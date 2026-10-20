Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! 'Doku ticareti' skandalında şok detaylar! Kadınlara her gün video çektirmişler! Yumurta sayısını 15'ten 50'ye çıkarmak için...

SON DAKİKA! 'Doku ticareti' skandalında şok detaylar! Kadınlara her gün video çektirmişler! Yumurta sayısını 15'ten 50'ye çıkarmak için...

Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 14 ilde çökertilen "Doku Ticareti" şebekesinin kan donduran çalışma sistemi deşifre oldu. Şebeke lideri Hacer T.'nin, donör kadınların yumurta sayısını 15'ten 50'ye çıkarmak için özel iğneler temin ettiği ve uygulamayı her gün tarihli videolarla saniye saniye denetlediği ortaya çıktı. Türkiye'den Kıbrıs ve Gürcistan'a uzanan, eşin ihanet ihbarıyla patlayan yasa dışı üreme hücresi trafiğinin şoke eden tüm detayları...

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Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 20.10.2026 16:04 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 16:15
SON DAKİKA! ’Doku ticareti’ skandalında şok detaylar! Kadınlara her gün video çektirmişler! Yumurta sayısını 15’ten 50’ye çıkarmak için...

İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen "Doku Ticareti" operasyonuyla yasa dışı üreme hücresi şebekesi çökertildi. İstanbul Emniyeti'nin yürüttüğü soruşturmada, 41 donör kadının Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan hattında toplam 811 kez üreme hücresi sattığı, hücrelerin tanesinin 60-80 Euro arasında alıcı bulduğu saptandı.

SON DAKİKA! ’Doku ticareti’ skandalında şok detaylar! Kadınlara her gün video çektirmişler! Yumurta sayısını 15’ten 50’ye çıkarmak için...

MASAK ve HTS kayıtlarıyla deşifre edilen organizasyonda; üreme hücrelerini para karşılığı satan 26 kadın, nakil işlemlerini yapan 2 doktor ve 7 organizatörün de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli yakalandı.

SON DAKİKA! ’Doku ticareti’ skandalında şok detaylar! Kadınlara her gün video çektirmişler! Yumurta sayısını 15’ten 50’ye çıkarmak için...

GÜNLÜK İĞNE VİDEOLARIYLA YAKIN TAKİP

Soruşturmanın dikkat çekici yeni detayları arasında, şebekenin donör kadınlara uyguladığı sistematik takip yöntemi yer aldı. Pendik'teki bir kadın doğum uzmanı ve eczane çalışanlarının da dâhil olduğu süreçte; kadınların üreme hücrelerinin sayısını ve kalitesini artırmak için günde 2'şer kez özel ilaçlar kullandığı ortaya çıktı.

"Doku Ticareti" şebekesinin kan donduran çalışma sistemi deşifre oldu! Kadınlara her gün video çektirmişler!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA! ’Doku ticareti’ skandalında şok detaylar! Kadınlara her gün video çektirmişler! Yumurta sayısını 15’ten 50’ye çıkarmak için...

Örgüt lideri Hacer T.'nin, sisteme kazandırdığı yeni kadınlara daha olgun yumurta elde edebilmeleri için temini zor olan iğneler sağladığı belirlendi. Hacer T.'nin, kadınlardan bu iğneleri vurduklarını kanıtlamak amacıyla tarih, saat ve uygulama bölgesini gösteren sesli videolar istediği, bu videoların rapor halinde kendisine iletildiği saptandı.

SON DAKİKA! ’Doku ticareti’ skandalında şok detaylar! Kadınlara her gün video çektirmişler! Yumurta sayısını 15’ten 50’ye çıkarmak için...

ŞEBEKE LİDERİ İLE ÖRGÜT ÜYESİNİN DİYALOGLARI DİNLEMEYE TAKILDI
Operasyon dosyasında yer alan ve Hacer T. ile bir örgüt üyesi arasında geçen telefon görüşmesi, sistemin nasıl işlediğini gözler önüne serdi: Hacer T.: Dozlarını yaparken her gün bana video çekip atıyorsun. Video çekerken sesli olarak o günün tarihini söylemen ve dozu göstermen yeterli aşkım. Video altına hangi tarafa yaptıysan "Sağ 1. gün", "2. Sol" diye yazarsın, kafan karışmaz. Bu şekilde yapıyor benim kızlar, daha verimli oluyor; yönlerini dahi unutmuyorlar. Örgüt Üyesi: Tamam gülüm, olur. Sorun yok, ben notlarıma "şu gün şunu vurdum" diye yazıyordum.

SON DAKİKA! ’Doku ticareti’ skandalında şok detaylar! Kadınlara her gün video çektirmişler! Yumurta sayısını 15’ten 50’ye çıkarmak için...

Bu yoğun hazırlık sürecinin ardından günü gelen kadınların biletlerinin alınarak Kıbrıs, Arnavutluk ve Gürcistan'a gönderildiği, normalde 12-15 olan yumurta sayısının bu yöntemle 35, 40 hatta 50'ye kadar çıkarıldığı tespit edildi.

SON DAKİKA! ’Doku ticareti’ skandalında şok detaylar! Kadınlara her gün video çektirmişler! Yumurta sayısını 15’ten 50’ye çıkarmak için...

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Mart ayında gelen iki ayrı ihbarla düğmeye basıldığı öğrenildi. İlk ihbarda, örgüt lideri Hacer T.'nin donörlükten liderliğe yükseldiği, alıcılar için donörlerin fiziksel özelliklerini belirten kataloglar oluşturduğu ve bu şebekeyi sevgilisiyle birlikte yönettiği; ancak aldatıldığını öğrenen ve boşanma aşamasındaki eşi tarafından ihbar edildiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA! ’Doku ticareti’ skandalında şok detaylar! Kadınlara her gün video çektirmişler! Yumurta sayısını 15’ten 50’ye çıkarmak için...

İkinci ihbarda ise Pendik'te özel muayenehanesi bulunan Kadın Doğum Uzmanı Soner S.'nin, Kıbrıs'a gidecek donör kadınları muayene ederek yumurtalık sayılarına göre süreci koordine ettiği iddia edildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#TÜRKİYE