SON DAKİKA: Gram altın fiyatında yön aşağı! 10 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberleri: Altın fiyatları doların güçlenmesiyle yatırımcısına alım fırsatı verdi. Piyasadaki seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ve Trump'ın kazanmasıyla güçlenen dolar altın fiyatları tarafında sert düşüşlere neden oldu. Böylece ons altındaki düşüşler gram altın tarafında alım fırsatları doğurdu. Peki söz konusu gelişmeler sonrası altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Kasım 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları..