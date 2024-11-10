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SON DAKİKA: Gram altın fiyatında yön aşağı! 10 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları ara ara yatırımcısına alım fırsatı vererek yukarı yönlü trendine devam ediyor. ABD'deki seçim belirsizliğinin kalkması ve doların güçlenmesiyle sert düşüşler kaydeden ons altın, 2643 dolar seviyesine kadar geriledi. ONS'u takip eden gram altın tarafında da böylece alım fırsatları doğdu. Ons altın, haftanın son işlem gününde önemli bir destek görse de bunu sürdüremedi. Seneye 2.065 dolardan başlayan ons altın, 2.790 dolar zirvesinden 2,684 dolar seviyesine kadar çekildi. Gram altın fiyatı da 3076 TL'den 2915 TL'ye geriledi. Peki söz konusu gelişmeler sonrası gram altın başta olmak üzere Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın ne kadar oldu? 10 Kasım 2024 güncel altın fiyatları ile birlikte piyasadaki tüm gelişmeler...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.11.2024 12:17 Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 12:17
SON DAKİKA: Gram altın fiyatında yön aşağı! 10 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberleri: Altın fiyatları doların güçlenmesiyle yatırımcısına alım fırsatı verdi. Piyasadaki seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ve Trump'ın kazanmasıyla güçlenen dolar altın fiyatları tarafında sert düşüşlere neden oldu. Böylece ons altındaki düşüşler gram altın tarafında alım fırsatları doğurdu. Peki söz konusu gelişmeler sonrası altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları..

SON DAKİKA: Gram altın fiyatında yön aşağı! 10 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN ALIM FIRSATI VERDİ

Güvenli liman arayışı altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Doların değer kazanması ve tahvil faizlerinin yükselmesiyle alternatif maliyeti artan ons altın, bulduğu desteklerle rekor üstüne rekor kırıyor. Doların güçlü olduğu dönemlerde ters korelasyonla gerileyen altın fiyatları, ABD başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanmasıyla sert düştü. Dolar endeksinde yaşanan güçlü yükselişler düşüşlerde etkili oldu. Yeni işlem gününde kayıplarını toplayan ons altın, sonrasında bunu sürdüremedi ve yönünü tekrar aşağı çevirdi. Analistler düşüşlerin ons ve gram altın tarafında iyi alım fırsatları doğurduğunu ifade etti.

SON DAKİKA: Gram altın fiyatında yön aşağı! 10 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Peki tüm bu gelişmeler sonrası 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte merak edilen o rakamlar:

SON DAKİKA: Gram altın fiyatında yön aşağı! 10 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.684,98 dolar
SATIŞ: 2.685,31 dolar

SON DAKİKA: Gram altın fiyatında yön aşağı! 10 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.968,04 TL
SATIŞ: 2.968,53 TL

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