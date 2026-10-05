Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Deprem uzmanı Şükrü Ersoy’dan önemli açıklamalar! Peş peşe yaşanan sarsıntılar neyin habercisi?

SON DAKİKA | Deprem uzmanı Şükrü Ersoy’dan önemli açıklamalar! Peş peşe yaşanan sarsıntılar neyin habercisi?

SON DAKİKA | Adana ve Osmaniye'de peş peşe yaşanan depremlerin ardından akıllarda soru işaretleri oluştu. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy 'Ard arda gelen depremler büyük bir depremin habercisi mi?' sorusuna yanıt verdi. İşte detaylar…

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Giriş Tarihi: 05.10.2026 11:52 Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 12:23
SON DAKİKA | Deprem uzmanı Şükrü Ersoy’dan önemli açıklamalar! Peş peşe yaşanan sarsıntılar neyin habercisi?

SON DAKİKA | Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy Adana ve Osmaniye'de peş peşe meydana gelen depremleri AHaber canlı yayınında değerlendirdi.

SON DAKİKA | Deprem uzmanı Şükrü Ersoy’dan önemli açıklamalar! Peş peşe yaşanan sarsıntılar neyin habercisi?

Deprem uzmanı Şükrü Ersoy'dan önemli açıklamalar! Peş peşe yaşanan sarsıntılar neyin habercisi? | Video

SON DAKİKA | Deprem uzmanı Şükrü Ersoy’dan önemli açıklamalar! Peş peşe yaşanan sarsıntılar neyin habercisi?

BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

Bölgedeki hareketliliği harita üzerinden yorumlayan Prof. Dr. Ersoy, depremin büyüklüğünden çok zeminin tabiatının önemli olduğunu vurguladı. Büyük bir deprem beklemenin anlamsız olduğunu vurgulayan Ersoy, "Genellikle bu tür sarsıntıların ardından büyük bir deprem gelmez." Dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | Deprem uzmanı Şükrü Ersoy’dan önemli açıklamalar! Peş peşe yaşanan sarsıntılar neyin habercisi?

'HALA ARTÇI DÖNEM İÇERİSİNDEYİZ'

Adana'daki depremlerin devam etmesi durumunda oluşacak risklerden bahseden Ersoy, "Bunlar 2023 depremlerinden bugüne süren bir olay aslında, 1 yıl içinde 100.000 bin deprem olmuştu. Halbuki 20.000'i geçmemesi gerekirdi. Hala bu sürecin içerisindeyiz. Bu döneme artçı dönem diyebiliriz." dedi.

SON DAKİKA | Deprem uzmanı Şükrü Ersoy’dan önemli açıklamalar! Peş peşe yaşanan sarsıntılar neyin habercisi?

'TEK KURTULUŞUMUZ…'

Genel harita üzerinden değerlendirmelerde bulunan Ersoy, "Türkiye bir deprem ülkesi. Büyük ve yıkıcı depremlerin olacağını biliyoruz. Deprem bölgesinde kentsel dönüşüm başarıyla uygulandı. Aynı enerjiyi tüm Türkiye'ye yaymalıyız. Tek kurtuluşumuz bu. Aynı hızla devam edersek 10 yıl sonra Türkiye'de deprem sorunu konuşmuyor oluruz" Dedi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ADANA #OSMANİYE #DEPREM