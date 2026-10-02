MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ifadesi ortaya çıktı! Sızdırılan sınav soruları, hakemlere tehdit, milyonluk para trafiği...

KLASMAN DEĞİŞİKLİKLERİ VE "TASFİYE" İDDİALARI

Gündoğdu'ya ifadesinde, 8 Mart 2022'de ligler devam ederken çok sayıda hakem ve gözlemcinin klasman dışına çıkarılmasının gerekçeleri soruldu. Kararın kamuoyu ve kulüplerden gelen talepler doğrultusunda, TFF Yönetim Kurulunun iradesi ve hukuk birimlerinin değerlendirmesiyle alındığını savunan Gündoğdu, kişisel saiklerle hareket etmediğini belirtti. Karara karşı Tahkim Kuruluna başvuran hakemlerin birçoğunun göreve iade edildiği hatırlatılan ifadede, 2022'de dönen bazı isimlerin 2024-2025 sezonunda yeniden liste dışı kalması da sorgulandı. Gündoğdu, kararların MHK bünyesinde kolektif alındığını ve TFF yönetiminin onayından geçtiğini ifade etti.

Soruşturma dosyasında; 2024-2025 sezonunda yayımlanan ilk klasman listesinin ardından açıklanan ikinci listede 13 hakem ve 6 gözlemcinin somut gerekçe gösterilmeden liste dışı bırakıldığı, ayrıca 2015 yılındaki Trabzonspor müsabakalarında görev alan bazı hakemlerin yıllar sonra benzer kararlarla sistem dışına itildiği yönündeki tanık anlatımları da yer aldı. Gündoğdu ise söz konusu iddiaları reddederek kararların performans ve ihtiyaç çerçevesinde alındığını beyan etti.