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SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yarın yasalaşacak! Etki analizleri ortaya çıktı: 3 milyon 870 bin kişi....
SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yarın yasalaşacak! Etki analizleri ortaya çıktı: 3 milyon 870 bin kişi....
Son dakika haberi: Ocak zammı ile emekli maaşı ve asgari ücret 2025 tutarları düzenlendi. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Asgari ücret yüzde 30 zamlanarak 22.104 TL'ye, asgari ücret desteği de 700 TL'den 100 TL'ye çıkarıldı. Peki söz konusu düzenlemelerin etkileri ne oldu? İşte en düşük emekli maaşı ve asgari ücret desteğinin etki analizi...
Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 10:11