SON DAKİKA: Altın fiyatları gücünü korumakta zorlanıyor! 20 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN YATIRIMCISI GÖZÜNÜ FED'E ÇEVİRDİ

ABD ekonomik verilerine bakıldığında; haftalık işsizlik maaşı başvurularında ve tarım dışı istihdam rakamlarında pozitif seyir görünse de işten çıkarmalar neredeyse pandemi sürecine gerilemiş durumda. Perakende satışlar tarafındaki düşüşler de dikkat çekici. Özellikle küçük işletmelerin karlarında düşüşler var. Ayrıca hem TÜFE hem ÜFE'de çekirdek bazda yükselişler gözlemleniyor. Enflasyonun beklentileri ise yükselmiş durumda. Bu veriler ışığında faiz indirimi beklentileri geriledi. Ons altın, 18 Aralık'ta açıklanacak Fed faiz kararıyla yönünü yeniden belirleyecek. Beraberinde başta gram altın olmak üzere Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı da değişecek.