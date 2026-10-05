SON DAKİKA | Deprem uzmanı Şükrü Ersoy’dan önemli açıklamalar! Peş peşe yaşanan sarsıntılar neyin habercisi?

'HALA ARTÇI DÖNEM İÇERİSİNDEYİZ'

Adana'daki depremlerin devam etmesi durumunda oluşacak risklerden bahseden Ersoy, "Bunlar 2023 depremlerinden bugüne süren bir olay aslında, 1 yıl içinde 100.000 bin deprem olmuştu. Halbuki 20.000'i geçmemesi gerekirdi. Hala bu sürecin içerisindeyiz. Bu döneme artçı dönem diyebiliriz." dedi.