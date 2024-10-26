Trend Galeri Trend Yaşam

SON DAKİKA: Gram altın coştu! Talep arttı: Altın alırken bu hesaba dikkat!

Son dakika haberi: Yılbaşından bu yana güçlü yükselişler kaydeden altın fiyatları; yatırımcısına ONS bazında yüzde 30 kazandırırken, gram altın tarafında ise yüzde 52 kazandırdı. Altın fiyatları tarafındaki söz konusu yükselişlerle altına talep arttı. Ons altın fiyatında yıl sonu için 3000 dolarlar konuşulmaya başlandı. Peki altın alırken neye dikkat etmeli? Nasıl ve nereden almalı? Hangi yöntemler avantajlı? Hangi yöntemler riskli? İşte detaylar...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 26.10.2024 13:43 Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 14:00
SON DAKİKA: Gram altın coştu! Talep arttı: Altın alırken bu hesaba dikkat!

Son dakika haberleri: Emtia piyasasının en çok kazandıran yatırım aracı altın, yıl başından bu yana kazanımlarıyla yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Özellikle jeopolitik risk fiyatlamalarıyla yükselişini güçlendiren ons altın, beraberinde gram altın fiyatını da yukarılara çekerek yılın ilk 10 ayında 35 kez rekor tazeledi. Böylece hem merkez bankaları hem yatırımcılar tarafından altına olan talep giderek güçlendi. Ancak altın alırken bazı hesaplara dikkat edilmeli! Yoksa...

SON DAKİKA: Gram altın coştu! Talep arttı: Altın alırken bu hesaba dikkat!

ALTIN ALMANIN ALTI YOLU

Güvenli liman olarak görülen ve son dönemde talebin arttığı altın, 2024 yılının da en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Jeopolitik gerilimler, savaş ortamları yatırımcıyı altına yönlendirdi. Yine Fed başta olmak üzere majör merkez bankalarının faiz indirimlerine başlaması da altını beslerken yıl sonu için tahminler de yükseldi. 2750 dolara yaklaşan ons altın için 3000 dolar tahminleri yapılırken, buna bağlı hesaplanan gram altın fiyatı da bu yıl yüzde 52 artışla 3000 lirayı geçti. Tahminler kısa vadede 3.500 lira olacağı yönünde. Türkiye'de de ortalama vatandaşın en çok ilgi gösterdiği yatırım aracı altın olmaya devam ediyor. Bu yüzden de altına talep ülkemizde hep yüksek. Ancak her üründe olduğu gibi altında da kazanç alırken başlıyor. Bu yüzden altın alırken maliyet hesabı yapmalı ayrıca satarken yerine nasıl konulacağı da düşünülmeli.

SON DAKİKA: Gram altın coştu! Talep arttı: Altın alırken bu hesaba dikkat!

DÜŞÜŞ FIRSAT OLMALI

Örneğin 10 liradan 10 altını alıp 100 lira yatırdığınızı düşünelim. Altın 15 liraya çıktığında sattığınızda 100 liranız 150 lira olacak. Görece olarak 50 lira kardasınız. Ancak yeniden altın almak istediğinizde yine 10 altın alabiliyorsunuz. Altın varlığınız değişmiyor. Oysa altın 12.5 liraya düştüğünde yeniden almış olsanız bu kez 12 altınınız olacak. Hem TL varlığınız hem altın varlığınız artacak.

SON DAKİKA: Gram altın coştu! Talep arttı: Altın alırken bu hesaba dikkat!

ALDIĞINIZ YERE DİKKAT

Tabi sadece alırken yapılan maliyet hesabı yeterli değil. Türkiye'de altına yatırım için birçok platform var. Bankalar, kuyumcular, internet siteleri, Borsa... Burada yapacağınız tercihler de önemli.

SON DAKİKA: Gram altın coştu! Talep arttı: Altın alırken bu hesaba dikkat!

Aldığınız yere göre alı-satım arasında 200 TL'yi bulan farklar, komisyonlar, işçilik gibi ek maliyetler sizin planladığınız kazancı yok edebilir.

SON DAKİKA SON DAKİKA