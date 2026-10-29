SON DAKİKA...Şemsiyesiz çıkan pişman olur! Meteoroloji’den turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına kapıda...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın kuzey ve batısında (Edirne, Kırklareli hariç) kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı