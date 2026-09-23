Sıcaklıklar çakılıyor: Meteoroloji’den 47 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbullular bugüne dikkat, o saatler çok kritik

HANGİ İLLERDE YAĞIŞ VAR? TOPLAM KAÇ İL SAĞANAĞA TESLİM OLACAK?
Meteoroloji'nin harita verilerine göre Çarşamba günü Türkiye genelinde toplam 47 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı hava kütlesi Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale olmak üzere 10 ili etkisi altına alırken; Ege Bölgesi'nde İzmir, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de sağanak geçişleri görülecek. Akdeniz Bölgesi'nde Antalya, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye ve Hatay yağış alırken; İç Anadolu'da Ankara, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir ve Kayseri'de gök gürültülü sağanak etkili olacak. Karadeniz Bölgesi ise Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin dâhil 16 ilin tamamında sağanağa teslim olurken, Doğu Anadolu'da ise Ardahan yağışlı sistemin etki alanına giriyor.