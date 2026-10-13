SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor!

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün ve gece saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı) ve Ege'nin Kıyı kesimleri (İzmir, Manisa'nın batı ilçeleri, Aydın, Muğla) ile Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güneydoğu kesimlerinde halen etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere devam etmesi beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışa olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.