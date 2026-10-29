Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA...Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına kapıda...

SON DAKİKA...Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına kapıda...

Pastırma sıcakları bekleyenlere kötü haber! Meteoroloji, yurt genelinde etkili olacak sağanak ve gök gürültülü yağışlara karşı uyardı. Bazı bölgelerde şiddetini artıracak yağışlarla birlikte fırtına da etkili olacak. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama riski artarken gözler Meteoroloji'nin uyarı yaptığı illere çevrildi. 4 il için turuncu 26 il için sarı kodlu alarm verildi. Peki yağışlar kaç gün sürecek? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 29.10.2026 08:41 Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 08:50
SON DAKİKA...Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına kapıda...

MGM, Türkiye genelini etkisi altına alacak yağışlı hava nedeniyle peş peşe uyarılarda bulundu. Marmara'dan Akdeniz'e, Güneydoğu Anadolu'dan Doğu Anadolu'ya kadar birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken bazı illerde yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

SON DAKİKA...Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına kapıda...

Marmara ve Kuzey Ege'de saatte 60 kilometreye ulaşabilecek rüzgârın da etkisini göstermesi bekleniyor. Peki, sağanak ve fırtına hangi illeri vuracak? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu...

SON DAKİKA...Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına kapıda...

UYARILAR

Yağışların, Marmara'nın kuzey ve batısı (Edirne ve Kırklareli hariç), Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu(Siirt hariç ) ile Bingöl, Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA...Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına kapıda...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın kuzey ve batısı (Edirne ve Kırklareli hariç), Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu(Siirt hariç ) ile Bingöl ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA...Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına kapıda...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın kuzey ve batısında (Edirne, Kırklareli hariç) kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA...Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına kapıda...

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA...Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına kapıda...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana'nın batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA...Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına kapıda...

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA...Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına kapıda...

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA...Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına kapıda...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 22°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA...Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına kapıda...

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA...Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına kapıda...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Siirt hariç) yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 20°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 21°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA...Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına kapıda...

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, doğusunun açıkları doğu ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

SON DAKİKA...Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına kapıda...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

SON DAKİKA...Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına kapıda...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6, açıkları 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi ve açıkları 2,0 ila 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

SON DAKİKA...Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına kapıda...

AKDENİZ

Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusu 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

SON DAKİKA...Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına kapıda...

VAN GÖLÜ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, yağış anında orta

SON DAKİKA...Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına kapıda...
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#METEOROLOJİ