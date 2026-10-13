SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor!

HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR? İŞTE TAM LİSTE!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayınladığı son tahmin haritalarına göre yağışlı hava dalgası adeta tüm yurtta etkisini gösteriyor. Salı günü Marmara'da Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale; Ege Bölgesi'nde İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar; Batı Akdeniz'de Antalya, Burdur ve Isparta; Karadeniz hattında Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin; Doğu Anadolu'da ise Erzurum, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken, Çarşamba gününden itibaren bu illere ek olarak Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas gibi tüm İç Anadolu kentleri ve Adana, Mersin, Hatay gibi Doğu Akdeniz illeri de dahil olmak üzere Türkiye genelindeki 81 ilin tamamına yakınında kuvvetli yağışlar etkili olacak.