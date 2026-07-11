Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Balat’ta can pazarı! Tekne alev topuna döndü: Baba ve oğlu saniyelerle kurtuldu!

SON DAKİKA… Balat’ta can pazarı! Tekne alev topuna döndü: Baba ve oğlu saniyelerle kurtuldu!

İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. Balat'ta bir tekne alev topuna dönerken dumanlar gökyüzünü kapladı. Ekiplerin peş peşe geldiği feci yangın kontrol altına alınırken bab ve oğul son anda denize atlayarak kurtuldu. İşte detaylar…

Mustafa KAYA
Giriş Tarihi: 11.07.2026 15:58 Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 16:28
SON DAKİKA… Balat’ta can pazarı! Tekne alev topuna döndü: Baba ve oğlu saniyelerle kurtuldu!

Olay, saat 14.20 sıralarında Fatih Balat sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz üzerindeki bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

SON DAKİKA… Balat’ta can pazarı! Tekne alev topuna döndü: Baba ve oğlu saniyelerle kurtuldu!

BABA VE OĞUL CANINI ZOR KURTARDI

Kısa sürede büyüyen alevler tekneyi tamamen sararken, alev topuna dönen teknede bulunan baba ve oğul ise denize atlayarak kurtuldu.

Balat sahilinde korkutan anlar: Tekne alev alev yandı: Baba ve oğul denize atlayarak kurtuldu! | Video

SON DAKİKA… Balat’ta can pazarı! Tekne alev topuna döndü: Baba ve oğlu saniyelerle kurtuldu!

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, başka bir tekneden yapılan müdahale ile söndürüldü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA… Balat’ta can pazarı! Tekne alev topuna döndü: Baba ve oğlu saniyelerle kurtuldu!

TEKNE YANGINI KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Yangın esnada teknede bulunan baba ve oğul hafif yaralanırken, yangın sonrası tekne kullanılamaz hale geldi.

SON DAKİKA… Balat’ta can pazarı! Tekne alev topuna döndü: Baba ve oğlu saniyelerle kurtuldu!

Alev topuna dönen teknedeki yangın anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

SON DAKİKA… Balat’ta can pazarı! Tekne alev topuna döndü: Baba ve oğlu saniyelerle kurtuldu!

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

SON DAKİKA… Balat’ta can pazarı! Tekne alev topuna döndü: Baba ve oğlu saniyelerle kurtuldu!

YANGINA MÜDAHALE BAŞKA BİR TEKNEDEN GELDİ

İstanbul Fatih'te bulunan Balat sahilinde deniz üzerindeki bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

SON DAKİKA… Balat’ta can pazarı! Tekne alev topuna döndü: Baba ve oğlu saniyelerle kurtuldu!

Alev topuna dönen teknedeki baba ve oğul denize atlayarak kurtulurken, teknedeki yangın başka bir tekneden yapılan müdahale ile söndürüldü.

SON DAKİKA… Balat’ta can pazarı! Tekne alev topuna döndü: Baba ve oğlu saniyelerle kurtuldu!
SON DAKİKA… Balat’ta can pazarı! Tekne alev topuna döndü: Baba ve oğlu saniyelerle kurtuldu!
SON DAKİKA… Balat’ta can pazarı! Tekne alev topuna döndü: Baba ve oğlu saniyelerle kurtuldu!
SON DAKİKA… Balat’ta can pazarı! Tekne alev topuna döndü: Baba ve oğlu saniyelerle kurtuldu!
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #FATİH