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Meteoroloji'den flaş uyarı: Hafta sonu yaz, Pazartesi sonbahar! O illere şiddetli sağanak geliyor: İşte il il hava durumu
Meteoroloji'den flaş uyarı: Hafta sonu yaz, Pazartesi sonbahar! O illere şiddetli sağanak geliyor: İşte il il hava durumu
Son dakika hava durumu haberleri... Hafta sonu yurt genelinde güneşli ve kavurucu sıcaklar etkili olurken, yeni haftada hava durumu aniden değişiyor. Başta İstanbul, Edirne ve Çanakkale olmak üzere batı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış ve ani sıcaklık düşüşü bekleniyor. 10-11-12-13-14 Eylül'de hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak yağış bekleniyor? İşte 5 günlük detaylı hava durumu...
Giriş Tarihi: 10.09.2026 09:05
Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 09:16