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Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul ve o iller için sağanak alarmı!

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Sabahki güneşli havaya sakın aldanmayın. Meteoroloji (MGM) yayınladığı son haritayla İstanbul ve çevre iller için "sağanak" alarmı verdi. Peki, şiddetli yağış tam olarak saat kaçta başlayacak ve yeni haftada hangi bölgelere yayılacak? İşte planlarınızı değiştirecek o kritik tahmin...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 13.09.2026 09:34 Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 09:41
Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul ve o iller için sağanak alarmı!

Güne pırıl pırıl bir havayla uyanmış ve kendinizi dışarı atmış olabilirsiniz; ancak eve dönüş yolunda sırılsıklam ıslanmaya hazır olun! Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son dakika uyarı haritaları, "yalancı güneşe" karşı vatandaşları uyarıyor.

Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul ve o iller için sağanak alarmı!

Günün ilk yarısında Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkili olan sıcak ve parçalı bulutlu gökyüzü, akşam saatlerine doğru yerini hızla kararacak bulutlara ve gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak.

Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul ve o iller için sağanak alarmı!

Başta İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa olmak üzere, Marmara Bölgesi'ni adeta esir alacak bu ani hava değişimi için yetkililer net bir saat dilimi verdi. Eğer şu an dışarıdaysanız veya yeni haftaya hazırlıksız yakalanmak istemiyorsanız, şemsiyeleri raflardan acilen indirtecek bu uyarılara mutlaka kulak vermelisiniz.

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Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul ve o iller için sağanak alarmı!

SABAH SAATLERİNE İNANIP ŞEMSİYESİZ ÇIKMAYIN!

Pazar sabah saatlerinde (06:00-12:00) Türkiye'nin büyük bir bölümü parçalı bulutlu ve güneşli bir havaya uyanırken, Trakya kesiminde yani Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yağışlı sistem yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. Öğle saatlerine (12:00-18:00) gelindiğinde ise Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor; haritalarda termometrelerin 36-37 dereceleri gösterdiği illerimiz dikkat çekiyor. Ancak dışarı çıkacaklar için asıl kritik saatler öğleden sonra başlıyor.

Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul ve o iller için sağanak alarmı!

İSTANBUL VE ÇEVRESİ İÇİN KRİTİK SAATLER: AKŞAM KAPIYI ÇALIYOR

Akşam saatlerine (18:00-24:00) doğru hava durumu aniden yön değiştiriyor. Marmara Bölgesi'nin kalbi İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar hızla etkili olmaya başlayacak. Gece saatlerine (00:00-06:00) geçildiğinde ise bu kuvvetli yağışlı sistem etki alanını doğuya doğru genişleterek Batı Karadeniz'e (Zonguldak, Karabük, Kastamonu) ve Ankara'nın kuzey kesimlerine kadar uzanacak. Bu illerde ikamet eden vatandaşların ani su baskınlarına ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksamalara karşı kesinlikle tedbirli olması gerekiyor.

Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul ve o iller için sağanak alarmı!

YENİ HAFTADA BİZİ NELER BEKLİYOR? ŞEMSİYELERİ KALDIRALIM MI?

5 günlük MGM tahmin haritasına baktığımızda, Pazartesi günü itibarıyla yağışlı havanın kuzey şeridi boyunca Marmara'dan Karadeniz'e doğru yayıldığını açıkça görüyoruz. Salı ve Çarşamba günleri ise bu yağışlı sistem yönünü İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi'ne doğru çevirerek etki alanını daha da genişletiyor.

Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul ve o iller için sağanak alarmı!

Çarşamba günü yurdun özellikle doğu yarısında geniş çaplı gök gürültülü sağanaklar beklenirken, Perşembe gününden itibaren batı bölgelerimiz yeniden yüzünü güneşe dönecek ve yağış sadece Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu köşesine sıkışarak yurdu terk etmeye başlayacak.

Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul ve o iller için sağanak alarmı!

MGM 5 GÜNLÜK HARİTAYI PAYLAŞTI! YENİ HAFTADA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

13 EYLÜL 2026, PAZAR

Pazar günü Türkiye genelinde çoğunlukla az bulutlu ve sıcak bir hava hakimken, yalnızca Marmara Bölgesi'nin batısında (Trakya ve Çanakkale çevresi) gök gürültülü sağanak yağışlar görülmektedir. Sıcaklıklar özellikle Ege, İç Anadolu'nun batısı, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde oldukça yüksektir ve yer yer 37 dereceye kadar ulaşmaktadır.

Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul ve o iller için sağanak alarmı!

14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ

Yeni haftanın ilk gününde yağışlı sistem doğuya doğru ilerleyerek Marmara Bölgesi'nin büyük bir kısmını, Batı ve Orta Karadeniz'i ile İç Anadolu'nun kuzeybatısını etkisi altına almaktadır. Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, yurdun güney ve doğu kesimleri güneşli, parçalı bulutlu ve sıcak kalmaya devam etmektedir. Yağış alan batı kesimlerde sıcaklıklarda birkaç derecelik düşüşler göze çarpmaktadır.

Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul ve o iller için sağanak alarmı!

15 EYLÜL 2026 SALI

Salı günü yağışlar ağırlıklı olarak Karadeniz bölgesi boyunca doğuya doğru kaymaktadır. Marmara Bölgesi'nde yağış etkisini kaybedip hava açarken, yurdun batı, güney ve iç kesimlerinde (Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu/Güneydoğu Anadolu) güneşli hava etkisini sürdürmektedir. Güney ve doğu bölgelerde yüksek sıcaklıklar devam etmektedir.

Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul ve o iller için sağanak alarmı!

16 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA

Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağışlar yurt genelinde geniş bir alana yayılmaktadır; İç Anadolu'nun tamamına yakını, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun batısı ve Akdeniz'in iç kesimleri yağışın etkisi altındadır. Buna karşın Marmara ve Ege bölgelerinde hava genel olarak parçalı ve az bulutludur. Yağışın etkisiyle özellikle iç kesimlerde sıcaklıklarda belirgin bir düşüş gözlemlenmektedir (21-25 derece civarlarına gerileme).

Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul ve o iller için sağanak alarmı!

17 EYLÜL 2026 PERŞEMBE

Perşembe günü yağışlı sistem yurdun doğusuna çekilerek sadece Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde etkili olmaya devam etmektedir. Türkiye'nin geri kalan batı, iç ve güney bölgelerinin tamamında (Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu) yağışsız, güneşli ve parçalı bulutlu bir gökyüzü hakimdir.

Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul ve o iller için sağanak alarmı!

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? HANGİ SAATLERDE YAĞMUR VAR?

SABAH (06:00-12:00)

Pazar sabahı saatlerinde Türkiye genelinde çoğunlukla az bulutlu, açık ve güneşli bir gökyüzü hakimdir. Sadece yurdun en batı ucu olan Trakya kesiminde (Edirne ve Tekirdağ çevreleri) gök gürültülü sağanak yağışların etkili olduğu görülmektedir.

Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul ve o iller için sağanak alarmı!

ÖĞLE (12:00-18:00)

Günün en sıcak saatlerine girildiğinde, Trakya'daki gök gürültülü sağanak yağışlı sistem varlığını sürdürmektedir ve buna ek olarak doğuda Van civarında da yerel bir gök gürültülü yağış hücresi belirmiştir. Bu zaman diliminde en çok dikkat çeken detay ise Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde (özellikle Aydın, Denizli, Antalya, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi illerde) beliren yüksek sıcaklık uyarılarıdır. Yurdun geri kalanı parçalı bulutlu ve güneşli olmaya devam etmektedir.

Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul ve o iller için sağanak alarmı!

AKŞAM (18:00-24:00)

Akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte güney ve batı bölgelerdeki aşırı sıcaklık uyarıları sona ermiştir. Gündüz Trakya'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağışlı sistemin doğuya doğru hareket ederek İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa'yı kapsayan Doğu Marmara bölgesini etkisi altına aldığı gözlemlenmektedir. Türkiye'nin geri kalanında ise genel olarak parçalı bulutlu, sakin bir akşam havası izlenmektedir.

Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul ve o iller için sağanak alarmı!

GECE (00:00-06:00)

Yeni günün ilk saatlerinde yağışlı sistem doğuya doğru ilerleyişini sürdürmektedir. Gök gürültülü sağanak yağışlar İstanbul ve Sakarya çevrelerinde etkisini korurken, ağırlıklı olarak Batı Karadeniz'e (Zonguldak, Karabük, Kastamonu) kaymıştır. Yurdun diğer tüm bölgelerinde gece saatleri boyunca parçalı ve az bulutlu bir hava durumunun hakim olduğu görülmektedir.

Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul ve o iller için sağanak alarmı!

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in batısı ile Van'ın doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle yurdun kuzey kesimlerinde kuzeyli, iç ve güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul ve o iller için sağanak alarmı!

İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı ve yer ye çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 29°C

Parçalı ve yer ye çok bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul ve o iller için sağanak alarmı!

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul ve o iller için sağanak alarmı!

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul ve o iller için sağanak alarmı!

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul ve o iller için sağanak alarmı!

BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul ve o iller için sağanak alarmı!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul ve o iller için sağanak alarmı!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul ve o iller için sağanak alarmı!

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

#İSTANBUL #METEOROLOJİ #HAVA DURUMU #TÜRKİYE