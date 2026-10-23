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Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul’da sağanak alarmı: İşte il il hava durumu
Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul’da sağanak alarmı: İşte il il hava durumu
Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! İstanbul dahil birçok bölgede yağışlı hava etkisini gösterecek, 4 ilde ise kuvvetli sağanak bekleniyor. Sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunması istenirken, Batı Karadeniz için de saat verildi. Peki, yağış hangi illeri etkileyecek, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu...
Giriş Tarihi: 23.10.2026 08:41
Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 08:54