Meteoroloji’den ters köşe! Çarşamba çifte uyarı, hafta sonu ise büyük sürpriz: Yaz geri mi dönüyor?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu