SON DAKİKA: Altın fiyatları gücünü korumakta zorlanıyor! 20 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberi: Geçtiğimiz hafta dolar endeksindeki çıkışlarla baskı yiyen ons altın, gram altın fiyatını da gerileterek alım fırsatı oluşturdu. Altın fiyatları yeni haftada jeopolitik riskler ve Trump'ın tarifelerinin getireceği belirsizliklerle yönünü yukarı çevirse de dolar endeksindeki yükselişlerle sınırlı artışlar kaydediyor. Öte yandan Goldman Sachs ve UBS altında bir ralli beklediklerini açıkladı. Peki söz konusu gelişmeler Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatına nasıl yansıdı? İşte 20 Kasım 2024 güncel altın fiyatları ile tüm merak edilenler...
Giriş Tarihi: 20.11.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 10:24