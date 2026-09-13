Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul ve o iller için sağanak alarmı!

ÖĞLE (12:00-18:00)

Günün en sıcak saatlerine girildiğinde, Trakya'daki gök gürültülü sağanak yağışlı sistem varlığını sürdürmektedir ve buna ek olarak doğuda Van civarında da yerel bir gök gürültülü yağış hücresi belirmiştir. Bu zaman diliminde en çok dikkat çeken detay ise Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde (özellikle Aydın, Denizli, Antalya, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi illerde) beliren yüksek sıcaklık uyarılarıdır. Yurdun geri kalanı parçalı bulutlu ve güneşli olmaya devam etmektedir.