve güneşli gökyüzü, Cuma ve Cumartesi günleri de sıcaklıkları yüksek seviyelerde tutmaya devam edecek. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da termometrelerin yer yer 38-39 dereceleri test edeceği sıcak günlerde, nem ve yüksek hava sıcaklığı gün boyu hissedilecek. Pazar gününe kadar yurdun çok büyük bir bölümünde yağış beklenmezken, yalnızca Doğu Anadolu'nun en uç kesimlerinde çok lokal bulutlanmalar görülebilecek. Kısacası hafta sonu gezintisi ve açık hava etkinlikleri için oldukça elverişli bir atmosfer bizi bekliyor.