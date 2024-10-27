SON DAKİKA: Altın fiyatları ABD rüzgarına kapıldı! 27 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI 35 KEZ REKOR KIRDI

Altın fiyatları, Orta Doğu'da artan gerilim, ABD başkanlık seçimlerine yönelik belirsizliğin devam etmesi ve dünya genelinde merkez bankalarının güvercin adımlar atmaya başlamasıyla güçlü yükselişler kaydediyor. Bu yıl yüzde 33 değer kazanarak 35 kez rekor yenileyen ons altın, 35. rekorunu 23 Ekim'de 2.758,42 dolar ile kırdı. Bank of America Corp. stratejistleri altının Çarşamba günkü rekorunda altın fonlarının Temmuz 2020'den bu yana en büyük haftalık girişini kaydettiğini yazdı. Son 45 yılın en güçlü yıllık artışını kaydeden ons altın, yılın başında 2.062 dolar iken şu an 3 bin dolar seviyelerine doğru ilerliyor. Bazı analistler faiz indirimlerinin ve küresel belirsizliklerin devam etmesi halinde bu yılın sonuna kadar ons altının bu fiyata ulaşacağını öngörüyor.