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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Kavurucu sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 18 ilde yaşayanlar dikkat

Türkiye bir yanda 40 dereceyi aşan çöl sıcakları, diğer yanda sel uyarılarıyla iki mevsimi birden yaşıyor. Sıcaklardan bunalanlar için beklenen müjde ise nihayet haritalara yansıdı. İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere batı illerine hafta sonu sağanak geliyor. Şemsiyeleri hazırlayın!

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 11.08.2026 08:53 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 09:15
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Kavurucu sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 18 ilde yaşayanlar dikkat

Bugün özellikle sabah ve öğle saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı çok dikkatli olması gerekiyor. MGM'nin gün içi verilerine göre; Karadeniz sahil şeridi boyunca Samsun'dan başlayarak Trabzon, Giresun, Rize, Artvin ile Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars ve Muş'u da içine alan geniş bir bölgede "kuvvetli" gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Kavurucu sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 18 ilde yaşayanlar dikkat

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU İÇİN KIRMIZI ALARM: O SAATLERE DİKKAT!

Şiddetli yağışların akşam saatlerine doğru etki alanını biraz daha daraltarak özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ve Erzurum çevrelerinde devam etmesi öngörülüyor. Gece yarısından sonra ise bu bölgelerdeki yağışlar yerini sakin ve parçalı bulutlu bir havaya bırakacak.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Kavurucu sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 18 ilde yaşayanlar dikkat

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Üç büyük kentimizde hafta ortasına kadar sıcak ve güneşli bir hava hakim olurken, haftanın sonuna doğru tablo tamamen değişiyor. İstanbul'da Salı ve Çarşamba günleri 30-31 derece civarında seyreden bunaltıcı sıcaklar, Cuma ve Cumartesi günü yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak; termometreler Cumartesi günü 26 dereceye kadar gerileyerek nefes aldıracak.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Kavurucu sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 18 ilde yaşayanlar dikkat

Ankara'da hafta boyunca 32-33 derecelerde seyreden hava sıcaklığı, Cumartesi günü hafif yağış geçişleri ve yoğun bulutlanmayla birlikte serinleyecek. İzmir'de ise 38 dereceyi bulan kavurucu sıcaklar ve Ege kıyılarındaki kuvvetli rüzgar hafta ortasında etkisini sürdürürken, Cumartesi günü bulutlanmanın artması ve iç kesimlerdeki yağış geçişleriyle birlikte sıcaklık birkaç derece düşecek.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Kavurucu sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 18 ilde yaşayanlar dikkat

EGE'DE FIRTINA ETKİSİ, GÜNEYDOĞU'DA TERMOMETRELER ÇILDIRIYOR

Doğu bölgelerimiz yağışlara teslim olmuşken, batı ve güney kesimlerde bambaşka bir hava tablosu hakim. Çanakkale'den başlayarak Ege kıyıları boyunca gün boyu saatte 30 ila 50 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgarların esmesi bekleniyor. Rüzgara rağmen sıcaklıklar ise oldukça bunaltıcı seviyelerde seyrediyor. Batı ve güney sahillerinde yüksek seyreden sıcaklıklar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise adeta rekor kırıyor; Diyarbakır ve Şanlıurfa çevrelerinde termometrelerin 40 dereceyi aşması bekleniyor. Çarşamba ve Perşembe günleri de yurdun büyük bir bölümünde bu güneşli ve kavurucu havanın etkisini sürdürmesi haritalara yansıyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Kavurucu sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 18 ilde yaşayanlar dikkat

HAFTA SONU PLANI YAPANLAR ŞEMSİYELERİ HAZIRLASIN: BATIYA YAĞMUR GELİYOR!

"Sıcaklar ne zaman bitecek?" sorusunun cevabı ise haftanın son günlerinde gizli. Cuma günü itibarıyla Marmara Bölgesi'nde ve Ege'nin iç kesimlerinde yüzünü göstermeye başlayacak olan yağışlı hava dalgası, Cumartesi günü adeta tüm batı ve iç bölgeleri etkisi altına alarak serinletecek. Hafta sonu İstanbul, İzmir, Bursa ve çevre illerde dışarıda plan yapanların şemsiyelerini mutlaka yanlarında bulundurması tavsiye ediliyor. Cumartesi günü yaşanacak bu yaygın sağanak yağışlarla birlikte, günlerdir batı bölgeleri kavuran sıcaklıklarda da hissedilir bir düşüş yaşanarak nefes aldıracak bir hava etkili olacak.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Kavurucu sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 18 ilde yaşayanlar dikkat

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH (06:00 - 12:00)

Günün ilk saatlerinde Doğu Karadeniz (Samsun, Trabzon, Rize, Artvin) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Erzurum, Kars, Ağrı çevreleri) gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlar etkilidir. İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yerel hafif yağış geçişleri görülmektedir. Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgar kuzey yönlerden saatte 30-50 km hızla poyraz şeklinde kuvvetli eserken; Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da güneşli ve açık bir hava hakimdir.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Kavurucu sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 18 ilde yaşayanlar dikkat

ÖĞLE (12:00 - 18:00)

Günün en sıcak saatlerinde Doğu Karadeniz kıyı hattındaki gök gürültülü kuvvetli yağışlar etkisini sürdürürken, yağışlı alan Doğu Anadolu'nun iç kesimlerine (Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş) doğru genişlemektedir. Akdeniz'in iç kesimlerinde (Antalya-Mersin arası yüksekler) yerel yağış kütleleri oluşmaktadır. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu genelinde sıcaklık artışı uyarılarıyla birlikte güneşli ve yer yer parçalı bulutlu bir seyir izlenmektedir. Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar etkisini korumaktadır.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Kavurucu sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 18 ilde yaşayanlar dikkat

AKŞAM (18:00 - 24:00)

Günün ilerleyen saatlerinde yağışlı sistem etkisini büyük oranda kaybetmektedir. Kuvvetli sağanak yağışlar yalnızca Doğu Karadeniz'in batısı (Ordu, Giresun çevreleri) ile Doğu Anadolu'nun en doğusunda (Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı) dar bir alana sıkışmaktadır. Ülkenin geri kalan tüm bölgelerinde açık ve az bulutlu bir hava hakim olurken, Marmara kıyılarındaki rüzgar temposunu sürdürmektedir.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Kavurucu sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 18 ilde yaşayanlar dikkat

GECE (00:00 - 06:00)

Gece saatlerinden itibaren yağışlar Türkiye genelinde neredeyse tamamen kesilmektedir; yalnızca Ordu ve Rize çevrelerinde oldukça yerel gök gürültülü geçişler kalmaktadır. Yurt genelinde parçalı ve az bulutlu, sakin bir gece yaşanırken güney ve batı kesimlerde yüksek nem ve sıcaklık hissi devam etmektedir.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Kavurucu sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 18 ilde yaşayanlar dikkat

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI!

11 AĞUSTOS SALI

Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu genelinde aşırı sıcaklar hakimdir; Aydın, Denizli, Muğla ve Şanlıurfa çevrelerinde sıcaklıklar 40 derece ve üzerine ulaşmaktadır. Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde az bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava görülürken, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaktadır.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Kavurucu sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 18 ilde yaşayanlar dikkat

12 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

Sıcak hava dalgası güney ve batı kesimlerde etkisini sürdürmekte, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıklar 41 derece seviyelerine kadar çıkmaktadır. İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in büyük bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli bir seyir izlenirken, yağışlı hava kütlesi Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile iç kesimlerine sıkışmış durumdadır.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Kavurucu sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 18 ilde yaşayanlar dikkat

13 AĞUSTOS PERŞEMBE

Kuzey kesimlerde yağışlı sistem genişlemeye başlamaktadır. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun en doğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar görülmektedir. Güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise yüksek sıcaklıklar (38 derece - 41 derece) ve açık hava devam etmektedir.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Kavurucu sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 18 ilde yaşayanlar dikkat

14 AĞUSTOS CUMA

Sağanak yağışlar Marmara Bölgesi'nin genelinde, İç Ege'nin kuzeyinde ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında etkisini artırmaktadır. Karadeniz hattı boyunca uzanan yağışlı sistemle birlikte kuzey ve iç bölgelerde sıcaklıklarda birkaç derecelik düşüş gözlemlenmektedir. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de ise çöl sıcakları etkisini korumaktadır.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Kavurucu sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 18 ilde yaşayanlar dikkat

15 AĞUSTOS CUMARTESİ

Yağışlı hava kuzeybatıdan çekilerek Ege'nin iç kesimlerine, Göller Yöresi'ne, İç Anadolu'nun güneyine ve Doğu Karadeniz'e kaymaktadır. Marmara ve Kıyı Ege'de hava tekrar açmaya ve sıcaklıklar 28 derece - 30 derece bantlarında seyretmeye başlarken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde kavurucu sıcaklar 41 dereceye varan değerlerle sürmektedir.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Kavurucu sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 18 ilde yaşayanlar dikkat

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Kavurucu sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 18 ilde yaşayanlar dikkat

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Kavurucu sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 18 ilde yaşayanlar dikkat

İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Kavurucu sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 18 ilde yaşayanlar dikkat

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Kavurucu sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 18 ilde yaşayanlar dikkat

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Kavurucu sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 18 ilde yaşayanlar dikkat

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Kavurucu sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 18 ilde yaşayanlar dikkat

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Kavurucu sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 18 ilde yaşayanlar dikkat

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Tokat ve Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Kavurucu sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 18 ilde yaşayanlar dikkat

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Kavurucu sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 18 ilde yaşayanlar dikkat

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

#İSTANBUL #METEOROLOJİ #TÜRKİYE #HAVA DURUMU