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SON DAKİKA: Altın fiyatları gücünü korumakta zorlanıyor! 20 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberi: Geçtiğimiz hafta dolar endeksindeki çıkışlarla baskı yiyen ons altın, gram altın fiyatını da gerileterek alım fırsatı oluşturdu. Altın fiyatları yeni haftada jeopolitik riskler ve Trump'ın tarifelerinin getireceği belirsizliklerle yönünü yukarı çevirse de dolar endeksindeki yükselişlerle sınırlı artışlar kaydediyor. Öte yandan Goldman Sachs ve UBS altında bir ralli beklediklerini açıkladı. Peki söz konusu gelişmeler Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatına nasıl yansıdı? İşte 20 Kasım 2024 güncel altın fiyatları ile tüm merak edilenler...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.11.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 10:24
SON DAKİKA: Altın fiyatları gücünü korumakta zorlanıyor! 20 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberleri: Yönünü yukarı çeviren altın fiyatları, dolar karşısında gücünü korumakta zorlanıyor. Ons altın fiyatlamasına eşlik eden gram altın 3000 TL altında seyrine devam ederken yatırımcılar Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın bugün ne kadar merak ediyor. İşte 20 Kasım 2024 canlı altın fiyatları ile birlikte tüm detaylar...

SON DAKİKA: Altın fiyatları gücünü korumakta zorlanıyor! 20 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI GÜÇLÜ DOLAR KARŞISINDA GÜCÜNÜ KORUMAYA ÇALIŞIYOR

Altın fiyatları özellikle ABD seçimlerinden sonra belirsizliğin ortadan kalkmasıyla beraber satış baskısı yedi. Dolar endeksindeki güçlü yükselişler düşüşlerde etkili oldu. Düzeltmelerin bir alım fırsatı olduğunu değerlendiren analistler, dolar endeksindeki güçlü yükselişin devam etmesini bekliyor. Öte yandan ons ve gram altın yönünü belirlemede etkili olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında yatırımcılar Aralık'ta faiz indirimine gidilmeyeceği sinyalini aldı.

SON DAKİKA: Altın fiyatları gücünü korumakta zorlanıyor! 20 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN YATIRIMCISI GÖZÜNÜ FED'E ÇEVİRDİ

ABD ekonomik verilerine bakıldığında; haftalık işsizlik maaşı başvurularında ve tarım dışı istihdam rakamlarında pozitif seyir görünse de işten çıkarmalar neredeyse pandemi sürecine gerilemiş durumda. Perakende satışlar tarafındaki düşüşler de dikkat çekici. Özellikle küçük işletmelerin karlarında düşüşler var. Ayrıca hem TÜFE hem ÜFE'de çekirdek bazda yükselişler gözlemleniyor. Enflasyonun beklentileri ise yükselmiş durumda. Bu veriler ışığında faiz indirimi beklentileri geriledi. Ons altın, 18 Aralık'ta açıklanacak Fed faiz kararıyla yönünü yeniden belirleyecek. Beraberinde başta gram altın olmak üzere Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı da değişecek.

SON DAKİKA: Altın fiyatları gücünü korumakta zorlanıyor! 20 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN ONS'U İZLİYOR

Piyasada Çin ve ABD arasında olası ticaret savaşlarının tedirginliği de var. Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip eden altın yatırımcısı, ateşkes olacağı haberini aldı. Öbür yandan Rusya-Ukrayna'da bir misilleme sürecine girildi. Biden'ın hareketine Rusya'dan gelen cevap jeopolitik riskleri artırdı. Dolar endeksindeki çıkışla düşen altın, her düşüşte alımla karşılaştı. Goldman Sachs dolar endeksi tarafında yükselişler beklediğini ve ons altın fiyatının 2025'te 3 bin dolarlara ulaşarak yeni rekorların kıracağını öngörüyor. Dolar endeksi yükseliş, Trump'ın göreve geleceği zamana kadar enflasyonda yaşanacak olası yükseliş ve Fed'in Aralık'ta faiz indirimini pas geçmesi durumu; altın fiyatlarını baskılayabileceği bekleniyor.

SON DAKİKA: Altın fiyatları gücünü korumakta zorlanıyor! 20 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GOLDMAN SACHS VE UBS'DEN DİKKAT ÇEKEN ANALİZ

İsrail-Filistin savaşıyla dolar karşısında yüzde 45 değer kazanan ons altın, son 1 haftada yüzde 5 civarında düşüş kaydetti. Analistler, altının orta ve uzun vadede yükseleceğini ancak kısa vadede düşüşlerin devam ettiğini belirtiyor. Goldman Sachs ve UBS analistleri ise ileriki dönemde altın fiyatlarında rallinin devam edeceğini öngörüyor. Peki söz konusu gelişmeler sonrası altın fiyatları ne kadar? İşte günün rakamları:

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