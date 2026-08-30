SON DAKİKA | Girne'deki gemi faciasında kan donduran ifadeler: "Üzerimize kapıyı kapattılar, insanlar içeride kaldı!"

"CAN YELEĞİ YOKTU, ÜZERİMİZE KAPIYI KİLİTLEDİLER"

Ölümün kıyısından dönen kazazede, geminin batış sürecinde yaşanan ihmalleri ve paniği şu çarpıcı sözlerle dile getirdi:

"Gemi ilk başta dalgaların üzerinden sekerek gidiyordu. Bir anda içeriden sular fışkırdı, koltuk patlayınca biz 'sahil güvenliği arayın' diyerek bağırmaya başladık. Daha çok açılmamıştık. O sırada bir görevli çıkıp her şeyin normal olduğunu söyledi ama panik çoktan başlamıştı. Çıkış kapısına yöneldiğimizde personel ve kaptan oradaydı. Büyük bir izdiham vardı ve can yeleği bulamadık. Üzerimize kapıyı kapatıp 'bekleyin çıkartacağız' dediler ama çıkamadık, kapıyı ittiremedik!"

Girne'deki gemi faciasında kan donduran ifadeler: "Üzerimize kapıyı kilitlediler, insanlar içeride kaldı!" | Video