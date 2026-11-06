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Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat...
Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu raporunu yayınladı. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ile 6 derece altında seyretmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. 16 il için ise sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte il il hava durumu....
Giriş Tarihi: 06.11.2026 09:05