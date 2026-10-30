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SON DAKİKA! 30 Ekim Cuma hava durumu nasıl? Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den 21 il için sarı kodlu alarm
SON DAKİKA! 30 Ekim Cuma hava durumu nasıl? Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den 21 il için sarı kodlu alarm
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. İstanbul dahil birçok ilde sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken 8 il ve Ege Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.Ani sel, su baskını ve heyelan riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Peki bugün hangi illerde yağmur bekleniyor? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte il il hava durumu...
Giriş Tarihi: 30.10.2026 08:41
Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 09:03