Trend Galeri Trend Yaşam Sakarya’da okullar tatil mi? Valilik duyurdu: 12 Ocak Sakarya’da okul var mı, yok mu?

Sakarya'da beklenen hava değişimi sonrası öğrenciler ve veliler tatil ihtimalini yakından takip ediyor. Kar yağışı ve kuvvetli soğukların etkili olacağı tahmin edilirken, 12 Ocak Pazartesi günü için okulların durumu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 12.01.2026 06:36 Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 07:59
Meteoroloji uyarılarının ardından Sakarya'da eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği gündeme geldi. Özellikle sabah saatlerinde buzlanma riski nedeniyle gözler resmi açıklamalara çevrildi. Peki, Sakarya Valiliği'nden 12 Ocak Pazartesi için kar tatili açıklaması geldi mi?

SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, bu gece başlaması beklenen yoğun kar yağışı ve oluşabilecek buzlanmalar nedeniyle il genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim-öğretime 12 Ocak tarihinde 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Valilik kararı doğrultusunda, okulların tatil edildiği gün kamu kurumlarında çalışan malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

68 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bölümünde etkili olacak fırtına, kuvvetli yağış ve çığ riski nedeniyle 68 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

O iller şu şekilde:

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Düzce.