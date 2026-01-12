Trend Galeri Trend Yaşam Sakarya’da okullar tatil mi? Valilik duyurdu: 12 Ocak Sakarya’da okul var mı, yok mu?

Sakarya'da beklenen hava değişimi sonrası öğrenciler ve veliler tatil ihtimalini yakından takip ediyor. Kar yağışı ve kuvvetli soğukların etkili olacağı tahmin edilirken, 12 Ocak Pazartesi günü için okulların durumu merak konusu oldu. Peki, Sakarya'da yarın okullar tatil mi?

Giriş Tarihi: 12.01.2026 06:36 Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 07:59