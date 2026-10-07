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Meteoroloji'den ters köşe! Çarşamba çifte uyarı, hafta sonu ise büyük sürpriz: Yaz geri mi dönüyor?
Meteoroloji'den ters köşe! Çarşamba çifte uyarı, hafta sonu ise büyük sürpriz: Yaz geri mi dönüyor?
Son dakika hava durumu haberleri... Havalar bir ısınıp bir soğurken, Meteoroloji'nin yayımladığı son dakika haritaları Türkiye'yi ikiye böldü. Batıda sürücüleri bekleyen 'gizli tehlike', doğuda ise gök gürültülü sağanak alarmı verildi. Peki, milyonların merakla beklediği hafta sonu hava nasıl olacak? İşte planları baştan yazdıracak 5 günlük hava durumu tahmini...
Giriş Tarihi: 07.10.2026 09:14
Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 09:21