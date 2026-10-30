Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! 30 Ekim Cuma hava durumu nasıl? Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den 21 il için sarı kodlu alarm

SON DAKİKA! 30 Ekim Cuma hava durumu nasıl? Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den 21 il için sarı kodlu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. İstanbul dahil birçok ilde sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken 8 il ve Ege Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.Ani sel, su baskını ve heyelan riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Peki bugün hangi illerde yağmur bekleniyor? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte il il hava durumu...

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Giriş Tarihi: 30.10.2026 08:41 Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 09:03
SON DAKİKA! 30 Ekim Cuma hava durumu nasıl? Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji’den 21 il için sarı kodlu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 30 Ekim Cuma gününe ilişkin yeni hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

SON DAKİKA! 30 Ekim Cuma hava durumu nasıl? Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji’den 21 il için sarı kodlu alarm

21 İL İÇİN SARI KODLU UYARI!

Meteoroloji, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul'da sabah ve gece saatlerinde sağanak beklenirken Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şanlıurfa, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olacağı açıklandı.Peki, İstanbul'da yağmur ne zaman etkili olacak, hangi illerde kuvvetli sağanak bekleniyor? İşte il il hava durumu...

SON DAKİKA! 30 Ekim Cuma hava durumu nasıl? Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji’den 21 il için sarı kodlu alarm

UYARILAR

Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şanlıurfa, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA! 30 Ekim Cuma hava durumu nasıl? Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji’den 21 il için sarı kodlu alarm

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SON DAKİKA! 30 Ekim Cuma hava durumu nasıl? Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji’den 21 il için sarı kodlu alarm

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SON DAKİKA! 30 Ekim Cuma hava durumu nasıl? Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji’den 21 il için sarı kodlu alarm

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA! 30 Ekim Cuma hava durumu nasıl? Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji’den 21 il için sarı kodlu alarm

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SON DAKİKA! 30 Ekim Cuma hava durumu nasıl? Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji’den 21 il için sarı kodlu alarm

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA! 30 Ekim Cuma hava durumu nasıl? Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji’den 21 il için sarı kodlu alarm

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA! 30 Ekim Cuma hava durumu nasıl? Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji’den 21 il için sarı kodlu alarm

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA! 30 Ekim Cuma hava durumu nasıl? Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji’den 21 il için sarı kodlu alarm

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA! 30 Ekim Cuma hava durumu nasıl? Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji’den 21 il için sarı kodlu alarm

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

SON DAKİKA! 30 Ekim Cuma hava durumu nasıl? Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji’den 21 il için sarı kodlu alarm

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

SON DAKİKA! 30 Ekim Cuma hava durumu nasıl? Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji’den 21 il için sarı kodlu alarm

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

SON DAKİKA! 30 Ekim Cuma hava durumu nasıl? Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji’den 21 il için sarı kodlu alarm

AKDENİZ

Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, 31.10.2026 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren doğulu yönlerden 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, 31.10.2026 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

SON DAKİKA! 30 Ekim Cuma hava durumu nasıl? Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji’den 21 il için sarı kodlu alarm

VAN GÖLÜ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

SON DAKİKA! 30 Ekim Cuma hava durumu nasıl? Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji’den 21 il için sarı kodlu alarm
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#METEOROLOJİ