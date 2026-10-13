Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji'den 16 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor!

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji'den 16 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor!

Güneşli günlere veda ediyoruz! Yurdun hem doğusundan hem batısından giriş yapan iki farklı hava dalgası Türkiye'yi esir almaya hazırlanıyor. Üç büyükşehir dahil tüm yurtta şemsiyeler açılıyor. Peki, şiddetli sağanak ve nefes kesen toz taşınımı hangi illeri vuracak? Hafta sonu planları iptal mi? Bugün (13 Ekim Salı) hava durumu nasıl olacak? İşte dışarı çıkmadan önce bilmeniz gerekenler...

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Giriş Tarihi: 13.10.2026 08:55 Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 09:08
SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) ezber bozan bir son dakika uyarısı geldi. Tahmin haritaları çifte 'sarı kod' ile alarm verirken, Türkiye adeta iki farklı mevsimin ortasında kaldı. Bir yanda Güneydoğu'da nefes almayı zorlaştıran kuvvetli toz taşınımı, diğer yanda ise İstanbul, Ankara ve İzmir'i de içine alarak tüm yurdu esir alacak şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar başlıyor. İşte 5 günlük hava durumunun tüm detayları...

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor!

SÜPER KENTLERDE ŞEMSİYELER AÇILIYOR: İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE YAĞIŞ ALARMI!

Türkiye'nin en kalabalık üç büyükşehri İstanbul, Ankara ve İzmir, önümüzdeki günlerde yağışlı ve serin havanın etkisi altına giriyor. Salı günü İstanbul ve çevresinde öğle saatlerinden itibaren yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar başlarken, akşam ve gece saatlerine doğru Ege üzerinden gelen kuvvetli sistem İzmir'de şiddetli sağanağı beraberinde getirecek. Ankara ise Salı gününü çok bulutlu ve sakin geçirse de Çarşamba günü itibarıyla İstanbul ve İzmir ile birlikte tüm gün sürecek gök gürültülü sağanak yağışların ortasında kalacak; üç büyük kentte de sıcaklıklar kademeli olarak düşerken, hafta sonuna kadar yağmursuz gün neredeyse yaşanmayacak.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor!

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? GÜNEYDOĞU'DA TOZ, MARMARA'DA FIRTINA ALARMI!

Günün ilk saatlerinde Türkiye adeta iki farklı mevsimi aynı anda yaşıyor. Sabah saatlerinden itibaren Marmara, Ege ve Doğu Anadolu'da yağışlı sistem etkisini gösterirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde (Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır çevreleri) kuvvetli toz taşınımı uyarısı dikkat çekiyor. Öğle saatlerine doğru ise yurdun batısındaki yağışlar şiddetini artırmaya başlıyor. Özellikle Edirne ve Çanakkale çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü ve kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi'nde, özellikle Ankara ve çevresinde ise gün boyu çok bulutlu ancak nispeten yağışsız bir hava hakim olacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor!

HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR? İŞTE TAM LİSTE!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayınladığı son tahmin haritalarına göre yağışlı hava dalgası adeta tüm yurtta etkisini gösteriyor. Salı günü Marmara'da Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale; Ege Bölgesi'nde İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar; Batı Akdeniz'de Antalya, Burdur ve Isparta; Karadeniz hattında Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin; Doğu Anadolu'da ise Erzurum, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken, Çarşamba gününden itibaren bu illere ek olarak Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas gibi tüm İç Anadolu kentleri ve Adana, Mersin, Hatay gibi Doğu Akdeniz illeri de dahil olmak üzere Türkiye genelindeki 81 ilin tamamına yakınında kuvvetli yağışlar etkili olacak.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor!

16 İLDE SARI KODLU ALARM!

Marmara'nın batısı (Trakya ve Çanakkale çevresi), Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Balıkesir) ile Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneybatısını (Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Gaziantep çevresi) kapsayan belirli bölgeler "Az Tehlikeli" durumunu gösteren sarı uyarı koduyla işaretlenmiştir. Bu dağılım, önceki haritalarda görülen kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarılarıyla tutarlı olarak, sarı renkle belirtilen bölgelerde olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine işaret etmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor!

GECE SAATLERİNDE EGE VE AKDENİZ KIYILARI İÇİN KRİTİK UYARI!

Akşam saatlerine gelindiğinde batıdaki tehlikenin boyutu daha da büyüyor. Saat 18:00'den itibaren İzmir, Aydın ve Muğla başta olmak üzere tüm Kıyı Ege'de kuvvetli yağışlar kendisini gösterecek. Gece yarısından sabahın ilk ışıklarına kadar olan periyotta ise bu kuvvetli sistem etki alanını genişleterek Ege kıyılarından Batı Akdeniz'e, özellikle Antalya ve çevresine kadar uzanan geniş bir şeridi esir alacak. Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları gece saatlerinde yaşanabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Marmara'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu için verilen sarı kodlu uyarılar da bu risklerin ciddiyetini gözler önüne seriyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor!

ÇARŞAMBA GÜNÜ TÜM TÜRKİYE SIRILSIKLAM: HAFTA SONU PLANLARI TEHLİKEDE Mİ?

Salı gününü atlattık derken asıl büyük dalga Çarşamba günü yurdu vuruyor. Çarşamba günü itibarıyla yağışlı sistem tüm Türkiye'ye yayılarak adeta ülkeyi sırılsıklam edecek. Neredeyse tüm illerimizde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi beklenirken, sıcaklıklarda da hissedilir derecede düşüşler yaşanması muhtemel. Bu yağışlı periyot Perşembe ve Cuma günleri de etkisini sürdürecek. Hafta sonu planı yapanlar için ise Cumartesi günü batı kesimlerde bulutlar yavaş yavaş dağılmaya başlasa da, yurdun iç ve doğu kesimlerinde yağışların devam edeceği öngörülüyor. Kısacası bu hafta, sonbaharın o serin ve ıslak yüzünü tam anlamıyla hissedeceğimiz bir hafta olacak.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor!

MGM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASINI YAYINLADI!

13 EKİM 2026 SALI

Türkiye genelinde büyük ölçüde gök gürültülü sağanak yağışlar hakimdir; İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde ise çok bulutlu bir hava görülmektedir. Sıcaklıklar genel olarak mevsim normallerinde seyretmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor!

14 EKİM 2026 ÇARŞAMBA

Yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkisi devam ederken, Karadeniz'in doğusu ve Kuzeydoğu Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu hava şartları gözlemlenmektedir. Ülkenin batı ve güney kıyılarında yağışlar etkisini sürdürmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor!

15 EKİM 2026 PERŞEMBE

Sağanak ve gök gürültülü yağışlar ülkenin neredeyse tamamında etkisini sürdürmekte olup, sadece Trakya'nın batı kesimlerinde çok bulutlu bir hava beklenmektedir. Yurdun geri kalanında yağışlı sistem etkili olmaya devam etmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor!

16 EKİM 2026 CUMA

Türkiye haritasının genelinde gök gürültülü sağanak yağış sembolleri yer almakta ve yağışlı havanın yurt genelinde, kıyı şeritleri ile iç kesimler dahil olmak üzere, etkili olmaya devam edeceği öngörülmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor!

17 EKİM 2026 CUMARTESİ

Ülkenin batı, güney ve doğu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam etmektedir. Ancak İç Anadolu, Karadeniz'in bir bölümü ve Doğu Anadolu'nun kuzeyini kapsayan geniş bir alanda yağışsız, çok bulutlu ve parçalı bulutlu havanın hakim olmaya başladığı görülmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor!

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? İŞTE SAAT SAAT HARİTA

SABAH 06:00-12:00

Yurdun batı kesimleri (Marmara ve Kıyı Ege) ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı ve yer yer kuvvetli yağış uyarısı bulunurken, iç ve kuzey kesimlerde çok bulutlu bir hava hakimdir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor!

ÖĞLE 12:00-18:00

Bu saat diliminde yağışlı alan genişleyerek yurdun batısını, Karadeniz şeridini ve doğu bölgelerini büyük ölçüde etkisi altına almaktadır. Trakya'nın kuzeybatı kesimlerinde (Edirne çevresi) kuvvetli yağış beklenirken, İç Anadolu Bölgesi'nde ağırlıklı olarak çok bulutlu hava şartları devam etmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor!

AKŞAM 18:00-24:00

Gök gürültülü sağanak yağışlar akşam saatlerinde ağırlıklı olarak yurdun batı kesimlerine ve doğuda dar bir alana (Erzurum ve Bingöl çevresi) çekilmektedir. Kıyı Ege ve Trakya kesiminde kuvvetli yağış uyarısı yer alırken, ülkenin geri kalan orta ve kuzey kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava gözlemlenmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor!

GECE 00:00-06:00

Gece saatleri itibarıyla yağışlı sistem batı ve güney kıyı şeritlerine (Marmara, Ege ve Akdeniz kıyıları) odaklanmaktadır. Marmara'nın batısı ve tüm Ege kıyıları boyunca uzanan geniş hatta kuvvetli yağış uyarısı bulunurken, yurdun iç, kuzey ve doğu kesimlerinde yağışsız, parçalı ve çok bulutlu hava etkili olmaktadır.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor!

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara ve Ege'nin batı kesimleri, Akdeniz'in batı kıyıları ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1-3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda normallerinin 2-4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, Trakya'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ğışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor!

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün ve gece saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı) ve Ege'nin Kıyı kesimleri (İzmir, Manisa'nın batı ilçeleri, Aydın, Muğla) ile Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güneydoğu kesimlerinde halen etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere devam etmesi beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışa olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor!

İL İL HAVA DURUMU NASIL?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor!

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor!

AKDENİZ

Parcalı ve çok bulutlu, batı kıyılarında gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyılarında yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı