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Meteoroloji'den ters köşe! Çarşamba çifte uyarı, hafta sonu ise büyük sürpriz: Yaz geri mi dönüyor?

Son dakika hava durumu haberleri... Havalar bir ısınıp bir soğurken, Meteoroloji'nin yayımladığı son dakika haritaları Türkiye'yi ikiye böldü. Batıda sürücüleri bekleyen 'gizli tehlike', doğuda ise gök gürültülü sağanak alarmı verildi. Peki, milyonların merakla beklediği hafta sonu hava nasıl olacak? İşte planları baştan yazdıracak 5 günlük hava durumu tahmini...

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Giriş Tarihi: 07.10.2026 09:14 Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 09:21
Meteoroloji’den ters köşe! Çarşamba çifte uyarı, hafta sonu ise büyük sürpriz: Yaz geri mi dönüyor?

Ekim ayının ortalarına doğru ilerlerken, sabah evden çıkarken ne giyeceğine veya şemsiye alıp almayacağına karar vermek adeta bir bulmacaya dönüştü! Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan güncel hava durumu haritaları, önümüzdeki günlerde üst üste yaşanacak sert hava değişimlerini gözler önüne seriyor. Bir yanda güne yoğun sis ve pusla uyanan batı illerinde sürücüler için "görüş mesafesi" uyarısı yapılırken, diğer yanda doğu bölgeleri ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak yağış alarmı verildi. Ancak asıl bomba hafta sonu patlıyor! Kalın montları dolaptan çıkaranları şaşırtacak, piknik ve sahil planlarını yeniden yaptıracak o sıcaklık sürprizi haritalara yansıdı. Peki, bu hafta sonu Türkiye'yi nasıl bir hava bekliyor? İşte il il güncel hava durumu detayları...

Meteoroloji’den ters köşe! Çarşamba çifte uyarı, hafta sonu ise büyük sürpriz: Yaz geri mi dönüyor?

SABAH VE GECE YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT: SİS VE PUS ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Çarşamba gününün erken saatlerinde (06:00 - 12:00) özellikle Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun büyük bir bölümünde yoğun pusun etkili olduğu görülüyor. Gündüz saatlerinde bu puslu hava dağılıp yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bıraksa da, gece yarısından itibaren (00:00 - 06:00) batı ve iç kesimlerde puslu havanın geri döneceği tahmin ediliyor. Özellikle sabahın erken ve gecenin ilerleyen saatlerinde işe giden veya uzun yola çıkacak sürücülerin, düşen görüş mesafesine karşı dikkatli olmaları ve takip mesafelerini korumaları büyük önem taşıyor.

Meteoroloji’den ters köşe! Çarşamba çifte uyarı, hafta sonu ise büyük sürpriz: Yaz geri mi dönüyor?

DOĞUDA ŞEMSİYELERİ AÇIN: GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK NE ZAMAN VURACAK?

Batı bölgeler güne puslu bir havayla başlarken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Özellikle öğle saatlerinden itibaren (12:00 - 18:00) Doğu Anadolu'nun geniş bir kesiminde ve Karadeniz'in doğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar patlak verecek.

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Meteoroloji’den ters köşe! Çarşamba çifte uyarı, hafta sonu ise büyük sürpriz: Yaz geri mi dönüyor?

Şaşırtıcı bir şekilde aynı saatlerde Akdeniz kıyılarında, özellikle Mersin ve Adana çevrelerinde de yerel gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanması bekleniyor. Akşam saatlerine (18:00 - 24:00) gelindiğinde ise yağışlar batıdan çekilerek etkisini daha çok Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı dolaylarında sürdürecek.

Meteoroloji’den ters köşe! Çarşamba çifte uyarı, hafta sonu ise büyük sürpriz: Yaz geri mi dönüyor?

BU HAFTA SONU PLAN YAPANLARA MÜJDE: YAZ GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Milyonlarca çalışanın ve öğrencinin en çok merak ettiği soruya gelelim: Hafta sonu hava nasıl olacak, planlar iptal mi? Haritalara göre açık havada vakit geçirmek isteyenleri harika bir sürpriz bekliyor. Perşembe ve Cuma günleri doğu bölgelerde etkisini yavaş yavaş kaybeden yağışlı sistem, yerini bol güneşe bırakıyor.

Meteoroloji’den ters köşe! Çarşamba çifte uyarı, hafta sonu ise büyük sürpriz: Yaz geri mi dönüyor?

Cumartesi ve Pazar günleri Türkiye'nin neredeyse tamamında pırıl pırıl, güneşli ve açık bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, özellikle güney sahillerimizde yazdan kalma günler yaşanacak; öyle ki Pazar günü Antalya'da termometrelerin 34 dereceyi, Adana'da ise 32 dereceyi göstermesi bekleniyor. Sonbaharın bu güzel güneşini kaçırmamak için piknik veya sahil planlarınızı şimdiden yapabilirsiniz!

Meteoroloji’den ters köşe! Çarşamba çifte uyarı, hafta sonu ise büyük sürpriz: Yaz geri mi dönüyor?

MGM 5 GÜNLÜK HARİTAYI PAYLAŞTI! HAFTA SONU HAVA DURUMU

7 EKİM ÇARŞAMBA

Türkiye'nin batı ve iç kesimlerinde genellikle parçalı bulutlu ve açık bir hava hakimken, Karadeniz'in büyük bir bölümü, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz'in bazı yörelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülmektedir. Sıcaklıklar Marmara ve Ege'de 20'li derecelerin ortalarında seyrederken, İç Anadolu'da 18-22°C civarında, Doğu Anadolu'da ise 15-19°C aralığında ölçülmektedir.

Meteoroloji’den ters köşe! Çarşamba çifte uyarı, hafta sonu ise büyük sürpriz: Yaz geri mi dönüyor?

8 EKİM PERŞEMBE

Yağışlı sistem etkisini yurdun kuzey ve doğu hatlarında sürdürmeye devam ederek Karadeniz kıyıları ile Kuzeydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olmaktadır. Ülkenin batı, güney ve iç kesimlerinin büyük bir bölümünde parçalı bulutlu ve bol güneşli hava etkisini korurken, genel sıcaklık değerlerinde belirgin bir değişim yaşanmamaktadır.

Meteoroloji’den ters köşe! Çarşamba çifte uyarı, hafta sonu ise büyük sürpriz: Yaz geri mi dönüyor?

9 EKİM CUMA

Yağışlar yurdun büyük bir bölümünü terk ederek sadece Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğu sınırlarında yerel olarak varlık göstermektedir. Ülkenin geri kalanında bol güneşli ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olmaya başlarken, güney ve batı kıyılarında sıcaklıklar belirgin bir artış göstererek Antalya'da 31°C, İzmir'de 30°C seviyelerine ulaşmaktadır.

Meteoroloji’den ters köşe! Çarşamba çifte uyarı, hafta sonu ise büyük sürpriz: Yaz geri mi dönüyor?

10 EKİM CUMARTESİ

İtibarıyla Türkiye genelinde tamamen yağışsız, açık ve güneşli bir hava dalgası yurt genelini etkisi altına almaktadır. Tüm bölgelerde bulutlanma azalırken, sıcaklıklar yurt genelinde yükseliş trendine girerek Ege ve Akdeniz kıyılarında 32-33°C'lere, İç Anadolu'da 23-25°C aralığına, Marmara'da ise 24-27°C aralığına kadar çıkmaktadır.

Meteoroloji’den ters köşe! Çarşamba çifte uyarı, hafta sonu ise büyük sürpriz: Yaz geri mi dönüyor?

11 EKİM PAZAR

Yurdun büyük çoğunluğunda güneşli ve açık hava etkisini sürdürmeye devam ederken, yalnızca Doğu Akdeniz (Adana ve Hatay) çevrelerinde yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri haritaya yansımaktadır. Sıcaklıklar ülke genelinde hafta sonunun ılıman ve sıcak karakterine uygun olarak yüksek seyretmekte olup, İstanbul gibi kuzeybatı illerinde de 27°C'leri bulmaktadır.

Meteoroloji’den ters köşe! Çarşamba çifte uyarı, hafta sonu ise büyük sürpriz: Yaz geri mi dönüyor?

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL? O SAATLERE DİKKAT!

SABAH (06:00 ile 12:00)

7 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde, Türkiye'nin batı ve iç kesimlerinde (Marmara, Ege'nin iç kesimleri ve İç Anadolu) geniş çaplı pus hadisesi gözlemlenmektedir. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda, özellikle Erzurum, Muş, Rize ve Artvin civarında yağışlar görülürken, Hatay ve çevresinde yerel gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaktadır.

Meteoroloji’den ters köşe! Çarşamba çifte uyarı, hafta sonu ise büyük sürpriz: Yaz geri mi dönüyor?

ÖĞLE (12:00 ile 18:00)

Öğle saatlerine gelindiğinde, batı ve iç kesimlerdeki pus tabakası dağılarak yerini çoğunlukla güneşli ve parçalı bulutlu bir havaya bırakmaktadır. Doğudaki yağışlı sistem ise etki alanını genişleterek Doğu Akdeniz (Mersin, Adana, Hatay), Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun geneline yayılan gök gürültülü sağanak yağışlara dönüşmektedir.

Meteoroloji’den ters köşe! Çarşamba çifte uyarı, hafta sonu ise büyük sürpriz: Yaz geri mi dönüyor?

AKŞAM (18:00 ile 24:00)

Akşam saatlerinde, gün içinde geniş bir alana yayılan gök gürültülü sağanak yağışlar etki alanını daraltarak yalnızca Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu (Erzurum, Bingöl, Muş) ve Doğu Karadeniz'in doğu uçlarında (Artvin çevresi) varlık göstermektedir. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu dahil olmak üzere yurdun büyük bir kısmında hava açmakta ve parçalı bulutlu bir duruma geçmektedir.

Meteoroloji’den ters köşe! Çarşamba çifte uyarı, hafta sonu ise büyük sürpriz: Yaz geri mi dönüyor?

GECE (00:00 ile 06:00)

8 Ekim Perşembe gününün ilk saatlerinde, yağışlı sistem Türkiye'yi tamamen terk etmekte ve doğu bölgelerinde hava sakinleşmektedir. Ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu bir hal alırken, gece soğumasıyla birlikte Marmara Bölgesi'nin tamamında ve Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde (Kastamonu, Zonguldak) yeniden pus hadisesi etkili olmaya başlamaktadır.

Meteoroloji’den ters köşe! Çarşamba çifte uyarı, hafta sonu ise büyük sürpriz: Yaz geri mi dönüyor?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den ters köşe! Çarşamba çifte uyarı, hafta sonu ise büyük sürpriz: Yaz geri mi dönüyor?

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den ters köşe! Çarşamba çifte uyarı, hafta sonu ise büyük sürpriz: Yaz geri mi dönüyor?

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Hatay kıyıları, öğleden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Antalya'nın batı ve doğu kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ve doğu kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den ters köşe! Çarşamba çifte uyarı, hafta sonu ise büyük sürpriz: Yaz geri mi dönüyor?

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den ters köşe! Çarşamba çifte uyarı, hafta sonu ise büyük sürpriz: Yaz geri mi dönüyor?

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den ters köşe! Çarşamba çifte uyarı, hafta sonu ise büyük sürpriz: Yaz geri mi dönüyor?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 19°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

Meteoroloji’den ters köşe! Çarşamba çifte uyarı, hafta sonu ise büyük sürpriz: Yaz geri mi dönüyor?

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin batı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den ters köşe! Çarşamba çifte uyarı, hafta sonu ise büyük sürpriz: Yaz geri mi dönüyor?

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

MARDİN °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

#TÜRKİYE #METEOROLOJİ