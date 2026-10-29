Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA...Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına kapıda...
SON DAKİKA...Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına kapıda...
Pastırma sıcakları bekleyenlere kötü haber! Meteoroloji, yurt genelinde etkili olacak sağanak ve gök gürültülü yağışlara karşı uyardı. Bazı bölgelerde şiddetini artıracak yağışlarla birlikte fırtına da etkili olacak. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama riski artarken gözler Meteoroloji'nin uyarı yaptığı illere çevrildi. 4 il için turuncu 26 il için sarı kodlu alarm verildi. Peki yağışlar kaç gün sürecek? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.10.2026 08:41
Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 08:50