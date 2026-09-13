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Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul ve o iller için sağanak alarmı!
Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul ve o iller için sağanak alarmı!
Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Sabahki güneşli havaya sakın aldanmayın. Meteoroloji (MGM) yayınladığı son haritayla İstanbul ve çevre iller için "sağanak" alarmı verdi. Peki, şiddetli yağış tam olarak saat kaçta başlayacak ve yeni haftada hangi bölgelere yayılacak? İşte planlarınızı değiştirecek o kritik tahmin...
Giriş Tarihi: 13.09.2026 09:34
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 09:41