Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yarın yasalaşacak! Etki analizleri ortaya çıktı: 3 milyon 870 bin kişi....

SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yarın yasalaşacak! Etki analizleri ortaya çıktı: 3 milyon 870 bin kişi....

Son dakika haberi: Ocak zammı ile emekli maaşı ve asgari ücret 2025 tutarları düzenlendi. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Asgari ücret yüzde 30 zamlanarak 22.104 TL'ye, asgari ücret desteği de 700 TL'den 100 TL'ye çıkarıldı. Peki söz konusu düzenlemelerin etkileri ne oldu? İşte en düşük emekli maaşı ve asgari ücret desteğinin etki analizi...

ÖNDER YILMAZ
Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:11 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 10:11
SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yarın yasalaşacak! Etki analizleri ortaya çıktı: 3 milyon 870 bin kişi....

Son dakika haberleri: En düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseltilirken, asgari ücret desteği de 1000 TL'ye çıkarıldı. Konuyla ilgili bugün komisyonda yapılacak görüşmeler sonrasında söz konusu düzenlemeler yarın Genel Kurul'da yasalaşacak. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı ve asgari ücret desteği düzenlemesine ilişkin yasa teklifinin etki analizi de ortaya çıktı. Peki rakamlar ne diyor? İşte detaylar...

SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yarın yasalaşacak! Etki analizleri ortaya çıktı: 3 milyon 870 bin kişi....

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI VE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN ETKİ ANALİZİ

En düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL'ye çıkarılması ve işveren 1000 TL'lik asgari ücret desteği verilmesine ilişkin yasa teklifi bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. SABAH'ın ulaştığı etki analizine göre, 3 milyon 870 bin kişi en düşük maaş olan 14 bin 469 TL alacak.

SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yarın yasalaşacak! Etki analizleri ortaya çıktı: 3 milyon 870 bin kişi....

En düşük emekli maaşının maliyeti ise 47.7 milyar TL olacak. İşverene sağlanan ve 700 TL'den 1000 TL'ye çıkarılan asgari ücret desteğinin maliyeti ise 63.3 milyar TL'ye ulaşacak. Teklifin TBMM'de yasalaştırılması 17 Ocak'a yetiştirilemezse oluşan zam farkı daha sonra emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yarın yasalaşacak! Etki analizleri ortaya çıktı: 3 milyon 870 bin kişi....

3 MİLYON 870 BİN EMEKLİ 14 BİN 469 TL MAAŞ ALACAK

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak en düşük emekli maaşına ilişkin yasa teklifinin etki analizi ortaya çıktı. 16.6 milyon emeklinin bulunduğu belirtilen raporda, Aralık 2024 itibarıyla 12.500 TL'nin altında aylık ödenen kişi sayısının 3,8 milyona ulaştığı, Ocak 2025'te yapılan artışla bu sayının 1 milyon 980 bin kişiye düştüğü belirtildi.

SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yarın yasalaşacak! Etki analizleri ortaya çıktı: 3 milyon 870 bin kişi....

Ocak 2025'te 12 bin 500 TL üzerinden maaş alacakların sayısının 1.9 milyon olduğu ifade edilen raporda, en düşük emekli aylığı ödeme tutarının 14.469 TL'ye çıkarılması ile aylıkları bu tutara yükseltilerek ödenecek kişi sayısının ise 3 milyon 870 bin kişiye çıkacağı kaydedildi. Raporda bu artış tutarının bütçeye yüküne ilişkin maliyet hesabı da yapılarak "En düşük emekli aylığı ödeme tutarının 2025 yılı Ocak ödeme dönemi itibariyle 14.469 TL'ye yükseltilmesi halinde yıllık yaklaşık 47,7 Milyar TL maliyet öngörülmektedir. 2025 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren dosya aylıklarına uygulanacak" ifadelerine yer verildi.

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