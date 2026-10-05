Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA | Deprem uzmanı Şükrü Ersoy’dan önemli açıklamalar! Peş peşe yaşanan sarsıntılar neyin habercisi?
SON DAKİKA | Deprem uzmanı Şükrü Ersoy’dan önemli açıklamalar! Peş peşe yaşanan sarsıntılar neyin habercisi?
SON DAKİKA | Adana ve Osmaniye'de peş peşe yaşanan depremlerin ardından akıllarda soru işaretleri oluştu. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy 'Ard arda gelen depremler büyük bir depremin habercisi mi?' sorusuna yanıt verdi. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 05.10.2026 11:52
Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 12:23