MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ifadesi ortaya çıktı! Sızdırılan sınav soruları, hakemlere tehdit, milyonluk para trafiği...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarıyla ilgili başlatılan "Hakemler dosyası" soruşturmasında sular durulmuyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Dosyaya giren skandal ses kayıtları, sızdırılan sınav soruları, hakemlere yönelik "kariyer bitirme" tehditleri ve MASAK raporlarındaki milyonlarca liralık çelişkili para hareketlerine ilişkin ifadeler dikkat çekti. İşte detaylar...