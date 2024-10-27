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SON DAKİKA: Altın fiyatları ABD rüzgarına kapıldı! 27 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberi: Haftanın 3. işlem gününde 35. kez rekor kıran altın fiyatları, jeopolitik riskler, yaklaşan ABD seçimleri ve merkez bankalarının güvercin adımlarından destek buluyor. Bulduğu desteklerle ons altın 2.758 dolar ile rekor kırarken gram altın fiyatı da 3.038 TL ile yeni zirvesine ulaştı. Beraberinde Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı da yükseldi. Peki ne kadar oldular? 27 Ekim 2024 güncel altın fiyatları ile beraber tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 27.10.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 11:36
SON DAKİKA: Altın fiyatları ABD rüzgarına kapıldı! 27 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberleri: Güvenli liman arayışı altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Dünya Altın Konseyi'ne göre jeopolitik belirsizlikler eylül ayında altın fiyatındaki artışın yaklaşık beşte birine katkıda bulundu. Ekim ayına gelindiğinde ons altın 35. kez rekor kırarak 2.758 dolar seviyesine ulaşırken, ONS'u takip eden gram altın fiyatı da 3.038 TL'ye çıkarak zirvesini yeniledi. Peki Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 27 Ekim 2024 canlı altın fiyatları ile birlikte tüm gelişmeler:

SON DAKİKA: Altın fiyatları ABD rüzgarına kapıldı! 27 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI 35 KEZ REKOR KIRDI

Altın fiyatları, Orta Doğu'da artan gerilim, ABD başkanlık seçimlerine yönelik belirsizliğin devam etmesi ve dünya genelinde merkez bankalarının güvercin adımlar atmaya başlamasıyla güçlü yükselişler kaydediyor. Bu yıl yüzde 33 değer kazanarak 35 kez rekor yenileyen ons altın, 35. rekorunu 23 Ekim'de 2.758,42 dolar ile kırdı. Bank of America Corp. stratejistleri altının Çarşamba günkü rekorunda altın fonlarının Temmuz 2020'den bu yana en büyük haftalık girişini kaydettiğini yazdı. Son 45 yılın en güçlü yıllık artışını kaydeden ons altın, yılın başında 2.062 dolar iken şu an 3 bin dolar seviyelerine doğru ilerliyor. Bazı analistler faiz indirimlerinin ve küresel belirsizliklerin devam etmesi halinde bu yılın sonuna kadar ons altının bu fiyata ulaşacağını öngörüyor.

SON DAKİKA: Altın fiyatları ABD rüzgarına kapıldı! 27 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

FED RÜZGARIYLA ALTIN FİYATLARI 2 HAFTADA 7 REKOR KIRDI

Fed'in, 18 Eylül'de politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirmesiyle iki hafta içinde ons altın 7 kez rekor yeniledi. Analistlerin çoğu Fed'in kasım ayındaki bir sonraki toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan indirmesini beklerken, bu beklentinin azalmasına rağmen altın fiyatlarını olumsuz etkilememesi de dikkat çekti.Öte yandan Mart ve nisan aylarında altın alımlarıyla rekor kırılmasına önemli katkıda bulunan Çin Merkez Bankası da eylül ayında üst üste beşinci kez altın alımında bulunmadı. Fakat analistlere göre merkez bankalarının alımları bu yıl da altın talebini desteklemeye devam edecek.

SON DAKİKA: Altın fiyatları ABD rüzgarına kapıldı! 27 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Peki tüm bu gelişmeler sonrası 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte merak edilen o rakamlar:

SON DAKİKA: Altın fiyatları ABD rüzgarına kapıldı! 27 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.746,88 dolar
SATIŞ: 2.748,13 dolar

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