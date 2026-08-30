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SON DAKİKA | Girne'deki gemi faciasında kan donduran ifadeler: 'Üzerimize kapıyı kapattılar, insanlar içeride kaldı!'
SON DAKİKA | Girne'deki gemi faciasında kan donduran ifadeler: "Üzerimize kapıyı kapattılar, insanlar içeride kaldı!"
KKTC Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan katamaran tipi yolcu gemisinin batmasıyla ilgili kahreden yeni detaylar ortaya çıktı. Faciadan sağ kurtulan bir yolcunun anlattıkları, ihmaller zincirini ve gemide yaşanan can pazarını gözler önüne serdi. İşte mürettebatın kaçtığı, yolcuların kilitli kapılar ardında ölümle burun buruna geldiği o dehşet anlarının sarsıcı detayları...
Giriş Tarihi: 30.08.2026 16:17
Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 16:49