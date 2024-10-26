SON DAKİKA: Gram altın coştu! Talep arttı: Altın alırken bu hesaba dikkat!
Son dakika haberi: Yılbaşından bu yana güçlü yükselişler kaydeden altın fiyatları; yatırımcısına ONS bazında yüzde 30 kazandırırken, gram altın tarafında ise yüzde 52 kazandırdı. Altın fiyatları tarafındaki söz konusu yükselişlerle altına talep arttı. Ons altın fiyatında yıl sonu için 3000 dolarlar konuşulmaya başlandı. Peki altın alırken neye dikkat etmeli? Nasıl ve nereden almalı? Hangi yöntemler avantajlı? Hangi yöntemler riskli? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.10.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 14:00