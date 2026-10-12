Şemsiye ve montları hazırlayın! Hava durumu tersine dönüyor! MGM uyardı: Çamur yağmuru, fırtına ve soğuk aynı anda geliyor

ŞEMSİYESİZ ADIM ATILMAYACAK! İŞTE HARİTADAKİ RİSKLİ İLLERİN TAM LİSTESİ
Beş günlük meteorolojik veriler ve haritalar incelendiğinde; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Isparta, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat, Çankırı, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Amasya, Çorum, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Bingöl, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman dâhil olmak üzere yurt genelindeki neredeyse tüm illerimizde hafta boyunca aralıklarla gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.