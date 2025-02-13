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SON DAKİKA: Gram altın rekor tazeledi! 13 Şubat 2025 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Son dakika haberi: Altın fiyatları tarih yazıyor. Ons altın yıl başından bu yana yüzde 12 değer kazanarak tarihi zirvesi olan 2.942 dolara kadar yükselirken, gram altın fiyatı da 3.390 TL'yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki gram altın 4 bin TL eşiğine yaklaşırken; Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 13 Şubat 2025 güncel altın fiyatları ile beraber tüm merak edilenler...
Giriş Tarihi: 13.02.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 09:47