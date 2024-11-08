SON DAKİKA: Altın fiyatları için ters meltem! 8 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları ABD'de başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanmasıyla sert düştü. Haftanın 4. işlem gününde kayıplarını toplayan ons altın, haftanın son işlem gününde yönünü tekrar aşağı çevirdi. Ons altın seçim sonrası 100 dolara yakın kayıp yaşarken, gram altın fiyatında da sert düşüşler görüldü. Peki söz konusu gelişmeler sonrası Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 8 Kasım 2024 güncel altın fiyatları ile birlikte piyasadaki tüm gelişmeler...
Giriş Tarihi: 08.11.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 11:52