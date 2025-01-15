SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yarın yasalaşacak! Etki analizleri ortaya çıktı: 3 milyon 870 bin kişi....

Ocak 2025'te 12 bin 500 TL üzerinden maaş alacakların sayısının 1.9 milyon olduğu ifade edilen raporda, en düşük emekli aylığı ödeme tutarının 14.469 TL'ye çıkarılması ile aylıkları bu tutara yükseltilerek ödenecek kişi sayısının ise 3 milyon 870 bin kişiye çıkacağı kaydedildi. Raporda bu artış tutarının bütçeye yüküne ilişkin maliyet hesabı da yapılarak "En düşük emekli aylığı ödeme tutarının 2025 yılı Ocak ödeme dönemi itibariyle 14.469 TL'ye yükseltilmesi halinde yıllık yaklaşık 47,7 Milyar TL maliyet öngörülmektedir. 2025 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren dosya aylıklarına uygulanacak" ifadelerine yer verildi.