SON DAKİKA: Gram altın rekor tazeledi! 13 Şubat 2025 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberleri: Ons altın yeni yılda tarihi zirvesini 8 kez test ederken, yükselişlerinde ona eşlik eden gram altın ise son rekoruna bugün imza attı. Peki altın fiyatları tarafındaki yükselişe hangi gelişmeler destek veriyor? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 13 Şubat 2025 canlı altın fiyatları...