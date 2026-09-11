Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde kimyasal madde şüphesi! Cesedi yok mu edildi? Adli Tıp uzmanından çarpıcı açıklama

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde kimyasal madde şüphesi! Cesedi yok mu edildi? Adli Tıp uzmanından çarpıcı açıklama

N DAKİKA… Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku dosyasında ortaya çıkan her detay, olayın kayıp değil organize bir cinayet olduğunu gözler önüne serdi. Genç kızın cesedinin bulunmasına yönelik çalışmalar sürerken Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten çarpıcı bir açıklama geldi. Gürlek, "Gülistan'ın naaşı kimyasal madde ile yok edilmiş olabilir" dedi. Adli Tıp uzmanları konuyu A Haber ekranlarında değerlendirdi. Kimyasal madde ile delillerin yok edilebileceğine yönelik dikkat çeken bilgiler verdi. İşte detaylar!

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 11.09.2026 15:17 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 15:21
SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde kimyasal madde şüphesi! Cesedi yok mu edildi? Adli Tıp uzmanından çarpıcı açıklama
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SON DAKİKA… Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversiteli Gülistan Doku dosyası seneler sonra raftan indirildi. Ortaya çıkan her detay, genç kızın kaybolmadığını aksine organize bir cinayete kurban gittiğini gözler önüne serdi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde kimyasal madde şüphesi! Cesedi yok mu edildi? Adli Tıp uzmanından çarpıcı açıklama

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında dönemin valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu 32 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde kimyasal madde şüphesi! Cesedi yok mu edildi? Adli Tıp uzmanından çarpıcı açıklama

GÜLİSTAN DOKU'NUN NAAŞI ARANIYOR

Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi Umut Altaş, firar ettiği ABD'de verdiği ifadede genç kızın Pertek yolu üzerinde bir noktaya gömüldüğünü söyledi. Gülistan'ın cesedini bulmak için arama çalışmaları devam ederken, Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde kimyasal madde şüphesi! Cesedi yok mu edildi? Adli Tıp uzmanından çarpıcı açıklama

Bakan Gürlek, Gülistan'ın naaşının kimyasal madde ile ortadan kaldırılmış olabileceğini belirtti. Gülistan Doku soruşturmasında önemli ilerlemeler sağlandığını ancak soruşturmanın tamamlandığını söylemek için henüz erken olduğunu belirten Gürlek, dosya kapsamında Umut Altaş'ın da ifadesinin alındığını söyledi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde kimyasal madde şüphesi! Cesedi yok mu edildi? Adli Tıp uzmanından çarpıcı açıklama

PERTEK YOLU ÜZERİNDE GÖMÜLDÜĞÜ ŞÜPHESİ

Gürlek, "Burada bizim için en önemli konulardan biri Gülistan'ın naaşının bulunması. Arkadaşlarımız özellikle bu konu üzerinde hassasiyetle çalışıyor. Dosyadaki bazı beyanlarda naaşın birkaç kez yer değiştirmiş olabileceğine ilişkin bilgiler bulunuyor. En son Pertek yolu üzerindeki bir noktaya götürüldüğüne yönelik beyanlar var" dedi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde kimyasal madde şüphesi! Cesedi yok mu edildi? Adli Tıp uzmanından çarpıcı açıklama

"CİDDİ BULDULAR VE İDDİALAR İNCELENİYOR"

Naaşın kimyasal maddeler kullanılarak tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimalinin de değerlendirildiğini belirten Gürlek, şöyle devam etti: Soruşturma kapsamında, geçmiş dönemde bazı kamu görevlilerinin kendilerine tanınan yetkileri usulsüz şekilde kullanarak olayın aydınlatılmasını engellemeye veya bazı delilleri ortadan kaldırmaya çalıştıklarına ilişkin ciddi iddialar ve bulgular da inceleniyor. Burada kişinin vali olması veya başka bir makamda bulunması önemli değil. Somut suç şüphesi varsa, kişinin unvanına bakılmaksızın ilgili savcılık hukuk çerçevesinde gereken işlemleri yapar.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde kimyasal madde şüphesi! Cesedi yok mu edildi? Adli Tıp uzmanından çarpıcı açıklama

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği soruşturmayla ilgili son durumu paylaşan A Haber muhabiri Yüksel Akalan "Toprak ve çevre örnekleri inceleniyor. Toprak kimyasından sapma var mı buna bakılıyor. Kemik ve diş parçaları aranıyor. Kemik ve diş kalmış olabilir. Ekipler buna yönelik inceleme yapılıyor. Adli Tıp ekipleri 3 ayrı noktada çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde kimyasal madde şüphesi! Cesedi yok mu edildi? Adli Tıp uzmanından çarpıcı açıklama

ADLİ TIP UZMANINDAN ÇARPICI YORUM: CESEDİ YOK ETMEK MÜMKÜN MÜ?

A Haber canlı yayınına bağlanan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, Gülistan Doku'nun kimyasal madde ile yok edildiğine yönelik şüpheleri değerlendirdi. Dokgöz şunları söyledi:

Adli Tıp Uzmanı açıkladı: Gülistan Doku'nun cansız bedeni yok mu edildi? | Video

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde kimyasal madde şüphesi! Cesedi yok mu edildi? Adli Tıp uzmanından çarpıcı açıklama

İnsan bedenine ait dokular, pek çok şeye karşı dirençlidir. Otopsi ve adli tıp uygulamalarında bu tür kimyasal maddelerle vücudun eritilip yok edilmesi girişimleri sonrası biyolojik kanıtlar bulabiliyoruz. DNA analizi ile ölen kişinin kim olduğunu saptayabiliyoruz.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde kimyasal madde şüphesi! Cesedi yok mu edildi? Adli Tıp uzmanından çarpıcı açıklama

Diyelim ki insana ait hiçbir faktör bulamadık. Bu kez toksikolojik kimyasal incelemeler yapıyoruz. Bilim o kadar ilerledi ki eser miktardaki maddeleri bile belirleyebiliyoruz.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde kimyasal madde şüphesi! Cesedi yok mu edildi? Adli Tıp uzmanından çarpıcı açıklama

Yani 1 biyolojik materyaller 2 kimyasal madde bulma yöntemi kullanılıyor. Buna yönelik incelemeler gömüldüğü iddia edilen yerlerde mutlaka yapılıyor. Toprak dahil oradan pek çok yerden örnekler alınıp incelenmeye başlandı.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde kimyasal madde şüphesi! Cesedi yok mu edildi? Adli Tıp uzmanından çarpıcı açıklama
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