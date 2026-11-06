Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek! Meteoroloji’den sağanak ve kar uyarısı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ve batı kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu, doğu ve batı kıyıları sağanak yağışlı

BURDUR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı