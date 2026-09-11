SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde kimyasal madde şüphesi! Cesedi yok mu edildi? Adli Tıp uzmanından çarpıcı açıklama

N DAKİKA… Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku dosyasında ortaya çıkan her detay, olayın kayıp değil organize bir cinayet olduğunu gözler önüne serdi. Genç kızın cesedinin bulunmasına yönelik çalışmalar sürerken Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten çarpıcı bir açıklama geldi. Gürlek, "Gülistan'ın naaşı kimyasal madde ile yok edilmiş olabilir" dedi. Adli Tıp uzmanları konuyu A Haber ekranlarında değerlendirdi. Kimyasal madde ile delillerin yok edilebileceğine yönelik dikkat çeken bilgiler verdi. İşte detaylar!