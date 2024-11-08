SON DAKİKA: Altın fiyatları için ters meltem! 8 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberleri: Altın fiyatları göstergeleri kırmızı yanıyor. Altındaki yükselişlere destekleyecek çok güvenli liman sebebi olduğundan ons altında sınırlı bir düşüş izleniyor. Peki gram altın tarafında son durum ne? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 8 Kasım 2024 canlı altın fiyatları ile tüm merak edilenler...