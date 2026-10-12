Şemsiye ve montları hazırlayın! Hava durumu tersine dönüyor! MGM uyardı: Çamur yağmuru, fırtına ve soğuk aynı anda geliyor

İL İL HAVA DURUMU NASIL?



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kocaeli ve Sakarya hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı