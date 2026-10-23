Trend Galeri Trend Yaşam Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul’da sağanak alarmı: İşte il il hava durumu

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul’da sağanak alarmı: İşte il il hava durumu

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! İstanbul dahil birçok bölgede yağışlı hava etkisini gösterecek, 4 ilde ise kuvvetli sağanak bekleniyor. Sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunması istenirken, Batı Karadeniz için de saat verildi. Peki, yağış hangi illeri etkileyecek, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu...

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Giriş Tarihi: 23.10.2026 08:41 Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 08:54
Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul’da sağanak alarmı: İşte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava durumu raporunda yurdun kuzey ve batı kesimleri için yağış uyarısında bulundu. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul’da sağanak alarmı: İşte il il hava durumu

İstanbul'da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu havayla birlikte sağanak yağış etkili olacak. Batı Karadeniz'de ise akşam saatlerinden sonra yağışların başlaması tahmin ediliyor. Meteoroloji, kuvvetli yağışın neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Peki, bugün İstanbul'da hava nasıl olacak, hangi illerde yağış bekleniyor? İşte MGM'nin il il güncel hava durumu tahminleri...

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul’da sağanak alarmı: İşte il il hava durumu

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve teddbirli olunmalıdır.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul’da sağanak alarmı: İşte il il hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul’da sağanak alarmı: İşte il il hava durumu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey Ege kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gçk gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul’da sağanak alarmı: İşte il il hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul’da sağanak alarmı: İşte il il hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul’da sağanak alarmı: İşte il il hava durumu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul’da sağanak alarmı: İşte il il hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı bulutlu

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul’da sağanak alarmı: İşte il il hava durumu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 15°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 17°C

Parçalı bulutlu

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul’da sağanak alarmı: İşte il il hava durumu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalıve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul’da sağanak alarmı: İşte il il hava durumu

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul’da sağanak alarmı: İşte il il hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul’da sağanak alarmı: İşte il il hava durumu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul’da sağanak alarmı: İşte il il hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul’da sağanak alarmı: İşte il il hava durumu

VAN GÖLÜ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#METEOROLOJİ