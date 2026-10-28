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Meteoroloji'den son dakika 'turuncu' ve 'sarı' kod alarmı: O illerde yaşayanlar dikkat, sel ve fırtına kapıda!

Pastırma sıcakları hayalleri suya düştü... Yurdu etkisi altına alan fırtına ve şiddetli sağanak yağış için Meteoroloji (MGM) tehlike haritasını güncelledi. Başta bir ilimiz için 'Turuncu' alarm verilirken, birçok bölge için de 'Sarı' kodlu sel ve su baskını uyarısı yapıldı. Peki şemsiyelerin bile uçacağı bu tehlikeli hava dalgası nereleri vuracak? Hafta sonu hava nasıl olacak? 29 Ekim'de hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 28.10.2026 08:51 Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 09:01
Meteoroloji’den son dakika ’turuncu’ ve ’sarı’ kod alarmı: O illerde yaşayanlar dikkat, sel ve fırtına kapıda!

Türkiye genelinde güneşli günlerin devam edeceğini düşünenlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) peş peşe kritik haberler geldi. Çarşamba sabahından itibaren batıdan yurda giriş yapan şiddetli hava sistemi; saatte 60 kilometreyi bulan fırtına ve tehlike boyutuna ulaşan "çok kuvvetli" sağanak yağışları beraberinde getiriyor.

Meteoroloji’den son dakika ’turuncu’ ve ’sarı’ kod alarmı: O illerde yaşayanlar dikkat, sel ve fırtına kapıda!

Tehlike haritasını güncelleyen Meteoroloji, güney ve batı kıyılarımızda sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı vatandaşları teyakkuza geçirdi. "Okullar tatil olur mu?" sorusunu zirveye taşıyan bu hareketli hava durumu, doğa yürüyüşü ve piknik gibi hafta sonu planlarını da altüst etmeye hazırlanıyor.

Meteoroloji’den son dakika ’turuncu’ ve ’sarı’ kod alarmı: O illerde yaşayanlar dikkat, sel ve fırtına kapıda!

GÜNE ŞİDDETLİ RÜZGAR VE 'ÇOK KUVVETLİ' SAĞANAKLA BAŞLIYORUZ: ŞEMSİYELER YETERSİZ KALABİLİR!

Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşması bekleniyor. Bu fırtınamsı rüzgar, beraberinde Ege ve Akdeniz kıyılarına adeta yağmur taşıyor. Özellikle Güney Ege ve Batı Akdeniz şeridinde, sabah saatlerinden gece yarısına kadar "çok kuvvetli ve şiddetli" sağanak yağışlar haritalara yansımış durumda.

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Meteoroloji’den son dakika ’turuncu’ ve ’sarı’ kod alarmı: O illerde yaşayanlar dikkat, sel ve fırtına kapıda!

Öğle saatlerinde batı bölgelerinde yoğunlaşan bu kuvvetli yağış dalgası, ilerleyen saatlerde doğuya doğru kayarak Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde de etkisini gösterecek. Dışarı çıkmayı planlayanların uçuşan çatı ve devrilen ağaç risklerine karşı rüzgar hızını mutlaka hesaba katması gerekiyor.

Meteoroloji’den son dakika ’turuncu’ ve ’sarı’ kod alarmı: O illerde yaşayanlar dikkat, sel ve fırtına kapıda!

HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR? İŞTE İL İL LİSTE!

Çarşamba gününden itibaren yurdu saran gökgürültülü sağanak yağışlar, haritalarda neredeyse tüm bölgeleri kırmızı şimşek ikonlarıyla doldurmuş durumda; İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Muğla, Bursa, Adana, Diyarbakır, Malatya, Elazığ ve Erzurum dahil olmak üzere yurdun dört bir yanında yağışlar etkisini gösterecek.

Meteoroloji’den son dakika ’turuncu’ ve ’sarı’ kod alarmı: O illerde yaşayanlar dikkat, sel ve fırtına kapıda!

Hafta ortasında Marmara'dan Güneydoğu Anadolu'ya kadar geniş bir coğrafyayı yıkayan bu yağışlar, cuma ve cumartesi günü batı illerinde (İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara) yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakırken, doğu illerinde (Diyarbakır, Trabzon, Erzurum, Van) etkisini sürdürecek. Pazar gününe gelindiğinde ise yağışlı hava dalgası tekrar batıya dönerek İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Konya ve Muğla gibi büyükşehirleri yeniden şemsiyelere mahkum edecek.

Meteoroloji’den son dakika ’turuncu’ ve ’sarı’ kod alarmı: O illerde yaşayanlar dikkat, sel ve fırtına kapıda!

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Türkiye'nin üç büyük metropolünde yaşayanlar için bu hafta hava durumu tam bir iniş çıkış grafiği çiziyor; İstanbul, İzmir ve Ankara haftanın ilk yarısını gökgürültülü sağanak yağışlarla geçirirken, hafta sonuna doğru kısa bir mola verip pazar günü yeniden ıslanacak. İstanbul'da çarşamba ve perşembe günleri aralıklı yağışlı ve bulutlu geçen havanın ardından cuma ve cumartesi günü parçalı bulutlu bir gökyüzü yüzünü gösterecek, ancak pazar günü yağmur geri dönecek.

Meteoroloji’den son dakika ’turuncu’ ve ’sarı’ kod alarmı: O illerde yaşayanlar dikkat, sel ve fırtına kapıda!

İzmir'de çarşamba ve perşembe günleri 21 derece seviyelerinde kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlar hayatı zorlarken, cuma ve cumartesi yerini 23 derecelik güneşli molalara bırakacak, fakat pazar günü Ege'nin incisi tekrar gökgürültülü sağanaklara teslim olacak. Başkent Ankara ise çarşamba ve perşembe günleri gökgürültülü sağanak yağışların merkezinde yer alırken, hafta sonuna doğru yağışlar hafiflese de kapalı gökyüzü pazar günü yerini yeniden sağanak yağmura bırakarak Ankaralılara şemsiyelerini kapattırmayacak.

Meteoroloji’den son dakika ’turuncu’ ve ’sarı’ kod alarmı: O illerde yaşayanlar dikkat, sel ve fırtına kapıda!

MGM HARİTAYI GÜNCELLEDİ: TURUNCU VE SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER HANGİLERİ?

Meteoroloji'nin yayımladığı son tehlike haritası durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Ülkenin güneybatısında yer alan Muğla ve çevresi için sel, su baskını ve yıldırım riskinin en yüksek seviyelerde olduğunu işaret eden "Turuncu" kodlu uyarı verilmiş durumda. Tehlike sadece Ege ile sınırlı kalmıyor; Antalya'dan başlayarak Akdeniz kıyı şeridi boyunca uzanan iller ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki geniş bir bölge (Malatya, Elazığ, Diyarbakır çevreleri) için "Sarı" kodlu uyarı yapıldı. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların özellikle dere yataklarından uzak durması ve ani su baskınlarına karşı şimdiden tedbirini alması hayati önem taşıyor.

Meteoroloji’den son dakika ’turuncu’ ve ’sarı’ kod alarmı: O illerde yaşayanlar dikkat, sel ve fırtına kapıda!

HAFTA SONU PLAN YAPANLARA KÖTÜ HABER: YAĞIŞLAR BİTİYOR MU?

"Hafta sonu hava nasıl olacak, plan yapalım mı?" diyenler için maalesef güneşli haberler veremiyoruz. Çarşamba ve Perşembe günü yurdu saran gökgürültülü sağanak yağışlar Cuma ve Cumartesi günü yurdun batı kesimlerinde yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakarak kısa bir nefes aldırsa da, doğu bölgelerinde yağışlar hız kesmeden devam edecek.

Meteoroloji’den son dakika ’turuncu’ ve ’sarı’ kod alarmı: O illerde yaşayanlar dikkat, sel ve fırtına kapıda!

Ancak asıl sürpriz Pazar günü yaşanacak; batı ve güney kıyılarımız başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümü haftanın son gününde yeniden gökgürültülü sağanak yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Kısacası bu hafta sonu doğa yürüyüşü veya piknik planlayanların B planı olarak kapalı mekan alternatiflerini hazırlamasında büyük fayda var.

Meteoroloji’den son dakika ’turuncu’ ve ’sarı’ kod alarmı: O illerde yaşayanlar dikkat, sel ve fırtına kapıda!

MGM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASINI PAYLAŞTI

28 EKİM 2026 ÇARŞAMBA

Türkiye genelinde oldukça geniş çaplı ve etkili bir yağışlı sistem görülmektedir. Ülkenin neredeyse tamamında sağanak yağış hakimken, özellikle Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar dikkat çekmektedir. Sıcaklıklar genel olarak 15 ile 25 derece arasında değişmektedir.

Meteoroloji’den son dakika ’turuncu’ ve ’sarı’ kod alarmı: O illerde yaşayanlar dikkat, sel ve fırtına kapıda!

29 EKİM 2026 PERŞEMBE

Yağışlı havanın ülke genelindeki etkisi devam etmektedir. Batı, iç ve güney bölgeler başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak ve sağanak yağış geçişleri sürmektedir. Sıcaklıklarda bir önceki güne kıyasla belirgin bir değişim yaşanmamaktadır.

Meteoroloji’den son dakika ’turuncu’ ve ’sarı’ kod alarmı: O illerde yaşayanlar dikkat, sel ve fırtına kapıda!

30 EKİM 2026 CUMA

Batı ve güneybatı kesimlerde hava yavaş yavaş açarak yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakmaya başlamıştır. Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'de güneş yüzünü gösterirken, ülkenin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam etmektedir.

Meteoroloji’den son dakika ’turuncu’ ve ’sarı’ kod alarmı: O illerde yaşayanlar dikkat, sel ve fırtına kapıda!

31 EKİM 2026 CUMARTESİ

Yağışlı sistemin etki alanı daralmış; İç Anadolu, Orta Karadeniz, Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlar durarak yerini çok bulutlu bir havaya bırakmıştır. Yağışlar ağırlıklı olarak Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak şeklinde görülmektedir. Güney Ege ve Akdeniz'in batı kıyılarında ise gök gürültülü sağanaklar devam etmektedir.

Meteoroloji’den son dakika ’turuncu’ ve ’sarı’ kod alarmı: O illerde yaşayanlar dikkat, sel ve fırtına kapıda!

1 KASIM 2026 PAZAR

Ülkenin batı ve kuzey kesimlerinde yağışlı hava tekrar yayılım göstermektedir. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışlar gözlenirken, özellikle Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanaklar etkilidir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise bulutlu ve genel olarak yağışsız bir hava hakimdir.

Meteoroloji’den son dakika ’turuncu’ ve ’sarı’ kod alarmı: O illerde yaşayanlar dikkat, sel ve fırtına kapıda!

MGM PAYLAŞTI! BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH 06:00 İLE 12:00

Türkiye genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkilidir. Özellikle Ege kıyılarında ve Akdeniz'in batı şeridinde yağışların "kuvvetli", bazı noktalarda ise "çok kuvvetli ve şiddetli" olması beklenmektedir. Ayrıca, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin büyük bölümünde de "kuvvetli yağış" uyarısı bulunmaktadır. İç Anadolu ve Karadeniz'in bir kısmı ise çok bulutlu olmakla birlikte nispeten yağışsızdır.

Meteoroloji’den son dakika ’turuncu’ ve ’sarı’ kod alarmı: O illerde yaşayanlar dikkat, sel ve fırtına kapıda!

ÖĞLE (12:00-18:00)

Yağışlı sistem, Batı Anadolu ve Akdeniz'de etkisini daha geniş bir alana yayarak İç Anadolu'nun batısına kadar ilerlemiştir. Güney Ege ve Akdeniz kıyılarındaki gök gürültülü yağışlar devam ederken, bu bölgeler ile Güneydoğu Anadolu'da "kuvvetli yağış" uyarıları sürmektedir. Marmara'nın güneybatısında rüzgarın saatte 40-60 km hıza ulaştığı görülmektedir.

Meteoroloji’den son dakika ’turuncu’ ve ’sarı’ kod alarmı: O illerde yaşayanlar dikkat, sel ve fırtına kapıda!

AKŞAM (18:00-24:00)

Yağışların yurdun doğusuna doğru kaydığı ve batı bölgelerde etkisini bir miktar azalttığı gözlemlenmektedir. Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar devam ederken, İç Anadolu ve Orta Karadeniz tamamen bulutlu bir havaya bürünmüştür. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun orta kesimlerinde "kuvvetli yağış" uyarısı geçerliliğini korumaktadır.

Meteoroloji’den son dakika ’turuncu’ ve ’sarı’ kod alarmı: O illerde yaşayanlar dikkat, sel ve fırtına kapıda!

GECE (00:00 İLE 06:00)

Yağışlı havanın etkisini Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaştırdığı görülmektedir. Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte "kuvvetli yağış" uyarıları devam etmektedir. Batı ve Güney bölgelerde (Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz kıyıları) ise daha çok aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri etkisini sürdürmektedir. İç ve kuzey kesimler ise ağırlıklı olarak bulutlu bir gece geçirmektedir.

Meteoroloji’den son dakika ’turuncu’ ve ’sarı’ kod alarmı: O illerde yaşayanlar dikkat, sel ve fırtına kapıda!

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Edirne ve Kırklareli dışında) Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, (Sinop ve Artvin dışında) Karadeniz, (Kars ve Ardahan dışında) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege ve Doğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, Kıyı Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 Km/Saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den son dakika ’turuncu’ ve ’sarı’ kod alarmı: O illerde yaşayanlar dikkat, sel ve fırtına kapıda!

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI1: Yağışların, Ege'nin batı kesimleri ile Batı Akdeniz'de kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI2: Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güneydoğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, perşembe (29.10.2026) günü sabah saatlerine kadar Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğu, Malatya'nın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Adıyaman il geneli ile Şanlıurfa'nın kuzey, Diyarbakır'ın kuzey ve batısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji’den son dakika ’turuncu’ ve ’sarı’ kod alarmı: O illerde yaşayanlar dikkat, sel ve fırtına kapıda!

İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale'nin güney kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Çok bulutlu

Meteoroloji’den son dakika ’turuncu’ ve ’sarı’ kod alarmı: O illerde yaşayanlar dikkat, sel ve fırtına kapıda!

EGE

Çok bulutlu, batısında kuvvetli, güneybatısında çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den son dakika ’turuncu’ ve ’sarı’ kod alarmı: O illerde yaşayanlar dikkat, sel ve fırtına kapıda!

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı