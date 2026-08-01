SON DAKİKA… 14 yaşındaki Murat İmrağ çocukluk arkadaşının kurbanı oldu! Acılı aileden korkunç iddialar: Evde şarjörü dolu 2 silah…

"DAHA ÖNCE DE SİLAHLARI KULLANMIŞ"

Acılı baba Özkan İmrağ ise 16 yaşındaki şüpheli Y.S.'nin daha önce de silahları kullandığını ve videolarının olduğunu söyledi. Baba İmrağ "Ben yapmadım murat intihar etti. Ben o an lavabodaydım. 2 kaşının ortasından vuruldu benim oğlum. Bu kaza olmaz bacaktan vurulur. Bu çocuk bu silahları daha önce almış kullanmış. Videoları var" dedi.