SON DAKİKA: Altın fiyatları ABD rüzgarına kapıldı! 27 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberi: Haftanın 3. işlem gününde 35. kez rekor kıran altın fiyatları, jeopolitik riskler, yaklaşan ABD seçimleri ve merkez bankalarının güvercin adımlarından destek buluyor. Bulduğu desteklerle ons altın 2.758 dolar ile rekor kırarken gram altın fiyatı da 3.038 TL ile yeni zirvesine ulaştı. Beraberinde Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı da yükseldi. Peki ne kadar oldular? 27 Ekim 2024 güncel altın fiyatları ile beraber tüm merak edilenler...
Giriş Tarihi: 27.10.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 11:36