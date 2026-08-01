Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… 14 yaşındaki Murat İmrağ çocukluk arkadaşının kurbanı oldu! Acılı aileden korkunç iddialar: Evde şarjörü dolu 2 silah…

SON DAKİKA… 14 yaşındaki Murat İmrağ çocukluk arkadaşının kurbanı oldu! Acılı aileden korkunç iddialar: Evde şarjörü dolu 2 silah…

SON DAKİKA… Sakarya'da 14 yaşındaki Murat İmrağ, 16 yaşındaki çocukluk arkadaşının evinde şüpheli şekilde hayatını kaybetti. İddiaya göre 16 yaşındaki şüpheli, önce "Murat intihar etti" dedi, ardından olayın kazayla olduğunu söyledi! Aile, olayın kaza değil cinayet olduğunu belirtirken, şüphelinin o sözleri tüyler ürpertti: 7 kez kafasından vuruldu…

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 01.08.2026 09:56 Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 10:11
SON DAKİKA… 14 yaşındaki Murat İmrağ çocukluk arkadaşının kurbanı oldu! Acılı aileden korkunç iddialar: Evde şarjörü dolu 2 silah…

SON DAKİKA… Sakarya'da 14 yaşındaki Murat İmrağ çocukluk arkadaşının evinde şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Acılı ailenin iddiaları tüyler ürpertti.

SON DAKİKA… 14 yaşındaki Murat İmrağ çocukluk arkadaşının kurbanı oldu! Acılı aileden korkunç iddialar: Evde şarjörü dolu 2 silah…

Öyle ki Silsüpür ile İmrağ yıllardır görüşen iki aileydi. Sipsüpür ailesi, Murat İmrağ ve ablası Nehir İmrağ'ı sürpriz doğum günü için evlerine davet etti. Ancak o günün sabahı tam da kahvaltı hazırlanırken bir silah sesi duyuldu, kanlar içinde kalan Murat İmrağ, hayatını kaybetti.

14 yaşındaki Murat İmrağ çocukluk arkadaşının kurbanı oldu! Acılı aileden korkunç iddialar: Evde şarjörü dolu 2 silah… | Video

SON DAKİKA… 14 yaşındaki Murat İmrağ çocukluk arkadaşının kurbanı oldu! Acılı aileden korkunç iddialar: Evde şarjörü dolu 2 silah…

Murat İmrağ'ın gözaltına alınan 16 yaşındaki çocukluk arkadaşı önce "Ben lavabodaydım görmedim" dedi. Ardından ifadesinde Murat'ın intihar ettiğini söyledi. Ancak şüphelerin artması sonrası olayın kazayla yaşandığını belirtti. ATV Haber'in haberine göre evlatlarını kaybetmenin acısıyla sarsılan İmrağ çifti, olayın kaza değil cinayet olduğunu söyledi.

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SON DAKİKA… 14 yaşındaki Murat İmrağ çocukluk arkadaşının kurbanı oldu! Acılı aileden korkunç iddialar: Evde şarjörü dolu 2 silah…

"DAHA ÖNCE DE SİLAHLARI KULLANMIŞ"

Acılı baba Özkan İmrağ ise 16 yaşındaki şüpheli Y.S.'nin daha önce de silahları kullandığını ve videolarının olduğunu söyledi. Baba İmrağ "Ben yapmadım murat intihar etti. Ben o an lavabodaydım. 2 kaşının ortasından vuruldu benim oğlum. Bu kaza olmaz bacaktan vurulur. Bu çocuk bu silahları daha önce almış kullanmış. Videoları var" dedi.

SON DAKİKA… 14 yaşındaki Murat İmrağ çocukluk arkadaşının kurbanı oldu! Acılı aileden korkunç iddialar: Evde şarjörü dolu 2 silah…

"BENİM MASUM ÇOCUĞUMDAN NE İSTEDİLER!"

Anne Yeliz İmrağ "Benim oğlum bunu hak etmedi. Masum çocuğumdan ne istediler benim oğlumdan. Benim kızımın doğum gününde oğlumu öldürdüler. Kızıma doğum günü yapacağız dediler.

SON DAKİKA… 14 yaşındaki Murat İmrağ çocukluk arkadaşının kurbanı oldu! Acılı aileden korkunç iddialar: Evde şarjörü dolu 2 silah…

Kızımın doğduğu gün benim kucağıma oğlumun ölüsünü verdiler. Orada çekmecede silahın ne işi var? Kilit yok orda. Dede, anne, baba yok. 2 tane silah var 4 çocuk var. Ben adalet istiyorum. Çocuğumun kanı yerde kalmasın istiyorum" dedi.

SON DAKİKA… 14 yaşındaki Murat İmrağ çocukluk arkadaşının kurbanı oldu! Acılı aileden korkunç iddialar: Evde şarjörü dolu 2 silah…

"70 SANTİM ÖTEDEN VURULUYOR"

Teyze Yeşim Temin "İntihar süs veriyorlar. İntihar değil. Çeviremeyince kaza diyorlar. Çocuğumuzun kol boyu 48 santim. 70 santim öteden vuruluyor" diyerek cinayet şüphesine dikkat çekti.

SON DAKİKA… 14 yaşındaki Murat İmrağ çocukluk arkadaşının kurbanı oldu! Acılı aileden korkunç iddialar: Evde şarjörü dolu 2 silah…

"BİR ARKADAŞIM 7 KERE KAFASINDAN VURULDU..."

Olayın yaşandığı gün Murat'ın yanında olan abla Nehir İmrağ ise "Telefonu elimden almaya çalıştı. İkizi kimseyi arama haber verme dedi. Benim arkadaşım da 7 kere kafasından vuruldu ölmedi Murat da ölmeyecek" dedi.

SON DAKİKA… 14 yaşındaki Murat İmrağ çocukluk arkadaşının kurbanı oldu! Acılı aileden korkunç iddialar: Evde şarjörü dolu 2 silah…
SON DAKİKA… 14 yaşındaki Murat İmrağ çocukluk arkadaşının kurbanı oldu! Acılı aileden korkunç iddialar: Evde şarjörü dolu 2 silah…
#SAKARYA