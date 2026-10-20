SON DAKİKA! ’Doku ticareti’ skandalında şok detaylar! Kadınlara her gün video çektirmişler! Yumurta sayısını 15’ten 50’ye çıkarmak için...

ŞEBEKE LİDERİ İLE ÖRGÜT ÜYESİNİN DİYALOGLARI DİNLEMEYE TAKILDI

Operasyon dosyasında yer alan ve Hacer T. ile bir örgüt üyesi arasında geçen telefon görüşmesi, sistemin nasıl işlediğini gözler önüne serdi: Hacer T.: Dozlarını yaparken her gün bana video çekip atıyorsun. Video çekerken sesli olarak o günün tarihini söylemen ve dozu göstermen yeterli aşkım. Video altına hangi tarafa yaptıysan "Sağ 1. gün", "2. Sol" diye yazarsın, kafan karışmaz. Bu şekilde yapıyor benim kızlar, daha verimli oluyor; yönlerini dahi unutmuyorlar. Örgüt Üyesi: Tamam gülüm, olur. Sorun yok, ben notlarıma "şu gün şunu vurdum" diye yazıyordum.

