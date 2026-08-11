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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Kavurucu sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 18 ilde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Kavurucu sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 18 ilde yaşayanlar dikkat
Türkiye bir yanda 40 dereceyi aşan çöl sıcakları, diğer yanda sel uyarılarıyla iki mevsimi birden yaşıyor. Sıcaklardan bunalanlar için beklenen müjde ise nihayet haritalara yansıdı. İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere batı illerine hafta sonu sağanak geliyor. Şemsiyeleri hazırlayın!
Giriş Tarihi: 11.08.2026 08:53
Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 09:15