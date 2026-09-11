SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde kimyasal madde şüphesi! Cesedi yok mu edildi? Adli Tıp uzmanından çarpıcı açıklama

"CİDDİ BULDULAR VE İDDİALAR İNCELENİYOR"

Naaşın kimyasal maddeler kullanılarak tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimalinin de değerlendirildiğini belirten Gürlek, şöyle devam etti: Soruşturma kapsamında, geçmiş dönemde bazı kamu görevlilerinin kendilerine tanınan yetkileri usulsüz şekilde kullanarak olayın aydınlatılmasını engellemeye veya bazı delilleri ortadan kaldırmaya çalıştıklarına ilişkin ciddi iddialar ve bulgular da inceleniyor. Burada kişinin vali olması veya başka bir makamda bulunması önemli değil. Somut suç şüphesi varsa, kişinin unvanına bakılmaksızın ilgili savcılık hukuk çerçevesinde gereken işlemleri yapar.