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Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu raporunu yayınladı. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ile 6 derece altında seyretmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. 16 il için ise sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte il il hava durumu....

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Giriş Tarihi: 06.11.2026 09:05
Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek! Meteoroloji’den sağanak ve kar uyarısı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat...

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu raporunda birçok bölge için yağış uyarısında bulundu. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması beklenirken özellikle Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak görülecek.

Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek! Meteoroloji’den sağanak ve kar uyarısı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat...

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkisini gösterecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin edilirken vatandaşlara ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları uyarısı yapıldı. Peki, hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? İşte MGM'nin il il hava durumu raporu...

Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek! Meteoroloji’den sağanak ve kar uyarısı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat...

UYARILAR

Yağışların Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

16 ilde sarı kodlu alarm verildi. Bu iller: Adıyaman, Bitlis. Elazığ, Hakkari, Malatya, Muş, Şanlıurfa, Şırnak, Bingöl, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Mardin, Siirt, Batman ve Kilis'e uyarı yapıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek! Meteoroloji’den sağanak ve kar uyarısı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları (Düzce ve Samsun hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sakarya ve Artvin çevreleri ile Antalya'nın doğu ve batı kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek! Meteoroloji’den sağanak ve kar uyarısı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sakarya ile ilk saatlerde İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin yerel yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yerel yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu

Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek! Meteoroloji’den sağanak ve kar uyarısı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat...

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek! Meteoroloji’den sağanak ve kar uyarısı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ve batı kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu, doğu ve batı kıyıları sağanak yağışlı

BURDUR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek! Meteoroloji’den sağanak ve kar uyarısı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Niğde çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek! Meteoroloji’den sağanak ve kar uyarısı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Zonguldak çevrelerinin, gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinin (Düzce hariç) yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile gece saatlerinde yağmurlu

Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek! Meteoroloji’den sağanak ve kar uyarısı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri (Samsun hariç) ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek! Meteoroloji’den sağanak ve kar uyarısı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat...

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneyinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek! Meteoroloji’den sağanak ve kar uyarısı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek! Meteoroloji’den sağanak ve kar uyarısı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat...

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege'de fırtına; Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, gece ve sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, gece saatlerinde 7; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısı 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek! Meteoroloji’den sağanak ve kar uyarısı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, sabah yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek! Meteoroloji’den sağanak ve kar uyarısı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar kuzeyi kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyi 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Kuzey Ege 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5, Görüş: İyi.

Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek! Meteoroloji’den sağanak ve kar uyarısı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, gece ve sabah saatlerinde kuzeyi yer yer 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek! Meteoroloji’den sağanak ve kar uyarısı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat...

VAN GÖLÜ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek! Meteoroloji’den sağanak ve kar uyarısı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat...
Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek! Meteoroloji’den sağanak ve kar uyarısı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat...
Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek! Meteoroloji’den sağanak ve kar uyarısı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat...
Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek! Meteoroloji’den sağanak ve kar uyarısı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat...
Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek! Meteoroloji’den sağanak ve kar uyarısı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat...
Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek! Meteoroloji’den sağanak ve kar uyarısı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat...
Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek! Meteoroloji’den sağanak ve kar uyarısı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat...
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#METEOROLOJİ