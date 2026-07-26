Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Antalya'da katliam gibi kaza! Otomobil 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 5 kişi can verdi

SON DAKİKA! Antalya'da katliam gibi kaza! Otomobil 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 5 kişi can verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sabah saatlerinde seyreden bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yüzlerce metrelik uçuruma yuvarlandı. 5 kişinin öldüğü belirlenirken 2 kişinin de yaralı olduğu ve durumlarının ağır olduğu bildirildi. Zorlu arazi şartlarında bölgeye ulaşan ekiplerin karşılaştığı acı tablo, görenlerin yüreğini dağladı. İşte feci kazanın detayları…

Erdoğan ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 26.07.2026 11:55 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 12:00
SON DAKİKA! Antalya’da katliam gibi kaza! Otomobil 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 5 kişi can verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesi Beydiğin Mahallesi sınırlarında, Demirkapı Tüneli'ne yakınında sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

SON DAKİKA! Antalya’da katliam gibi kaza! Otomobil 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 5 kişi can verdi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA! Antalya’da katliam gibi kaza! Otomobil 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 5 kişi can verdi

Aarazi şartları nedeniyle zorlu anların yaşandığı bölgede, sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin uçurumdan yuvarlanan araca ulaştı.

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SON DAKİKA! Antalya’da katliam gibi kaza! Otomobil 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 5 kişi can verdi

İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

SON DAKİKA! Antalya’da katliam gibi kaza! Otomobil 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 5 kişi can verdi
SON DAKİKA! Antalya’da katliam gibi kaza! Otomobil 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 5 kişi can verdi
SON DAKİKA! Antalya’da katliam gibi kaza! Otomobil 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 5 kişi can verdi
SON DAKİKA! Antalya’da katliam gibi kaza! Otomobil 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 5 kişi can verdi
SON DAKİKA! Antalya’da katliam gibi kaza! Otomobil 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 5 kişi can verdi
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