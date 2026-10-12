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Şemsiye ve montları hazırlayın! Hava durumu tersine dönüyor! MGM uyardı: Çamur yağmuru, fırtına ve soğuk aynı anda geliyor

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminleri belli oldu! Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini artırırken bazı bölgeler için kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı yapıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklıklar düşüşe geçecek. Peki, yağışlar hangi illerde etkili olacak, hava sıcaklıkları kaç dereceye kadar gerileyecek?

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Giriş Tarihi: 12.10.2026 08:56 Güncelleme Tarihi: 12.10.2026 09:03
Şemsiye ve montları hazırlayın! Hava durumu tersine dönüyor! MGM uyardı: Çamur yağmuru, fırtına ve soğuk aynı anda geliyor

Sonbahar yüzünü sert gösteriyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava durumu haritalarına göre, Türkiye genelinde sağanak yağışlı hava etkisini sürdürecek. Özellikle bazı bölgelerde kuvvetli yağış, yıldırım ve su baskını riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de de sıcaklıkların hafta ortasından itibaren belirgin şekilde düşmesi beklenirken gözler il il hava durumu tahminlerine çevrildi. İşte önümüzdeki 5 gün boyunca Türkiye'yi bekleyen hava olayları ve Meteoroloji'nin dikkat çektiği kritik detaylar...

Şemsiye ve montları hazırlayın! Hava durumu tersine dönüyor! MGM uyardı: Çamur yağmuru, fırtına ve soğuk aynı anda geliyor

EVDEN ÇIKMADAN ÖNCE SAATE MUTLAKA BAKIN: O BÖLGELERDE YAĞIŞ ŞİDDETİNİ KATLIYOR!

Pazartesi gününe Ege ve Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli yağış uyarısıyla başlıyoruz. Öğle saatlerine doğru ilerlediğimizde, yağışlı sistemin etki alanını genişleterek yurdun batı, iç ve güney kesimlerinde şiddetini artırdığını görüyoruz.

Şemsiye ve montları hazırlayın! Hava durumu tersine dönüyor! MGM uyardı: Çamur yağmuru, fırtına ve soğuk aynı anda geliyor

GECE YARISINA DİKKAT! MARMARA VE GÜNEYDOĞU'DA SAĞANAK ALARMI VERİLDİ

Akşam saatlerinde de devam edecek olan bu sağanak yağışlar, gece yarısından itibaren Marmara Bölgesi'nin batısında, özellikle Trakya kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin çevrelerinde kuvvetli sağanak alarmına dönüşüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Şemsiye ve montları hazırlayın! Hava durumu tersine dönüyor! MGM uyardı: Çamur yağmuru, fırtına ve soğuk aynı anda geliyor

ŞEMSİYESİZ ADIM ATILMAYACAK! İŞTE HARİTADAKİ RİSKLİ İLLERİN TAM LİSTESİ

Beş günlük meteorolojik veriler ve haritalar incelendiğinde; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Isparta, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat, Çankırı, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Amasya, Çorum, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Bingöl, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman dâhil olmak üzere yurt genelindeki neredeyse tüm illerimizde hafta boyunca aralıklarla gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Şemsiye ve montları hazırlayın! Hava durumu tersine dönüyor! MGM uyardı: Çamur yağmuru, fırtına ve soğuk aynı anda geliyor

3 BÜYÜKŞEHRE KRİTİK UYARI: İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE TERMOMETRELER ÇAKILACAK!

İstanbul, İzmir ve Ankara'da önümüzdeki beş gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürürken, sıcaklıklarda Hissedilir Bir Düşüş Yaşanacak. İstanbul'da Pazartesi günü 25 derece civarında seyreden hava sıcaklığı, Perşembe ve Cuma günleri gök gürültülü sağanak yağışla birlikte 18-19 derecelere kadar gerileyecek. Başkent Ankara'da ise haftaya 28 derecelik ılık ve yağışlı bir havayla başlanırken, hafta ortasından itibaren sağanak yağışların kuvvetlenmesiyle sıcaklık Cuma günü 17 dereceye kadar düşecek. Ege'nin incisi İzmir'de de beş gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar eksik olmazken, Pazartesi ve Salı günleri 27-28 derece olan termometreler Perşembe gününden itibaren yerini 21 derece seviyelerindeki serin havaya bırakacak.

Şemsiye ve montları hazırlayın! Hava durumu tersine dönüyor! MGM uyardı: Çamur yağmuru, fırtına ve soğuk aynı anda geliyor

HAFTA SONU PLANI YAPANLARA KÖTÜ HABER: GÜNEŞE HASRET KALACAĞIZ!

Hafta sonu planlarını güneşli havaya göre yapmak isteyenlere kötü bir haberimiz var; önümüzdeki beş gün boyunca Türkiye'nin neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak yağışlar yakamızı bırakmayacak. Salı ve Çarşamba günleri yurt genelinde şemsiyesiz dışarı adım atmak pek mümkün görünmüyor.

Şemsiye ve montları hazırlayın! Hava durumu tersine dönüyor! MGM uyardı: Çamur yağmuru, fırtına ve soğuk aynı anda geliyor

O GÜN MONTLARI ÇIKARIN! SICAKLIKLAR ANİDEN DİBE VURUYOR

Perşembe gününden itibaren ise termometrelerde belirgin bir düşüş yaşanması bekleniyor. Özellikle İstanbul'da sıcaklıkların Perşembe günü 19 dereceye, Ankara'da ise 17 derecelere kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Cuma günü de ülke genelinde kapalı, serin ve yağışlı hava dalgası etkisini sürdürecek.

Şemsiye ve montları hazırlayın! Hava durumu tersine dönüyor! MGM uyardı: Çamur yağmuru, fırtına ve soğuk aynı anda geliyor

SADECE YAĞMUR DEĞİL ÇAMUR DA YAĞACAK! UZMANLARDAN PEŞ PEŞE 'TOZ TAŞINIMI' UYARISI

Sadece şiddetli yağmur değil, aynı zamanda bölgesel riskler de kapıda. Güncel verilerde özellikle güney ve güneydoğu bölgelerimiz için peş peşe "Toz Taşınımı" uyarısı yapıldığı dikkat çekiyor. Gün boyunca etkili olması beklenen bu durum, hem hava kalitesini düşürebilir hem de yağışla birleştiğinde araçların ve balkonların çamurla kaplanmasına sebep olabilir.

Şemsiye ve montları hazırlayın! Hava durumu tersine dönüyor! MGM uyardı: Çamur yağmuru, fırtına ve soğuk aynı anda geliyor

METEOROLOJİ HARİTAYI İŞARET ETTİ: SEL VE ULAŞIM AKSAMALARINA KARŞI HAZIRLIKLI OLUN!

Meteoroloji'nin haritalarda ısrarla vurguladığı "Kuvvetli Yağış" dalgasının etkili olacağı bölgelerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı son derece hazırlıklı olması gerekiyor.

Şemsiye ve montları hazırlayın! Hava durumu tersine dönüyor! MGM uyardı: Çamur yağmuru, fırtına ve soğuk aynı anda geliyor

MGM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASINI PAYLAŞTI!

12 EKİM 2026 PAZARTESİ

Yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağışların hakim olduğu, oldukça hareketli bir hava durumu gözlemlenmektedir. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun tamamına yakınında yağış beklenirken, günün en yüksek sıcaklıkları İstanbul'da 25°C, Ankara'da 22°C, İzmir'de 26°C ve Antalya'da 30°C civarında seyretmektedir.

Şemsiye ve montları hazırlayın! Hava durumu tersine dönüyor! MGM uyardı: Çamur yağmuru, fırtına ve soğuk aynı anda geliyor

13 EKİM 2026 SALI

Yağışlı sistem ülke genelindeki etkisini büyük ölçüde sürdürmeye devam etmekte olup, yurdun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar görülmektedir. Sadece İç Anadolu'nun güney kesimlerinde yer yer çok bulutlu ve yağışsız bir hava beklenirken, sıcaklıklarda hafif bir düşüş eğilimi başlamıştır.

Şemsiye ve montları hazırlayın! Hava durumu tersine dönüyor! MGM uyardı: Çamur yağmuru, fırtına ve soğuk aynı anda geliyor

14 EKİM 2026 ÇARŞAMBA

Gök gürültülü sağanak yağışlar batı, iç, kuzey ve güney bölgelerde etkili olmaya devam etmektedir. Ülkenin doğu sınırına yakın kesimlerinde yağış yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakırken, hava sıcaklıkları yavaş yavaş düşmeye devam etmektedir.

Şemsiye ve montları hazırlayın! Hava durumu tersine dönüyor! MGM uyardı: Çamur yağmuru, fırtına ve soğuk aynı anda geliyor

15 EKİM 2026 PERŞEMBE

Yurdun batı, iç ve kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar varlığını korurken, sıcaklıklarda belirgin bir azalma yaşanmaktadır. Özellikle Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar haftanın ilk gününe kıyasla ciddi şekilde düşmüştür; örneğin İstanbul 17°C'ye, Ankara ise 15°C'ye gerilemiştir. Doğu sınırındaki illerde ise parçalı bulutlu hava hakimiyetini sürdürmektedir.

Şemsiye ve montları hazırlayın! Hava durumu tersine dönüyor! MGM uyardı: Çamur yağmuru, fırtına ve soğuk aynı anda geliyor

16 EKİM 2026 CUMA

Yağışlı hava dalgası yurdun iç, kuzey, doğu ve güney kesimlerinde etkisini sürdürürken, Ege kıyılarında havanın açmaya başladığı ve yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bıraktığı görülmektedir. Hafta başındaki sıcaklıklarla kıyaslandığında ülke genelinde daha serin bir hava hakimdir ve sıcaklıklar haftanın en düşük seviyelerinde seyretmektedir.

Şemsiye ve montları hazırlayın! Hava durumu tersine dönüyor! MGM uyardı: Çamur yağmuru, fırtına ve soğuk aynı anda geliyor

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL? İŞTE SAAT SAAT HARİTA

SABAH (06:00-12:00)

Günün ilk saatlerinde Türkiye genelinde çoğunlukla parçalı bulutlu bir hava hakimken; Trakya, Ege kıyıları, Akdeniz sahil şeridi ve Güneydoğu ile Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülmektedir. Haritada bu yağışlı bölgeler için "kuvvetli" uyarısı yapılırken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde (Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep çevreleri) ek olarak "toz taşınımı" uyarısı dikkat çekmektedir.

Şemsiye ve montları hazırlayın! Hava durumu tersine dönüyor! MGM uyardı: Çamur yağmuru, fırtına ve soğuk aynı anda geliyor

ÖĞLE (12:00-18:00)

Öğle saatlerine geçildiğinde gök gürültülü sağanak yağışların etki alanı önemli ölçüde genişleyerek yurdun batı, iç ve doğu bölgelerinin neredeyse tamamını etkisi altına almaktadır. Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'daki birçok ilde kuvvetli yağış uyarıları haritada geniş bir yeşil alanla vurgulanırken, güneydoğu kesimlerdeki toz taşınımı ve kuvvetli yağış uyarıları varlığını korumaktadır.

Şemsiye ve montları hazırlayın! Hava durumu tersine dönüyor! MGM uyardı: Çamur yağmuru, fırtına ve soğuk aynı anda geliyor

AKŞAM (18:00-24:00)

Akşam saatlerinde yağışlı sistem İç Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz'in büyük bir bölümünde etkisini yitirerek yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakmaktadır. Ancak Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar ile birlikte "kuvvetli yağış" ve "toz taşınımı" uyarıları devam etmektedir.

Şemsiye ve montları hazırlayın! Hava durumu tersine dönüyor! MGM uyardı: Çamur yağmuru, fırtına ve soğuk aynı anda geliyor

GECE (00:00-06:00)

Gece saatlerinde yağışlı alanların daha da daralarak belirli bölgelerde yoğunlaştığı görülmektedir. Gök gürültülü sağanak yağışlar bu dilimde özellikle Trakya ve Marmara'nın büyük bir bölümünde, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde etkili olmaya devam etmekte olup, bu alanlarda kuvvetli yağış uyarısı sürmektedir. İç ve kuzey kesimler ise geceyi bulutlu veya parçalı bulutlu geçirmektedir.

Şemsiye ve montları hazırlayın! Hava durumu tersine dönüyor! MGM uyardı: Çamur yağmuru, fırtına ve soğuk aynı anda geliyor

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Kocaeli ve Sakarya dışında), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu (Ardahan ve Iğdır dışında), Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay ve Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Şemsiye ve montları hazırlayın! Hava durumu tersine dönüyor! MGM uyardı: Çamur yağmuru, fırtına ve soğuk aynı anda geliyor

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay, Elazığ, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Şemsiye ve montları hazırlayın! Hava durumu tersine dönüyor! MGM uyardı: Çamur yağmuru, fırtına ve soğuk aynı anda geliyor

İL İL HAVA DURUMU NASIL?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kocaeli ve Sakarya hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Şemsiye ve montları hazırlayın! Hava durumu tersine dönüyor! MGM uyardı: Çamur yağmuru, fırtına ve soğuk aynı anda geliyor

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Şemsiye ve montları hazırlayın! Hava durumu tersine dönüyor! MGM uyardı: Çamur yağmuru, fırtına ve soğuk aynı anda geliyor

AKDENİZ

Parcalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya, Isparta ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Şemsiye ve montları hazırlayın! Hava durumu tersine dönüyor! MGM uyardı: Çamur yağmuru, fırtına ve soğuk aynı anda geliyor

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Şemsiye ve montları hazırlayın! Hava durumu tersine dönüyor! MGM uyardı: Çamur yağmuru, fırtına ve soğuk aynı anda geliyor

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu