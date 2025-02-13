Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Gram altın rekor tazeledi! 13 Şubat 2025 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

SON DAKİKA: Gram altın rekor tazeledi! 13 Şubat 2025 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları tarih yazıyor. Ons altın yıl başından bu yana yüzde 12 değer kazanarak tarihi zirvesi olan 2.942 dolara kadar yükselirken, gram altın fiyatı da 3.390 TL'yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki gram altın 4 bin TL eşiğine yaklaşırken; Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 13 Şubat 2025 güncel altın fiyatları ile beraber tüm merak edilenler...

SÜMEYYE TUNCER
Giriş Tarihi: 13.02.2025 09:38 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 09:47
SON DAKİKA: Gram altın rekor tazeledi! 13 Şubat 2025 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberleri: Ons altın yeni yılda tarihi zirvesini 8 kez test ederken, yükselişlerinde ona eşlik eden gram altın ise son rekoruna bugün imza attı. Peki altın fiyatları tarafındaki yükselişe hangi gelişmeler destek veriyor? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 13 Şubat 2025 canlı altın fiyatları...

SON DAKİKA: Gram altın rekor tazeledi! 13 Şubat 2025 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN 4 BİN TL'YE YÖNELDİ

Altın fiyatları 'altın çağını' yaşıyor. Ons altın tarihi rekorunu 2.942 dolara taşırken, gram altın 3.390 TL'yi aşarak tüm zamanların zirvesine yerleşti. Doların güçlü olduğu dönemlerde ters korelasyonla altın fiyatları gerilese de; Trump'ın oluşturduğu belirsizlik havası yükselişlere destek veriyor. Dün açıklanan ABD enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle de Fed'in faiz indirimi yapmayacağı yönündeki beklentiler daha da artınca fiyatlamalar şu şekilde değişti:

SON DAKİKA: Gram altın rekor tazeledi! 13 Şubat 2025 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.920,15 dolar
SATIŞ: 2.920,57 dolar

SON DAKİKA: Gram altın rekor tazeledi! 13 Şubat 2025 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 3.389,37 TL
SATIŞ: 3.389,97 TL

SON DAKİKA: Gram altın rekor tazeledi! 13 Şubat 2025 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 5.620,00 TL
SATIŞ: 5.663,00 TL

SON DAKİKA SON DAKİKA