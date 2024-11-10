SON DAKİKA: Gram altın fiyatında yön aşağı! 10 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları ara ara yatırımcısına alım fırsatı vererek yukarı yönlü trendine devam ediyor. ABD'deki seçim belirsizliğinin kalkması ve doların güçlenmesiyle sert düşüşler kaydeden ons altın, 2643 dolar seviyesine kadar geriledi. ONS'u takip eden gram altın tarafında da böylece alım fırsatları doğdu. Ons altın, haftanın son işlem gününde önemli bir destek görse de bunu sürdüremedi. Seneye 2.065 dolardan başlayan ons altın, 2.790 dolar zirvesinden 2,684 dolar seviyesine kadar çekildi. Gram altın fiyatı da 3076 TL'den 2915 TL'ye geriledi. Peki söz konusu gelişmeler sonrası gram altın başta olmak üzere Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın ne kadar oldu? 10 Kasım 2024 güncel altın fiyatları ile birlikte piyasadaki tüm gelişmeler...
Giriş Tarihi: 10.11.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 12:17