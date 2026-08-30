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SON DAKİKA | Girne'deki gemi faciasında kan donduran ifadeler: "Üzerimize kapıyı kapattılar, insanlar içeride kaldı!"

KKTC Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan katamaran tipi yolcu gemisinin batmasıyla ilgili kahreden yeni detaylar ortaya çıktı. Faciadan sağ kurtulan bir yolcunun anlattıkları, ihmaller zincirini ve gemide yaşanan can pazarını gözler önüne serdi. İşte mürettebatın kaçtığı, yolcuların kilitli kapılar ardında ölümle burun buruna geldiği o dehşet anlarının sarsıcı detayları...

Giriş Tarihi: 30.08.2026 16:17 Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 16:49
SON DAKİKA | Girne’deki gemi faciasında kan donduran ifadeler: Üzerimize kapıyı kapattılar, insanlar içeride kaldı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sularında kıyıya sadece 2,5 kilometre mesafede sulara gömülen yolcu gemisinden gelen son haberler, facianın boyutunu bambaşka bir noktaya taşıdı. Havadan ve denizden dev arama kurtarma operasyonları sürerken, gemiden kendi imkanlarıyla kurtulmayı başaran bir vatandaşın anlattıkları adeta kan dondurdu.

SON DAKİKA | Girne’deki gemi faciasında kan donduran ifadeler: Üzerimize kapıyı kapattılar, insanlar içeride kaldı!

"CAN YELEĞİ YOKTU, ÜZERİMİZE KAPIYI KİLİTLEDİLER"

Ölümün kıyısından dönen kazazede, geminin batış sürecinde yaşanan ihmalleri ve paniği şu çarpıcı sözlerle dile getirdi:

"Gemi ilk başta dalgaların üzerinden sekerek gidiyordu. Bir anda içeriden sular fışkırdı, koltuk patlayınca biz 'sahil güvenliği arayın' diyerek bağırmaya başladık. Daha çok açılmamıştık. O sırada bir görevli çıkıp her şeyin normal olduğunu söyledi ama panik çoktan başlamıştı. Çıkış kapısına yöneldiğimizde personel ve kaptan oradaydı. Büyük bir izdiham vardı ve can yeleği bulamadık. Üzerimize kapıyı kapatıp 'bekleyin çıkartacağız' dediler ama çıkamadık, kapıyı ittiremedik!"

Girne'deki gemi faciasında kan donduran ifadeler: "Üzerimize kapıyı kilitlediler, insanlar içeride kaldı!" | Video

SON DAKİKA | Girne’deki gemi faciasında kan donduran ifadeler: Üzerimize kapıyı kapattılar, insanlar içeride kaldı!

FACİADAN KURTULAN YOLCUNUN ANLATIMIYLA "DEHŞET ANLARI"

Kazazedenin açıklamaları, kurtarma anında yaşanan kaosu ve insanların hayatta kalma mücadelesini şu detaylarla ortaya koydu:

Botlara Ulaşılamadı: Kapılar sonradan açıldığında tüm cankurtaran botları denizdeydi ancak hiçbirine erişim yoktu. Yolcular çaresizce gemide mahsur kaldı.

Vakumlama Korkusu ve Mazot Detayı: Gemi ağırlık yapsın diye muhtemelen mazotu denize boşaltmıştı, suyun üzeri mazot kaplıydı. Yolcular, gemi batarken oluşacak girdabın (vakum) kendilerini dibe çekmesinden korkarak suya atladı.

Camları Kırıp İnsan Kurtardılar: Gemi önce yan yattı, ardından tamamen ters döndü. Suda kalan vatandaşlar, camları kırarak geminin içinde kalan diğer yolcuları kurtarmaya çalıştı.

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SON DAKİKA | Girne’deki gemi faciasında kan donduran ifadeler: Üzerimize kapıyı kapattılar, insanlar içeride kaldı!

Çocuklar Can Pazarında: Açık denizde ölüm kalım savaşı veren aileler ve küçük çocuklar vardı. Kurtulan yolcular, küçük bir çocuğu sudan çıkarıp bota yüklediklerini belirtti.

Kilitli Kapılar Ardında Kalanlar: En acı iddia ise geminin bazı kapılarının kilitli olması nedeniyle çok sayıda insanın içeride sıkışıp kalmasıydı.

SON DAKİKA | Girne’deki gemi faciasında kan donduran ifadeler: Üzerimize kapıyı kapattılar, insanlar içeride kaldı!

BATAN GEMİDEKİ DEHŞET ANLARI KAMERADA

Olayla ilgili en çarpıcı gelişme ise batan gemiden gelen görüntüler oldu. Faciayı yaşayan bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, durumun vehametini gözler önüne serdi.

SON DAKİKA | Girne’deki gemi faciasında kan donduran ifadeler: Üzerimize kapıyı kapattılar, insanlar içeride kaldı!

İŞTE KORKU DOLU ANLAR

Girne açıklarında alabora olan gemideki yolcunun çektiği görüntüler ortaya çıktı!

SON DAKİKA | Girne’deki gemi faciasında kan donduran ifadeler: Üzerimize kapıyı kapattılar, insanlar içeride kaldı!

VİDEODA GÖZE ÇARPAN DETAYLAR:

Can Pazarı: Alabora olan geminin üzerinde kalan yolcuların, demirlere sıkıca tutunarak denize düşmemek ve hayatta kalmak için verdikleri büyük mücadele kameraya yansıdı.

Panik ve İnsan Yoğunluğu: Geminin su üstünde kalan kısımlarında büyük bir insan yoğunluğu oluşurken, kazazedelerin yaşadığı büyük panik ve çığlıklar anbean kaydedildi.

SON DAKİKA | Girne’deki gemi faciasında kan donduran ifadeler: Üzerimize kapıyı kapattılar, insanlar içeride kaldı!

KURTARMA OPERASYONUNDA SON DURUM

Mürettebatın iddia edilen büyük ihmali sonrası sulara gömülen 279 kişilik gemi için zamanla yarış sürüyor. 2 helikopter, Sahil Güvenlik ekipleri ve çevredeki sivil teknelerle denizde arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bölgeye sevk edilen onlarca ambulanstan 15'i yaralıları hastanelere taşımak üzere limandan ayrıldı.

SON DAKİKA | Girne’deki gemi faciasında kan donduran ifadeler: Üzerimize kapıyı kapattılar, insanlar içeride kaldı!

KKTC SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA:

KKTC Sağlık Bakanlığı, tüm devlet ve özel hastanelerde maksimum düzeyde önlem alındığını, sağlık personelinin hazır kıta beklediğini duyurdu.

SON DAKİKA | Girne’deki gemi faciasında kan donduran ifadeler: Üzerimize kapıyı kapattılar, insanlar içeride kaldı!
SON DAKİKA | Girne’deki gemi faciasında kan donduran ifadeler: Üzerimize kapıyı kapattılar, insanlar içeride kaldı!
SON DAKİKA | Girne’deki gemi faciasında kan donduran ifadeler: Üzerimize kapıyı kapattılar, insanlar içeride kaldı!
SON DAKİKA | Girne’deki gemi faciasında kan donduran ifadeler: Üzerimize kapıyı kapattılar, insanlar içeride kaldı!