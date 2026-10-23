Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul’da sağanak alarmı: İşte il il hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.