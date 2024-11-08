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SON DAKİKA: Altın fiyatları için ters meltem! 8 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları ABD'de başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanmasıyla sert düştü. Haftanın 4. işlem gününde kayıplarını toplayan ons altın, haftanın son işlem gününde yönünü tekrar aşağı çevirdi. Ons altın seçim sonrası 100 dolara yakın kayıp yaşarken, gram altın fiyatında da sert düşüşler görüldü. Peki söz konusu gelişmeler sonrası Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 8 Kasım 2024 güncel altın fiyatları ile birlikte piyasadaki tüm gelişmeler...

SÜMEYYE TUNCER SÜMEYYE TUNCER
Giriş Tarihi: 08.11.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 11:52
SON DAKİKA: Altın fiyatları için ters meltem! 8 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberleri: Altın fiyatları göstergeleri kırmızı yanıyor. Altındaki yükselişlere destekleyecek çok güvenli liman sebebi olduğundan ons altında sınırlı bir düşüş izleniyor. Peki gram altın tarafında son durum ne? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 8 Kasım 2024 canlı altın fiyatları ile tüm merak edilenler...

SON DAKİKA: Altın fiyatları için ters meltem! 8 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN PİYASASINDA NELER OLUYOR?

ABD başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanmasıyla dolar endeksinde güçlü yükselişler yaşandı. Altın fiyatları yüzde 3,5 oranında düşüş yaşadı. Ons altın, yaklaşık 100 dolar geriledi. Trump'ın zaferi piyasalara beklendiği kadar negatif yansımasa da altın negatif tepki verdi. Ons altın, haftanın 4. işlem gününde toparlanmaya çalışsa da son işlem gününde yönünü tekrar aşağı çevirdi.

SON DAKİKA: Altın fiyatları için ters meltem! 8 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

"OLASI BİR TİCARET SAVAŞI ALTINA DESTEK VEREBİLİR"

Temkinli bir şekilde gerileyen ons altın, jeopolitik risklerden aldığı destekle sınırlı düşüş gösteriyor. Altın fiyatları tarafındaki geri çekilmenin uzun sürmeyeceğini belirten analistler, potansiyel bir ABD-Çin ticari savaşının altını destekleyebileceğini ifade ediyor. Peki söz konusu gelişmeler piyasada nasıl fiyatlanıyor? İşte merak edilen rakamlar:

SON DAKİKA: Altın fiyatları için ters meltem! 8 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.688,13 dolar
SATIŞ: 2.688,55 dolar

SON DAKİKA: Altın fiyatları için ters meltem! 8 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.969,08 TL
SATIŞ: 2.969,51 TL

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