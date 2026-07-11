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SON DAKİKA… Balat’ta can pazarı! Tekne alev topuna döndü: Baba ve oğlu saniyelerle kurtuldu!
SON DAKİKA… Balat’ta can pazarı! Tekne alev topuna döndü: Baba ve oğlu saniyelerle kurtuldu!
İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. Balat'ta bir tekne alev topuna dönerken dumanlar gökyüzünü kapladı. Ekiplerin peş peşe geldiği feci yangın kontrol altına alınırken bab ve oğul son anda denize atlayarak kurtuldu. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 11.07.2026 15:58
Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 16:28