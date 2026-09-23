Trend Galeri Trend Yaşam Sıcaklıklar çakılıyor: Meteoroloji'den 47 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbullular bugüne dikkat, o saatler çok kritik

Sıcaklıklar çakılıyor: Meteoroloji'den 47 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbullular bugüne dikkat, o saatler çok kritik

Son dakika hava durumu haberleri... Türkiye fırtına ve kuvvetli sağanak yağışa teslim oluyor! Marmara, Karadeniz ve Akdeniz'de birçok il tehlikeyi işaret eden 'sarı kod' ile uyarılırken, AKOM İstanbulluları sokağa çıkmamaları gereken kritik saat için uyardı. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte dışarı çıkmadan önce mutlaka bilmeniz gerekenler...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 23.09.2026 09:24 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 09:33
Sıcaklıklar çakılıyor: Meteoroloji’den 47 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbullular bugüne dikkat, o saatler çok kritik

Yeni güne başlarken hava durumu haritaları deyim yerindeyse sarıya boyandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yurdun batı ve iç kesimlerini esir alacak şiddetli gök gürültülü sağanak ve fırtına için peş peşe alarm verdi.

Sıcaklıklar çakılıyor: Meteoroloji’den 47 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbullular bugüne dikkat, o saatler çok kritik

Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu tam 47 ilde bugün şemsiyeler ve kalın kıyafetler hayat kurtaracak. İstanbul için yağışın zirve yapacağı o tehlikeli saatler netleşirken, Perşembe ve Cuma yüzünü gösterecek olan güneş sizleri kesinlikle yanıltmasın.

Sıcaklıklar çakılıyor: Meteoroloji’den 47 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbullular bugüne dikkat, o saatler çok kritik

UZMANLAR UYARDI: O SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN VE FIRTINAYA DİKKAT!

Çarşamba gününün detaylı haritalarına baktığımızda durum oldukça ciddileşiyor. Sabah saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'i kapsayan geniş bir alanda "Kuvvetli" sağanak yağış uyarısı dikkat çekiyor. Üstelik sadece yağmur değil, rüzgar da zorluk çıkaracak; Orta Karadeniz kıyılarında (Samsun ve çevresi) rüzgarın hızının saatte 40-60 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Öğle saatlerinde de etkisini sürdürecek olan bu sistem, akşam ve gece saatlerine doğru özellikle Zonguldak, Bartın ve Kastamonu gibi Batı Karadeniz illerinde yerini kuvvetli yağış alarmına bırakıyor.

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Sıcaklıklar çakılıyor: Meteoroloji’den 47 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbullular bugüne dikkat, o saatler çok kritik

İSTANBUL İÇİN KRİTİK AKOM UYARISI: YAĞIŞ SAAT KAÇTA ETKİSİNİ ARTIRACAK?

Megakent İstanbul için Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) de çok kritik saatli uyarılar geldi. Güne 14 dereceye kadar gerileyen serin ve çok bulutlu bir havayla başlayan İstanbullular, aralıklı yağmurların etkisinde kalacak. AKOM'un son verilerine göre, sağanak yağışlar özellikle öğle saatlerine doğru, 11.00 sularında etkisini iyice artıracak ve metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında yağış bırakacak. Mevsim normallerinin altında, 17 derecelerde seyredecek olan sıcaklıklarla birlikte rüzgarın da saatte 10-40 kilometre hıza çıkması bekleniyor. Yağışlı sistemin akşam 16.00'ya doğru İstanbul'u terk etmeye başlaması öngörülürken, Perşembe ve Cuma günü yüzünü gösterecek olan güneşli ve 21-22 derecelik hava, Cumartesi günü yerel yağışlara, Pazar günü ise 10-20 kilogramlık gök gürültülü sağanaklara bırakacak.

Sıcaklıklar çakılıyor: Meteoroloji’den 47 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbullular bugüne dikkat, o saatler çok kritik

HANGİ İLLERDE 'SARI KOD' ALARMI VERİLDİ? TEHLİKE NE BOYUTTA?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son tehlike haritasına göre, yurdun belirli kesimlerinde durum daha da ciddiye biniyor. Haritada "Az Tehlikeli" anlamına gelen 'Sarı Kod' ile işaretlenen bölgelerde vatandaşların ekstra tedbirli olması gerekiyor. Özellikle İstanbul'dan başlayarak Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'yi içine alan Marmara ve Kuzey Ege şeridi ile Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop'a kadar uzanan Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında sarı alarm verilmiş durumda. Güneyde ise Antalya kıyıları ile Hatay, Osmaniye ve Adana'nın bir kısmında yaşayanların, sarı kodlu uyarıya dikkat ederek ani sel ve su baskınlarına karşı tetikte olması büyük önem taşıyor. Ülkenin geri kalanı yeşil kod ile tehlikesiz görünse de, sarı kodlu illerde yaşayanların hava durumunu anlık takip etmesi şart.

Sıcaklıklar çakılıyor: Meteoroloji’den 47 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbullular bugüne dikkat, o saatler çok kritik

ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK? İKİ BÜYÜKŞEHİRDE SAĞANAK ALARMI!

Başkent Ankara ve Ege'nin incisi İzmir de Çarşamba günü kuvvetli yağışlı sistemden nasibini alan iller arasında yer alıyor. İzmir'de Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağışla birlikte termometreler 22 dereceyi gösterirken, Perşembe günden itibaren hava açıyor ve sıcaklıklar 25-26 derecelere yükseliyor. Ankara'da ise Çarşamba günü etkili olan yağışlı hava ve 19 derecelik serin günün ardından, Perşembe gününden itibaren yağış şehri terk ediyor; Cuma ve Cumartesi günleri parçalı bulutlu ve 23-25 derece civarında seyreden daha ılık bir hava hakim oluyor. Ancak her iki şehirde de Pazar günü yeni bir yağışlı dalganın kapıyı çalacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar çakılıyor: Meteoroloji’den 47 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbullular bugüne dikkat, o saatler çok kritik

HANGİ İLLERDE YAĞIŞ VAR? TOPLAM KAÇ İL SAĞANAĞA TESLİM OLACAK?

Meteoroloji'nin harita verilerine göre Çarşamba günü Türkiye genelinde toplam 47 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı hava kütlesi Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale olmak üzere 10 ili etkisi altına alırken; Ege Bölgesi'nde İzmir, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de sağanak geçişleri görülecek. Akdeniz Bölgesi'nde Antalya, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye ve Hatay yağış alırken; İç Anadolu'da Ankara, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir ve Kayseri'de gök gürültülü sağanak etkili olacak. Karadeniz Bölgesi ise Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin dâhil 16 ilin tamamında sağanağa teslim olurken, Doğu Anadolu'da ise Ardahan yağışlı sistemin etki alanına giriyor.

Sıcaklıklar çakılıyor: Meteoroloji’den 47 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbullular bugüne dikkat, o saatler çok kritik

BU HAFTA SONU PLAN YAPANLAR DİKKAT: ŞEMSİYELERİ KALDIRMAYIN, YAĞIŞ GERİ DÖNÜYOR!

Gök gürültülü sağanak yağışlar Perşembe ve Cuma günleri batıdan doğuya doğru çekilip yerini güneşli bir gökyüzüne bıraksa da, hafta sonu planı yapanlara maalesef kötü bir haberimiz var. Cumartesi günü yurdun büyük bölümünde güneş yüzünü gösterse de, Marmara'nın batısından yeni bir gök gürültülü sistem giriş yapıyor. Asıl sürpriz ise Pazar günü yaşanacak; kapımızı çalan bu yeni yağışlı dalga, gök gürültülü sağanaklar eşliğinde tüm Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısını yeniden esir alacak gibi görünüyor. Pazar gününü evde, kahve ve film eşliğinde geçirmek, dışarıda aniden bastıracak sağanaklara yakalanmaktan çok daha iyi bir fikir olabilir.

Sıcaklıklar çakılıyor: Meteoroloji’den 47 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbullular bugüne dikkat, o saatler çok kritik

MGM 5 GÜNLÜK HARİTAYI PAYLAŞTI! İŞTE GÜN GÜN HAVA DURUMU

23 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA

Türkiye'nin batı, iç ve kuzey kesimlerinde; özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaygın gök gürültülü sağanak yağışlar görülmektedir. Batı kesimlerde sıcaklıklar 17-22°C aralığına kadar düşerken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri güneşli ve parçalı bulutlu bir havaya sahiptir. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 36°C'ye kadar ulaşmaktadır.

Sıcaklıklar çakılıyor: Meteoroloji’den 47 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbullular bugüne dikkat, o saatler çok kritik

24 EYLÜL 2026 PERŞEMBE

Yağışlı hava dalgası etkisini batı kıyılarında kaybederek Ege sahil şeridinde yerini güneşli bir havaya bırakmaktadır. Ancak Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bölgesel olarak devam etmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri açık ve güneşli yapısını korurken, batı bölgelerinde sıcaklıklarda birkaç derecelik hafif bir artış gözlemlenmektedir.

Sıcaklıklar çakılıyor: Meteoroloji’den 47 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbullular bugüne dikkat, o saatler çok kritik

25 EYLÜL 2026 CUMA

Yurt genelinde hava belirgin şekilde açmakta, yağışlar sadece Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu'nun dar bir kesimiyle sınırlı kalmaktadır. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tamamen güneşli ve az bulutlu bir gökyüzü hakimdir. Ülke genelinde sıcaklıklar yükselişe geçerek Marmara'da 26°C'lere, güney bölgelerde ise 30-33°C seviyelerine çıkmaktadır.

Sıcaklıklar çakılıyor: Meteoroloji’den 47 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbullular bugüne dikkat, o saatler çok kritik

26 EYLÜL 2026 CUMARTESİ

Yurdun iç, güney ve doğu kesimlerinde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürmeye devam etmektedir. Buna karşılık yurdun kuzeybatısından yeni bir sistem giriş yaparak Trakya ile Marmara'nın kuzey kesimlerinde ve Karadeniz sahil şeridinin belirli noktalarında gök gürültülü sağanak yağışlara neden olmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar halen 34°C civarında yüksek seyretmektedir.

Sıcaklıklar çakılıyor: Meteoroloji’den 47 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbullular bugüne dikkat, o saatler çok kritik

27 EYLÜL 2026 PAZAR

Gök gürültülü sağanak yağışlar Türkiye'nin batı yarısını tamamen etkisi altına alarak Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısına yayılmaktadır. Karadeniz'in doğu kıyılarında da yağış görülürken, ülkenin doğu yarısı bu sistemden etkilenmemektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri açık, güneşli ve sıcak havasını korumakta; Güneydoğu'da termometreler 35°C'yi göstermektedir.

Sıcaklıklar çakılıyor: Meteoroloji’den 47 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbullular bugüne dikkat, o saatler çok kritik

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH (06:00-12:00)

Türkiye'nin batı yarısında geniş çaplı gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaktadır. Marmara ve Batı Karadeniz çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı öngörülürken, Orta Karadeniz açıklarında saatte 40-60 km hıza ulaşan rüzgarlar beklenmektedir. Ülkenin doğu ve güneydoğu bölgeleri ile Doğu Karadeniz bu saatlerde yağışsız, parçalı bulutlu ve güneşli bir havaya sahiptir.

Sıcaklıklar çakılıyor: Meteoroloji’den 47 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbullular bugüne dikkat, o saatler çok kritik

ÖĞLE (12:00-18:00)

Yağışlı hava sistemi etki alanını güneye ve iç kesimlere doğru genişleterek Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun büyük bir bölümünü kapsayacak şekilde yayılmaktadır. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı devam ederken, Karadeniz üzerindeki 40-60 km/sa hızındaki rüzgar da etkisini sürdürmektedir. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise parçalı bulutlu hava hakimiyetini korumaktadır.

Sıcaklıklar çakılıyor: Meteoroloji’den 47 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbullular bugüne dikkat, o saatler çok kritik

AKŞAM (18:00-24:00)

Sistem yavaş yavaş doğuya doğru hareket etmeye başlamakta; Marmara'nın batısı ve Ege kıyı şeridinde yağışlar etkisini kaybederek yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakmaktadır. Gök gürültülü sağanak yağışlar İç Ege, İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. Kuvvetli yağış uyarısı ise bu dilimde Batı Karadeniz kıyılarına (Zonguldak, Bartın, Kastamonu çevresi) kaymaktadır.

Sıcaklıklar çakılıyor: Meteoroloji’den 47 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbullular bugüne dikkat, o saatler çok kritik

GECE (00:00-06:00)

Yağış dalgası batı bölgeleri tamamen terk ederek yurdun orta kesimlerinde kuzeyden güneye uzanan bir bant şeklini almaktadır. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de hava açıp bulutlu bir seyir izlerken; kuvvetli yağışlar Batı ve Orta Karadeniz sahil şeridinde etkili olmaya devam etmektedir. İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Akdeniz gök gürültülü sağanak yağış alırken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağışsız ve parçalı bulutlu durumunu korumaktadır.

Sıcaklıklar çakılıyor: Meteoroloji’den 47 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbullular bugüne dikkat, o saatler çok kritik

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz (Mersin haric), İç Anadolu (Sivas ve Kahraman haric), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Düzce Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar çakılıyor: Meteoroloji’den 47 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbullular bugüne dikkat, o saatler çok kritik

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın doğusu, Düzce Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sıcaklıklar çakılıyor: Meteoroloji’den 47 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbullular bugüne dikkat, o saatler çok kritik

İL İL HAVA DURUMU NASIL?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sıcaklıklar çakılıyor: Meteoroloji’den 47 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbullular bugüne dikkat, o saatler çok kritik

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sıcaklıklar çakılıyor: Meteoroloji’den 47 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbullular bugüne dikkat, o saatler çok kritik

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Mersin haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusu ile Hatay batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sıcaklıklar çakılıyor: Meteoroloji’den 47 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbullular bugüne dikkat, o saatler çok kritik

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelini (Karaman ve Sivas haric) Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sıcaklıklar çakılıyor: Meteoroloji’den 47 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbullular bugüne dikkat, o saatler çok kritik

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Düzce, Bartın, Zonguldak, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli, kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli, kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıklar çakılıyor: Meteoroloji’den 47 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbullular bugüne dikkat, o saatler çok kritik

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta Karadeniz ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı